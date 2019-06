Những cô nàng tuổi 30 muốn trẻ hóa style đi làm: Xem ngay 22 mẫu áo blouse siêu xinh đến từ các thương hiệu Việt này

Riêng gam màu xanh dịu mát của thiết kế áo blouse từ thương hiệu Up To Second đã khiến bao nàng thích mê, chưa kể chiếc áo còn cực hợp với môi trường công sở với kiểu dáng kín đáo thanh lịch mà vẫn điệu đà rất dễ mix đồ.