Phan Thành lần đầu tiết lộ lý do tình yêu với Midu và Primmy Trương tan vỡ, hóa ra là vì điều này?

Phan Thành là thiếu gia giàu khét tiếng Sài Gòn và cũng cực kỳ nổi danh với 2 cuộc tình cùng Midu và Primmy Trương. Trong đó, chuyện tình yêu với Midu dường như được nhắc đến nhiều hơn cả.

Phan Thành, chàng thiếu gia điển trai, nhà giàu nhưng lại trắc trở tình duyên.

Chàng thiếu gia Phan Thành và Midu từng rất được hâm mộ vì quá xứng đôi vừa lứa. Cặp đôi đã có 7 năm gắn bó, thậm chí đã tính đến chuyện trăm năm bằng một lễ đính hôn bí mật. Tuy nhiên, mọi thứ tan vỡ chỉ trong phút chốc khi Phan Thành bị bắt gặp có quan hệ ngoài luồng với hot girl Cà Mau Thúy Vi.

Cả hai, mà đúng hơn là phía Midu quyết định chia tay không thương tiếc vì không chịu nổi sự phản bội. Phan Thành sau đó cũng có níu kéo nhưng không thành.

Mối tình với Midu tan vỡ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Khép lại chuyện tình ồn ào với Midu, cuối năm 2017, Phan Thành công khai hẹn hò với beauty blogger và cũng là ái nữ nhà giàu - Trương Minh Xuân Thảo (Primmy Trương). Thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên up ảnh tay trong tay tham dự các sự kiện. Tuy nhiên đầu năm nay, cặp đôi lại gây bất ngờ với thông tin đã đường tình đôi ngả.

Mặc dù cả hai chưa từng chính thức lên tiếng đồng tình hay phủ nhận nhưng qua những status tâm trạng cộng với việc không còn xuất hiện chung nữa đã khiến cư dân mạng hiểu ra tất cả. Không chỉ vậy, trong một lần nói chuyện với bạn bè, ở phần bình luận, Primmy Trương cũng ngầm xác nhận chuyện chia tay.

Primmy Trương xác nhận chia tay Phan Thành cách đây không lâu.

Kể từ khi chia tay bạn gái Primmy Trương, Phan Thành tìm niềm vui mới trong công việc hay những chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Mới đây, anh chàng bất ngờ thu hút sự quan tâm khi đăng tải caption vô cùng sâu sắc về tình yêu. Anh viết trên trang cá nhân: "Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề.

Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng. Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý người".

Thì ra, "ý người" chính là lý do mà Phanh Thành không giữ chân được các người đẹp?

Nhắc đến đây, Phan Thành dường như đã bật mí với mọi người về nguyên nhân chia tay 2 mỹ nhân Midu và Primmy Trương. Dưới phần bình luận, có rất nhiều bạn bè đã để lại lời nhắn động viên anh chàng thiếu gia hãy cố gắng mạnh mẽ trong cuộc sống và chờ một mối lương duyên khác sẽ đến với mình.