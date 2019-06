Sau "Hậu duệ mặt trời" bản Việt, Khả Ngân trở thành nàng thơ của NTK Chung Thanh Phong

Nếu những lần trước, nhà mốt trẻ luôn chọn Minh Tú làm nàng thơ cho các bộ ảnh thời trang của NTK Chung Thanh Phong, thì lần này anh đã có quyết định táo bạo hơn khi chọn 6 cô gái 9X trendy khiến giới mộ điệu xôn xao không ít. Các cô gái được anh "chọn mặt gửi vàng" để khoác lên mình những bộ cánh đầu tiên của "I am sunny" là: Hoàng Yến Chibi, Jolie Nguyễn, Khả Ngân, Salim, Thảo Nhi Lê, gương mặt đang thu hút sự chú ý của giới mộ điệu, xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn – người mẫu Lenka. Đây cũng chính là 6 cô nàng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với lượng followers cao, đại diện cho vẻ đẹp trong trẻo, mộc mạc, phù hợp với tinh thần mà show diễn muốn hướng đến.

Được biết, lần xuất hiện trong bộ ảnh mới cũng như góp mặt trong show thời trang "I am sunny" của NTK Chung Thanh Phong cũng là lần đầu tiên các hot girl này có dịp hợp tác cùng nhau. Chính nhờ đó, khán giả càng trông đợi, tò mò hơn về sự tỏa sáng cùng những bất ngờ thú vị của 6 cô nàng "hot hit" này mang đến.



Diện những bộ cánh "bánh bèo" sang chảnh, đậm chất tiểu thư của "I am sunny", 6 cô gái xinh đẹp trong bộ ảnh mới đều gây chú ý và tỏa sáng bằng thần thái, phong cách riêng của mình. NTK Chung Thanh Phong đã khéo léo chọn lựa những gương mặt "sáng giá", sở hữu những màu sắc cá tính khác nhau.

Nếu Hoàng Yến Chibi là hiện thân của sự hồn nhiên, trong sáng thì Khả Ngân lại ghi dấu bằng hình ảnh năng động, trẻ trung.

Jolie Nguyễn toát lên nét kiêu kì của một quý cô và Salim luôn cho thấy bản thân là hot girl sành mốt.

Trong khi đó, Thảo Nhi Lê thu hút ánh nhìn nhờ vẻ sexy, phóng khoáng, Lenka gây ấn tượng với công chúng với nhan sắc bí ẩn lai Tây. Tuy mỗi người đẹp một vẻ nhưng khi cùng xuất hiện trong khung hình, cả 6 nàng 9X đều bật lên vẻ đẹp rạng ngời như nắng, tạo nên bộ ảnh làm mãn nhãn thị giác người xem.



Qua những nhân vật được hé lộ đã từ ban đầu đã cho thấy Chung Thanh Phong muốn khai thác tối đa nét đẹp thanh tao, nền nã trong "I am sunny". Bên cạnh đó, nhà mốt trẻ còn sử dụng vải ren, voan, lưới, organza, chiffon nhằm tạo sự mềm mại, bồng bềnh cho thiết kế. "I am sunny" tập trung vào phom dáng chiết eo và tay bồng cổ điển, quý phái, tôn lên số đo 3 vòng nhờ kỹ thuật dựng corset ẩn bên trong. Chung Thanh Phong cho biết bộ sưu tập sẽ gồm 100 looks và chia làm 2 dòng khác nhau với 60 looks dành cho thời trang ứng dụng và 40 looks thời trang váy cưới.



Nhà mốt trẻ cho biết anh đã mất nhiều thời gian để hoàn thành tất cả các khâu, từ việc lên ý tưởng, đặt hàng chất liệu, chuẩn bị phụ kiện mix-match, tìm phương án xử lý chất liệu tối ưu. Anh chia sẻ thêm: "Ngoài những khó khăn trong việc tìm kiếm chất liệu độc lạ, Phong còn đặt ra mục tiêu mang đến sự đặc biệt cho các cô gái của Chung Thanh Phong trong mỗi lần ra mắt bộ sưu tập mới. Đó là áp lực và cũng là động lực giúp Phong phải sáng tạo hơn để tạo ra những bất ngờ thú vị nhất."Show diễn sẽ chính thức diễn ra vào ngày 6/7 tại White Palace Thủ Đức với sự tham dự của 250 khách mời có sức ảnh hưởng làng thời trang.