Sau tuyên bố mang thai gây "chấn động", Hoàng Oanh chiêm nghiệm "tình yêu chính là mật ngọt"

Những ngày qua, thông tin Á hậu Hoàng Oanh có thai đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Sau cuộc tình với nam diễn viên điển trai Huỳnh Anh, người đẹp dường như đã kín kẽ hơn trong việc tiết lộ đời sống cá nhân của mình. Cô thường chia sẻ những chiêm nghiệm trong cuộc sống thay vì công khai mối quan hệ yêu đương hiện tại.

Mới đây, Hoàng Oanh đã gây bất ngờ khi đăng tải bức ảnh xinh đẹp, ôm bó hoa hồng lớn cùng dòng trạng thái: "Life is the flower for which love is the honey. Tình yêu chính là mật ngọt của cuộc sống!".

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Hoàng Oanh

Đây là lần đầu tiên Hoàng Oanh trở lại sau phát ngôn đang mang thai. Nữ diễn viên - Á hậu lộ rõ vẻ hạnh phúc trên gương mặt, cùng với dòng chú thích ảnh ngọt ngào kia, nhiều người hâm mộ khẳng định cô đang có một tình yêu mãn nguyện của riêng mình.

Thần sắc tươi tắn của người đẹp nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Trước đó, người đẹp bất ngờ gây sốc khi đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Anh thông báo đang mang thai. Tuy nhiên, vì khiến mọi người tò mò quá nhiều nên sau đó không lâu, Hoàng Oanh đã đính chính trên trang cá nhân rằng đó chỉ là trò đùa của cô cùng một số người bạn.

Hiện tại, Hoàng Oanh đang hẹn hò cùng bạn trai Tây mà cô đã công khai vào dịp Valentine vừa rồi. Dù thoải mái chia sẻ về chuyện tình mới của mình nhưng Hoàng Oanh vẫn nhất quyết giữ kín thông tin cá nhân của bạn trai để tránh ảnh hưởng cuộc sống riêng tư của hai người.