Sau bao ngày chờ đợi tới mức khó chịu, cuối cùng Lan Khuê đã sinh quý tử cho ông xã doanh nhân

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông xã Lan Khuê là doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh đang ôm quý tử đầu lòng. Như vậy sau 40 tuần mang thai, Lan Khuê đã thuận buồn xuôi gió sinh con trai.

Được biết, tên tiếng Anh của quý tử đầu lòng của Lan Khuê là Connor. Lan Khuê chuyển dạ từ khuya ngày 22/11, cô sinh thường. Cả mẹ và con đều mẹ khoẻ mạnh. Nàng Á hậu nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.

Doanh nhân John Tuấn Nguyễn chia sẻ về khoảnh khắc thiêng liêng được ôm con trai trong lòng: "And just like that, our lives will never be the same... Mom and dad love you, Connor (tạm dịch: Kiểu như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ giống như mọi khi nữa... Mẹ và Ba yêu con, Connor).

Trước đó vài ngày, vợ chồng Lan Khuê tỏ ra rất nôn nao đón chờ con đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, thai kỳ đã tới tuần thứ 40 và quá 3 ngày dự sinh nhưng Lan Khuê vẫn chưa có dấu hiệu trở dạ. Khi quản lý nhắn tin hỏi thăm đã sinh con chưa, Lan Khuê lại thông báo là chưa và từ sốt ruột chuyển sang "quạo". Cách đó một ngày, người đẹp vẫn tung tăng dạo phố và đăng ảnh cực sang chảnh.