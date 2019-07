Trà My Idol than thở cảnh chăm con vất vả, Tăng Thanh Hà lẫn Mai Phương Thúy lại đều tấm tắc khen ngợi

Mới đây, Trà My Idol đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh 3 mẹ con dạo phố. Trong ảnh, con trai đầu của Trà My đang mếu máo khóc còn con út thì ngủ ngon lành trong lòng mẹ. Trong tình huống đó, Trà My đành dỗ dành con trai vừa phải để ý con út. Cô chia sẻ: "Cuộc sống của tôi lúc này".



Khác xa với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Trà My ở thời điểm hiện tại đúng nghĩa một bà mẹ bỉm sữa. Cô ăn vận đơn giản, thuận tiện để có thể chăm sóc con một cách tốt nhất. Mọi sự quan tâm cũng chỉ đổ dồn vào các con mà thôi.

Ngay dưới bài đăng của Trà My, nhiều sao Việt đã nhanh chóng để lại bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự đảm đang của bà mẹ bỉm sữa và tấm tắc khen ngợi. Mai Phương Thúy thì ngay lập tức khen: "Góc nghiêng thần thánh" còn Tăng Thanh Hà thì "yêu quá là yêu".

Từ sau khi tạm rời xa showbiz, Trà My Idol dành hết thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, dù bận rộn với vai trò bà mẹ bỉm sữa, Trà My Idol vẫn giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với bạn bè trong giới.