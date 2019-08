Vụ học sinh lớp 1 ở Hà Nội tử vong nghi do nhà trường bỏ quên trên ô tô: Trách nhiệm thuộc về ai?

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway ở Hà Nội đã tử vong trên ô tô đón học sinh của trường. Nguyên nhân được cho là em bị bỏ quên khiến dư luận vô cùng bất ngờ và phẫn nộ.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội về những vấn đề pháp lý trong vụ việc.

Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường.

Nhận định về sự việc, luật sư Cường cho rằng: ''Đây thực sự là một việc quá kinh khủng và đau lòng, thậm chí sẽ khiến nhiều người thực sự sốc, cảm thấy lo lắng cho con em mình khi những đứa trẻ phải đi học bằng xe buýt của nhà trường.

Việc đưa đón học sinh là một việc làm đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ, phải hết sức thận trọng. Thậm chí người làm những nhiệm vụ này phải được đào tạo hết sức tỷ mỷ trước khi thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình di chuyển, tham gia giao thông. Bởi vậy, vụ việc này có căn cứ để xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người đối với một số người có liên quan''.

Trường quốc tế Gateway - Ảnh: NAM TRẦN

Luật sư Cường phân tích, nếu kết quả điều tra cho thấy nạn nhân bị tử vong do người lái xe và giáo viên bỏ quên trên xe thì người lái xe và giáo viên, người có chức trách, nhiệm vụ đưa, đón học sinh này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người hoặc tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các quy tắc hành chính hoặc quy tắc nghề nghiệp trong việc đưa, đón học sinh của trường này. Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ đưa, đón học sinh như thế nào, các kỹ năng kiến thức cần thiết trong việc đưa, đón học sinh ra sao.

Nếu có căn cứ cho thấy người có trách nhiệm, nhiệm vụ trong việc đưa, đón học sinh đã không thực hiện hết trách nhiệm của mình do chủ quan hoặc do cẩu thả dẫn đến việc học sinh bị bỏ quên trên xe và tử vong thì những người có trách nhiệm đưa đón học sinh này sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 129 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:



Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.



Để xử lý về tội danh này, luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần chứng minh lỗi vô ý của người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc đưa, đón học sinh, quản lý học sinh. Theo quy tắc thì lái xe và người được giao nhiệm vụ đưa, đón học sinh có trách nhiệm kiểm tra số học sinh lên xe, số học sinh xuống xe và tình trạng sức khỏe của học sinh trong quá trình di chuyển, nếu có dấu hiệu bất thường thì cần phải có biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với giáo viên, họ phải có trách nhiệm tiếp nhận học sinh, trong trường hợp học sinh có biểu hiện ốm đau, mệt mỏi hoặc không đến lớp thì giáo viên phải liên hệ với phụ huynh và báo cho nhà trường. Giáo viên quản lý lớp thấy thiếu học sinh mà không thông báo, không tìm kiếm thì những người này cũng có lỗi và cần phải xem xét trách nhiệm.



Khuya ngày 6/8, gia đình cháu bé vẫn đang có mặt ở Bệnh viện E để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong của con trai

Với lỗi vô ý dẫn đến hậu quả chết người - là hậu quả nghiêm trọng, bởi vậy vụ việc có dấu hiệu hình sự, phải xử lý hình sự. Trong trường hợp không chứng minh được người có trách nhiệm vi phạm quy tắc hành chính hoặc quy tắc nghề nghiệp thì vẫn phải xử lý những người có lỗi vô ý dẫn đến cái chết của cháu bé này về tội vô ý làm chết người theo quy định của bộ luật hình sự hiện hành.



Luật sư Cường cho rằng, ngoài việc xem xét trách nhiệm hình sự của cá nhân thì nhà trường này cũng phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định của bộ luật dân sự hiện hành, các khoản bồi thường bao gồm: tiền chi phí mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho những người thân trong gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, cơ quan quản lý về giáo dục cũng cần xem xét lại quy trình đào tạo, quy tắc đảm bảo an toàn của trường này và có thể áp dụng các biện pháp hành chính đối với trường này do để xảy ra sự vụ nghiêm trọng, mất an toàn cho học sinh.

Sau vụ việc này có lẽ nhiều phụ huynh sẽ không dám để con em mình đi học bằng xe buýt của nhà trường hoặc tăng cường các biện pháp để giám sát, kiểm tra con mình trong quá trình di chuyển và quá trình tham gia học tập tại trường để đảm bảo an toàn hơn cho trẻ.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.