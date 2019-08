Sau vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô, MXH giật mình khi chia sẻ về những trường hợp tương tự

Vụ việc bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trong xe ô tô tại Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, Hà Nội mới đây đang gây chấn động dư luận. Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp kể trên, báo chí đã ghi nhận từng có rất nhiều vụ việc thương tâm tương tự trên thế giới, gây ra hậu quả đáng tiếc khiến cho các bậc phụ huynh phải hối hận suốt đời.

Ngay tại Việt Nam, sau vụ việc thương tâm này, rất nhiều người cũng đã lên tiếng chia sẻ những tình huống tương tự mà bản thân mình từng chứng kiến.

Ông bỏ quên cháu trên xe ô tô không bật điều hòa dưới nắng hè

Đơn cử như mới đây, một tài khoản có nickname Đ.C.Đ đã chia sẻ một tình huống nguy hiểm mà bản thân mình từng chứng kiến khi một em bé bị chính ông ruột của mình bỏ quên trên xe.

Tài khoản này kể lại: ''Sự việc xảy ra tại Trường Gateway hôm qua làm mình nhớ tới một sự việc vào tháng 6/2015 mà mình thấy.

Câu chuyện phát hiện bé gái bị ông bỏ quên trên xe khiến nhiều người sợ hãi.

Trưa hôm đó tại Mediamart TH, khi mình ra cửa sảnh siêu thị đứng thì bất ngờ phát hiện bên trong chiếc xe 4 chỗ đỗ ở vỉa hè có một cháu bé khoảng 4 tuổi vừa khóc vừa dí sát mặt vào cửa kính sau như thể đang muốn tìm kiếm sự giải thoát khỏi chiếc xe 4 chỗ đỗ giữa trời nắng hè tháng 6.

Mình liền chạy lại và bảo cháu bé mở cửa ra. Cửa vừa mở, nhìn thấy cháu bé mồ hôi đầm đìa và đang mếu khóc, mình liền bế cháu bé vào trong siêu thị để gần quạt cây cho mát, rồi mình hỏi mẹ cháu đâu? Bé trả lời: "Mẹ cháu đi công tác'', mình hỏi: ''Thế bố cháu đâu?'', bé bảo: ''Bố cháu cũng đi công tác''. Mình hỏi: ''Thế cháu đến đây với ai?'' thì cháu bảo: ''Cháu đến đây với ông cháu" nhưng khi hỏi số điện thoại của ông thì cháu không nhớ.



Mình hỏi đến số điện thoại của bố cháu thì cháu bé nhớ, cháu đọc 0912216*** và nói bố cháu tên là Nam.

Mình gọi luôn thông báo địa điểm cháu bé đang ở và anh Nam nói sẽ báo người nhà đến đón cháu nhưng anh ấy cũng không liên lạc được cho ông cháu .

Nhưng có lẽ, không phải em bé nào cũng được may mắn như cô bé này.

Một lúc sau mình thấy lái xe lùi xe ra đường chính mà thật vô tâm cũng chẳng cần quan tâm xem cháu mình còn ngồi ở ghế sau hay không, mình phải chạy theo ra hiệu dừng xe lại thì nhận ra đây chính là ông khách vừa mua hàng ở chỗ mình.

Cửa kính xe vừa hạ xuống, mình hỏi: ''Chú đi cùng cháu gái chú à'', thì ông ấy mới biết là có đi cùng với cháu gái đến đây và ngay sau đó cháu bé từ trong siêu thị được gọi ra để lên xe ra về cùng ông.

Qua sự việc này mình thấy, ông bố cháu bé đã dạy cho con phải nhớ điện thoại của bố phòng khi con thất lạc, ông bố rất tuyệt vời, sau đó mấy ngày bố cháu bé có gọi lại cảm ơn mình. Được biết, nhà cháu bé ở Định Công, nhưng về quê Thanh Hóa ở nhà ông chơi.

Tuy nhiên, ông của cháu lại rất bất cẩn khi để cháu trong ô tô dài như vậy giữa trời nắng hè nhất là khi trên xe không có điều hòa. Nếu cháu bé ngồi quá lâu thì không biết chuyện gì sẽ xây ra với cháu!''.

Mẹ Hà Nội hú hồn kể lại khi con trai bị bỏ quên trên xe bus trường học

Nói về câu chuyện bị bỏ quên trên ô tô, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà, mẹ bé Phạm Hoàng Sơn (sinh năm 2008) cũng không phải ngoại lệ. Cách đây gần 1 năm (vào khoảng tháng 5/2018), bé Hoàng Sơn - con trai út chị Ngà - từng rơi vào đúng hoàn cảnh này.

Nhờ được mẹ chuyện trò dạy con tư duy, suy đoán, xử lý và rất nhiều các kĩ năng mềm khác, Hoàng Sơn đã biết cách tìm đường về nhà khi bị lưu lạc.

Kể lại sự việc con bị bỏ quên trên xe bus trường học, chị vẫn còn nguyên vẹn cảm giác "hú hồn" vì lo lắng và cũng cảm thấy thật may mắn vì con đã tự tìm được đường về nhà sau 9 giờ lưu lạc trên đường.



Sáng hôm đó con đi xe bus trường học như mọi khi từ 6h30 sáng, khi con chưa được ăn uống gì vì tới trường con mới ăn sáng nhưng con đã được bác tài xế chở về tận đường 32, thị trấn Cầu Diễn chỉ vì bác không biết con ngủ quên trên xe. Hôm ấy cũng là những ngày học cuối của năm học nên khi không thấy con đến lớp, cô giáo chủ nhiệm vẫn vô tư nghĩ là gia đình tự ý cho con nghỉ không phép nên cũng chẳng thông báo gì với gia đình. Thế là câu chuyện phiêu lưu 9h đồng hồ của cậu bé đã diễn ra đầy khó khăn.



Khi con tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ, xe bus đã tắt máy, khóa cửa và bác tài đã đi đâu đó. Thật may mắn là nhờ cái nóng của ngày hè tháng 5 nên con đã nhanh chóng tỉnh dậy. Thằng bé rất bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi xe. Cũng may vì con là đứa mê xe nên hay để ý và biết cách thoát ra bằng cửa buồng lái (Khi xe đã khóa thì riêng cửa buồng lái vẫn mở từ trong ra được). Nhờ kĩ năng này mà con may mắn không bị chết ngạt hay hoảng loạn tâm lý khi bị nhốt trong xe.

Con ra khỏi xe và bắt đầu hành trình tự tìm đường về trường. Bãi gửi xe đó là 1 nơi không bóng người nên con cứ loanh quanh trong đó không làm nào thoát ra đường lớn được. Sau 1 hồi mắc kẹt trong đó thì may sao con nhìn thấy 1 xe Audi chạy ngang qua, thế là con nghĩ chắc cái xe sang này sẽ chạy ra đường lớn nên chạy thục mạng đuổi theo xe và đúng thật xe đã dẫn con ra được đường lớn.

Hoàng Sơn tự mò mẫm tìm được đường về nhà sau 9h lạc trên đường vì vô tình bị bỏ quên trên xe

Khi ra được đến đây, con đã hỏi đường về trường nhưng tiếc rằng con hỏi ai họ cũng đều không biết. Con đã rất nhanh trí chuyển hướng hỏi sang đường đến sân vận động Mỹ Đình vì con nghĩ địa điểm nổi tiếng đó thì ai cũng sẽ biết, rồi con sẽ tự đi bộ từ đó về trường. Chả là mẹ vẫn bắt con và anh tự đi bộ từ sân tập bóng đá của con ở đối diện sân Mỹ Đình đi và về trường tuần mấy buổi mà.

May mắn con gặp 1 người đàn ông chở xe máy đưa con ra bến xe bus rồi bảo con tự bắt xe về sân Mỹ Đình. Con bảo nhưng cháu không có tiền đi xe bus đâu ạ thì bác ấy hùng hồn tuyên bố: "Mày trẻ con người ta không lấy tiền đâu".

Nhưng trái ngang là bác tài xế lại chở nhầm địa điểm khiến cậu bé lại tiếp tục cuộc hành trình hỏi đường, đi bộ thật gian nan để có thể trở về nhà.

Nhưng dẫu sao, bằng kĩ năng thoát hiểm, bằng sự bền bỉ và một chút may mắn, cậu bé ấy đã trở về nhà an toàn sau sự cố.

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như 2 em bé ở trên, sự việc xảy ra với bé trai 6 tuổi ở trường Gateway là một ví dụ. Vì vậy việc dạy trẻ những kĩ năng thoát hiểm trong tình huống bị bỏ quên một mình trên xe là vô cùng quan trọng.