Sau vài hồi vòng vo, cuối cùng Vũ Khắc Tiệp cũng xác nhận chuyện bị đánh là xảy ra vào ngày 22/7/2019 nhưng vẫn bị "bóc phốt" nói dối

Trọn vẹn bài đăng của của Vũ Khắc Tiệp.

"Chào các bạn!



Ngày đầu tuần vui vẻ.

3 ngày qua bận di chuyển từ Sài Gòn- Phú Quốc - Hà Nội dự event và đám cưới, tôi tạm gác các cuộc mổ xẻ trên mạng xã hội về mình.

Tôi không đọc bất cứ tin tức nào vì để thời gian enjoy tận hưởng cuộc sống những ngày cuối tuần.

Hôm nay ngày làm việc tuần mới, tôi muốn chủ động nói một lần về những bức hình cùng câu chuyện thực chất của nó.

Chuyện đó xảy ra vào sáng Chủ Nhật 22/7 tại Hotel Park Hyatt Sài Gòn. Vào 9h sáng hôm đó, tôi nghe được một thông tin không đúng về mình nên trực tiếp gọi điện thoại mời người ta gặp để đối chiếu. Tôi biết mình có tính nóng nên có thể to tiếng và đã chọn địa điểm ngoài sân vườn để không ảnh hưởng đến xung quanh. Trong khi nói chuyện, quả thực đã có va chạm. Và kết quả là những bức hình mọi người đang lan truyền nhau xem. Chính tôi nhờ bảo vệ Hyatt gọi công an tới giải quyết. Rất đông người nhìn thấy sự việc, có mặt ở thời điểm đó. (Hoặc có thể check bên Hyatt).

Công an Phường Bến Nghé Q1 là đơn vị giải quyết sự việc này.

lúc đó máu của tôi chảy ra khá nhiều nên phải đi khâu tại Bệnh Viện SG và sau đó thay 1 cái áo khác. Trở lại công an 2 bên đã làm bản tường trình giải trình và kết thúc 2 tiếng là bản tường trình của 2 bên cùng ký do hiểu lầm nên dẫn đến Xô xát. Điều này có thể tìm hiểu tại công an nơi tôi làm việc.

Cuộc sống đôi khi không tránh được những rủi ro.

Còn về cuộc sống của mình, tôi vẫn đi du lịch ghi hình và chia sẻ thế giới tươi đẹp đến với các bạn mê du lịch, vẫn mê ly cafe mỗi ngày tại các quán quen thuộc ở Sài Gòn. Vẫn gặp gỡ bạn bè và luôn Public những nơi mình tới . Cuộc sống như thế tôi thấy đủ hạnh phúc .

Cảm ơn tất cả các bạn. Và tôi chịu tất cả trách nhiệm về những gì mình đang nói và làm."