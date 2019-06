Sao Hollywood dạy con khác biệt một trời một vực: Người hết dát vàng lại đến lăng xê, riêng Suri Cruise phải mặc đồ cũ

Sở hữu danh tiếng, quyền lực và khối tài sản khổng lồ, các ngôi sao Hollywood có quá thừa điều kiện để đáp ứng cho con cái một cuộc sống trong mơ chẳng khác nào hoàng tử, công chúa. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào sinh ra trong cái nôi vàng Hollywood cũng được o bế và lăng xê hết mức. Các ngôi sao sẽ có riêng cho mình cách nuôi dạy con khác nhau, có người lăng xê con hết mức, người lại để con sống cuộc sống giản dị đến bất ngờ.



Để con sống một cuộc đời nhung lụa

Kim Kardashian

Hiện tại, con gái lớn North West nhà vợ chồng rapper Kanye West và ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian có thể coi là công chúa sang chảnh bậc nhất Hollywood. Cô bé được mẹ cho phép trang điểm và đi giày cao gót từ năm 4 tuổi.

Không những thế, quần áo và phụ kiện của North chưa bao giờ làm người ta hết trầm trồ. Cô công chúa nhỏ nhà Kardashian West có 2 vú em, trợ lý trang điểm và làm tóc riêng, phục vụ cho việc ăn diện và đi chụp hình hay đi sự kiện cùng mẹ Kim Kardashian.

Kim Kardashian nuôi dạy North West trở thành cô công chúa sành điệu bậc nhất Hollywood

Công chúa North West ngồi nghịch điện thoại trong lúc được đội ngũ chuyên nghiệp trang điểm và tạo kiểu tóc

Không chỉ con gái lớn, bé gái thứ 2 nhà Kim Kardashian tuy mới chỉ hơn 2 tuổi cũng chẳng kém cạnh chị gái khi được tặng những món đồ siêu đắt tiền chỉ để... xách tay chạy quanh nhà.

Điển hình nhất là chiếc túi 17.000 USD (tương đương 400 triệu đồng) Kim K tặng Chicago West mà không cần nhân dịp gì cả. Bên cạnh đó, cô bé Chi một tuổi đã có chiếc xe đồ chơi hiệu Mercedes đắt tiền, là phiên bản mini của chiếc xe Kanye West mua tặng vợ.

Chicago có xế hạng sang

Kylie Jenner



So với chị gái Kim Kardashian, cuộc sống xa xỉ Kylie Jenner dành cho con gái Stormi Webster chỉ có hơn mà không có kém.

Nàng tỷ phú trẻ chỉ sợ không thể dành cho con gái những gì xa xỉ, sang trọng và tốt đẹp nhất thế giới. Ngay từ khi vài tháng tuổi, Kylie Jenner đã cho con gái được hưởng những biệt đãi mà người bình thương mơ cũng không nổi. Từ đồ chơi là những món đồ hàng hiệu trị giá hàng trăm triệu cho đến những chuyến du lịch đắt tiền được di chuyển bằng phi cơ riêng. Cuộc sống của Stormi so với những người anh chị họ chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.

Có mấy ai được di chuyển bằng phi cơ riêng đắt đỏ như Stormi

Xách túi trị giá trăm triệu khi chưa đầy 1 tuổi

Làm con gái của Kylie, Stormi nghiễm nhiên được mẹ cho ăn mặc ton-sur-ton lồng lộn chẳng kém ai

Lăng xê con nhiệt tình trên mọi "mặt trận"

Angelina Jolie

Đối với Angelina Jolie, cô không quá để ý đến việc sắm sửa đồ hiệu cho con cái. Những đứa con của Angie đều chỉ mặc những món đồ bình thường trong cuộc sống thường ngày. Bù lại, Angelina lại khá chăm chỉ lăng xê hình ảnh của con gái. Nữ minh tinh thường dẫn tất cả các con cùng tới thảm đỏ hay sự kiện quan trọng.

Chính vì thế, gương mặt và tên tuổi của con Angelina Jolie chẳng còn gì xa lạ với công chúng hay truyền thông. Đặc biệt, khi có điều kiện, Angelina cũng không ngại ngùng dành cho con một vai diễn trong bộ phim mà cô tham gia đóng chính. Điển hình như "Maleficent", vai công chúa Aurora ngày còn bé nghiễm nhiên rơi vào tay con gái út Vivienne Jolie-Pitt của nữ minh tinh nổi tiếng.

Angelina Jolie và con gái út cùng đóng "Maleficent"

Will Smith

Nói đến sự "o bế" con cái trong sự nghiệp nghệ thuật có lẽ không ngôi sao nào đọ được với nam diễn viên Will Smith. Đối với con trai Jaden Smith, Will đã tiến cử và để cậu bé cùng đóng chính với anh trong bộ phim "Pursuit of Happyness" khi Jaden mới lên 7 tuổi. Diễn xuất tự nhiên của Jaden chính là bệ phóng vững chắc cho cậu về sau khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chưa dừng lại ở đó, đến năm 2017, cặp đôi cha con Will Smith một lần nữa tái xuất màn ảnh trong bộ phim "After Earth". Mặc dù Jaden Smith thật sự có tài năng diễn xuất nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh từ người bố quyền lực đã giúp cậu rất nhiều trong sự nghiệp.

Những lần kết hợp cùng bố Will Smith giúp tên tuổi Jaden tăng lên đáng kể

Không những vậy, sự giúp đỡ của Will dành cho con cái còn thể hiện rõ ràng trong lĩnh vực âm nhạc. Nam tài tử không ngại ngùng đưa hai con cùng đi biểu diễn, đứng chung sân khấu với cả Jaden và Willow Smith để truyền thông và công chúng chú ý hơn. Quả thật, Will Smith là một trong những bậc phụ huynh tận tụy và hết lòng giúp đỡ con cái nhất.

David Beckham

Vợ chồng Beckham không bao giờ bắt ép con cái làm những gì họ không thích, ngược lại còn ra tay giúp đỡ và o bế nhiệt tình nếu những người con của họ tìm ra đam mê và muốn theo đuổi chúng. Đầu tiên là Brooklyn Beckham, cậu có thể được đội bóng Arsenal chiêu mộ thì công lớn nhất chắc chắn là nhờ người bố danh thủ David Beckham.

Về sau, Brooklyn từ bỏ sự nghiệp thể thao đi theo con người người mẫu thì mẹ Victoria Beckham là người chăm chỉ đưa cậu đi để tạo mối quan hệ. Cuối cùng, việc giành được quyền phụ trách mảng hình ảnh cho thương hiệu thời trang và phát hành sách cũng đều có bàn tay của vợ chồng Vic nhúng tay mới thuận lợi như vậy.

Nhờ vợ chồng Vic-Beck, Brooklyn cũng có suất trên hàng ghế đầu trong những show thời trang lớn

Không chỉ o bế Brooklyn, con trai thứ 2 Romeo cũng được Victoria tiến cử tham gia chiến dịch quảng bá của một thương hiệu thời trang đắt tiền khi cậu bày tỏ mong muốn được dấn thân vào lĩnh vực thời trang.

Khác với hai người anh trai, Cruz Beckham lại mang trong mình tình yêu âm nhạc. Đương nhiên Victoria cũng chẳng làm cậu ba thất vọng khi sắp xếp cho con trai có cơ hội song ca cùng một giọng ca nổi tiếng là Nicole Scherzinger. Chỉ riêng con gái út Harper không mấy thiết tha với nghệ thuật, vợ chồng Beckham cũng vui vẻ đồng tình và không bắt ép cô bé nối gót cha mẹ vào showbiz. Khách quan mà nói, hiếm có cha mẹ nào lại nhiệt tình giúp đỡ và hậu thuẫn con cái đến vậy.

Dạy con sống giản dị như những đứa trẻ bình thường, mặc lại đồ cũ

Katie Holmes



Katie Holmes là một trường hợp hoàn toàn khác những ngôi sao kể trên. Ngày còn sống cùng với Tom Cruise, nữ minh tinh cũng chăm chỉ cho con gái Suri ăn diện và sống cuộc sống xa hoa, vương giả. Tuy nhiên, ngay sau khi ly hôn với Tom và giành được quyền nuôi con, cách nuôi dạy Suri của Katie Holmes thay đổi hoàn toàn.

Đầu tiên, cô gần như để con gái tránh xa ống kính paparazzi, từ chối mọi buổi chụp ảnh và phỏng vấn riêng Suri. Tiếp theo, nữ minh tinh để con gái mặc những bộ đồ giản dị hơn, tránh xa trang phục đắt tiền lộng lẫy. Thậm chí, người ta còn để ý thấy Suri thường xuyên mặc lại những món đồ cũ kỹ, đi những đôi giày đã bẩn nhưng không hề tỏ ra buồn phiền vì điều đó.

Cùng mẹ đi mua hoa như những bé gái bình thường, Suri khác hẳn so với những đứa trẻ Hollywood còn lại

Có thể nói, cuộc sống của Suri hậu ly hôn của bố mẹ chẳng khác gì những cô bé bình thường khác. Ngoài ra, Katie còn chăm chỉ đưa Suri tới những nơi trước kia cô bé không bao giờ đặt chân đến như viện mồ côi, trại tị nạn để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ngoài ra, Katie Holmes cũng đưa con đi chơi tại những địa điểm bình dân như đi xem bóng chày, đi dạo mua hoa tươi,... Chính cách nuôi dạy đặc biệt của Katie Holmes đã biến Suri từ một công chúa kiêu sa thành một cô bé giản dị nhưng đáng yêu và tràn đầy năng lượng.