Sau Thúy Vi, thiếu gia Phan Thành cũng day dứt về sự bồng bột của bản thân trong quá khứ: "Làm gì phải suy nghĩ thật kĩ để sau này không phải ân hận"

Mới đây, chàng công tử Phan Thành - tình cũ của Midu vừa đăng một dòng trạng thái đầy tâm trạng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo đó, anh chàng viết: "Mỗi việc mình làm có thể ngày hôm nay mình cho là đúng nhưng một năm sau nhìn lại, biết đâu là sự ân hận. Bởi vậy làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ, để sau này sẽ không phải hối hận với lựa chọn của mình".

Phan Thành day dứt về sự bồng bột của bản thân trong quá khứ

Ngay sau khi những tâm sự đầy day dứt này được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng đã bày tỏ cảm xúc cũng như đưa ra lời khuyên cho thiếu gia trẻ, rằng không có gì là muộn, có sai thì sửa, miễn sao bản thân biết nhận lỗi và cố gắng khắc phục.

Bên cạnh đó, vài ngày trước đây, Phan Thành còn đăng dòng trạng thái đầy sâu sắc về tình yêu với nội dung: "Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng... Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, còn ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý người".

Trước đó, vị thiếu gia trẻ còn có triết lý khá sâu sắc về tình yêu

Lời tâm sự của Phan Thành khiến nhiều người đồn đoán rằng anh đang ẩn ý nói về nguyên nhân tan vỡ hai mối tình đẹp với Midu và Xuân Thảo. Có thể vì lí do đó khiến chàng thiếu gia vẫn còn tiếc nuối đến tận bây giờ. Không ít người đồng cảm và cho rằng chàng thiếu gia nên lãng quên quá khứ và nhìn về phía tương lai.

Phan Thành với Midu từng được dân mạng ngưỡng mộ với mối tình kéo dài suốt 7 năm, đã đính ước

Phan Thành với Xuân Thảo

Phan Thành là doanh nhân thành đạt nhưng lại khá trắc trở trong chuyện tình duyên. Trước đây, Phan Thành và Midu được khen ngợi là cặp "trai tài gái sắc" và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Cặp đôi đã có 7 năm gắn bó và đã bí mật tổ chức lễ đính hôn vào cuối năm 2014, đồng thời lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào 2015.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, hot girl Midu khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố hủy hôn vì lùm xùm Phan Thành có quan hệ ngoài luồng với cô gái Cà Mau 17 tuổi tên Thúy Vi. Vụ lùm xùm khiến Phan Thành, Midu, Thúy Vi liên tục điểm tên trên mặt báo và trở thành chủ đề được bàn tán suốt một thời gian dài.

Thúy Vi - hot girl "thị phi" người được xem là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ của Phan Thành và Midu trước đó.

Mặc dù Phan Thành là con trai đại gia Phan Quang Chất, ông chủ trung tâm thương mại lớn nhất tại TP.HCM. Anh còn gây chú ý khi có bộ sưu tập siêu xe trị giá 100 tỷ đồng thế nhưng hiện tại công chúng thường không nhắc đến Phan Thành trong việc kinh doanh mà chỉ nhớ tới những vấn đề tình ái của thiếu gia đa tình này.