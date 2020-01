Vũ Khắc Tiệp vừa "chối" chuyện bị giang hồ đánh bầm dập thì tiếp tục loạt bằng chứng "đanh thép" lại được tung ra

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị đánh chảy máu be bét, ngồi ở đồn công an, nghi là do bị giang hồ đòi nợ.

Sau đó ông bầu Ngọc Trinh đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân rằng không hề có chuyện bị đánh hay đòi nợ, đây chỉ là bức ảnh từ rất lâu, thời anh còn "trẻ trâu" đi bar gặp xô xát.

Tuy nhiên, mới đây trên các diễn đàn mạng lại tiếp tục xôn xao câu chuyện nợ nần của Vũ Khắc Tiệp khi một cư dân mạng đăng bài "bóc phốt", đồng thời khẳng định bức ảnh Vũ Khắc Tiệp ở đồn công an là mới chứ không lâu như anh nói.

Hình ảnh Vũ Khắc Tiệp mặt dính đầy máu ngồi ở đồn công an

Một dân mạng đã "bóc phốt" đây là tấm hình mới chứ không phải "từ thời trẻ trâu" như Vũ Khắc Tiệp nói

Người này tố cáo Vũ Khắc Tiệp phải lên trình công an mấy lần từ tuần trước nhưng vẫn không chịu trả nợ, bị đánh là do không có tiền đóng lãi. Thậm chí cư dân mạng còn đưa ra cả bằng chứng là hình ảnh khác chụp Vũ Khắc Tiệp ở đồn công an, giấy vay nợ và còn tiết lộ rằng ông bầu Ngọc Trinh giờ không đủ khả năng trả nên bị đánh dằn mặt.

Ngoài ra, người này cũng "bóc" Ngọc Trinh đang nợ tiền nhưng đóng lãi đủ nên chưa gặp rắc rối như Vũ Khắc Tiệp.

Vũ Khắc Tiệp từng nhiều lần bị lên công an giải trình

Hợp đồng vay tiền ghi chính xác tên và thông tin của Vũ Khắc Tiệp

Hiện tại, sự việc vẫn tiếp tục được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, Vũ Khắc Tiệp chưa đưa ra phản hồi nào thêm.