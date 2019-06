Gặp YEN: Cô nàng stylits liều mình chuyển ngành để hái "quả ngọt"

Cách đây ít lâu, BST mới của của NTK Đỗ Long đã gây được nhiều sự chú ý, và đứng sau thành công của show diễn còn phải kể đến cô nàng stylist YEN. Cô cho biết: "Bộ sưu tập được trình diễn vỏn vẹn 60 phút nhưng cả team đã làm việc từ trước đó cả tuần để ra được kết quả ưng ý. Tuy có nhiều đêm không ngủ để hoàn thành công việc nhưng mọi người đều không thấy mệt mỏi". Để có được chỗ đứng trong nghề stylits cũng như đạt được nhiều thành công như hiện tại, YEN đã phải trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là khoảng thời gian chuyển nghành và làm việc tại New York.

Thông tin nhân vật

Stylits YEN 25 tuổi Tốt nghiệp top 3 cử nhân Bachelor of fine Arts in Fashion styling

Từng hợp tác với Brandon Maxwell – NTK sáng tạo nên bộ cánh ấn tượng của Lady Gaga trong Met Gala năm nay.



Từ năm 2011, cô theo học kinh doanh nhưng với tình yêu thời trang mãnh liệt, vào tháng 1/2014, YEN đã chuyển sang ngành stylist. Thời gian đầu khi theo đuổi ngành thời trang, cái khó nhất mà cô nàng cảm thấy là làm sao để khẳng định cái riêng biệt trong tư duy thẩm mỹ cũng như rèn luyện mắt nhìn, đây cũng là khó khăn chung của nhiều bạn trẻ khác. Thế nên, YEN có lời khuyên cho những bạn trẻ muốn theo ngành thời trang nói riêng hoặc làm nghệ thuật nói chung, hãy cứ lao vào thử nghiệm nhiều style khác nhau, từ đó rút ra mình hợp với cái gì, chứ nếu chỉ học mà không thực hành, làm việc thì không thể nào hiểu được.



Theo stylist gốc Việt, những gì học được tại sách vở nếu không được thực hành thì mãi chững lại ở mức đấy. Thế nên ngay trong quá trình còn học trên ghế nhà trường, cô đã tự mình tìm kiếm các cơ hội làm việc khác nhau. Đặc biệt, YEN có ấn tượng rất lớn với New York, không chỉ bởi đây là một trong những kinh đô thời trang thế giới mà còn vì mức sống và sinh hoạt của nó, YEN chia sẻ: "Tất cả mọi thứ đều rất tấp nập và nhanh, nếu không theo kịp, chắc chắn bạn sẽ bị bỏ lại".

Trước khi đến New York, cô nàng phải gửi rất nhiều thư xin việc từ tới các tạp chí, nhãn hàng thế nhưng điều khó lúc ấy là địa điểm, vậy nên mọi câu trả lời đều là "bỏ ngỏ" ở dòng chữ: Hãy liên lạc lại khi đến New York. Sau nhiều lần như thế, cô nhận ra hóa ra cách làm việc tại New York là vậy, nếu người ta thích và muốn làm việc cùng bạn, nghĩa là bạn phải bắt tay làm ngay, đồng nghĩa với việc cần có mặt ở đó rồi! Không có khái niệm chờ một, hai tuần hay gì khác... Thế nên, YEN đã có một quyết định liều lĩnh, dọn nhà đi ngay trong vài ngày từ bờ Tây đến bờ Đông nước Mỹ, dù rằng mọi thứ không hề dễ dàng. Dù có nhiều lời khuyên, ý kiến bảo rằng đừng nên vội vã, nhưng lúc đó YEN nhận thấy rằng đó là môi trường phù hợp, dù khắc nghiệt, mức đào thải cao nhưng nếu không quăng mình vào thử thách, bạn sẽ không thể trưởng thành.

YEN chia sẻ: "Những ngày đầu đến New York là tôi lao vào làm việc ngay, mọi thứ khác như nhà cửa, thức ăn chỉ là thứ yếu. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ tại đây và lúc mới về, mọi thứ hoàn toàn trống không: không bếp núc, không giường ngủ... Thời gian đó là những ngày ngủ dưới đất, ăn mì gói và cả ngày chỉ đến các thương hiệu, NTK để tạo dựng mối quan hệ, liên lạc, xây dựng concept từ sáng sớm đến tối khuya. Nhiều lúc mệt đến phát khóc nhưng cứ nghĩ về những bộ ảnh sắp thành hình thành dạng, nghĩ về lý do mình chọn đến nơi đây là mọi khó khăn dường như tan biến. Tuy rằng nhận được sự giới thiệu từ các tạp chí nơi mình làm việc, nhưng bản thân là một stylist "chân ướt chân ráo" từ nơi khác, tôi vẫn phải tạo mối quan hệ để các thương hiệu khác tin tưởng đến mình... Giờ ngẫm lại, thời gian đó tuy khó khăn nhưng thật sự xứng đáng và chắc chắn là cột mốc đáng nhớ".

Nếu hỏi điều gì trong công việc của mình mà YEN nhận ra trước lứa tuổi 25 thì đó là hãy cứ lao vào làm việc, thử sức bản thân đi! Đừng ngại cái khó vì "thuyền to đương sóng lớn" học trên ghế nhà trường chưa đủ, học từ cuộc sống, từ môi trường xung quanh mới thật sự gầy dựng nên bản thân mình. Khi mà mình biết mình muốn gì và có một mục tiêu nhất định và làm hết mình để đạt được đến mục tiêu đó thì những cái khó không phải là một trở ngại mà chỉ là bước khởi đầu vì vậy nên bản thân mình phải tiếp tục đến khi mình đạt đến mục tiêu của mình.