Ngô Thanh Vân lại gây xôn xao khi đóng phim cùng "đóa hồng Hollywood" Charlize Theron

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân thời gian qua gây sốt với bộ phim hành động Hai Phượng và nhận được không ít lời khen ngợi từ giới phê bình phim ảnh. Thành công của tác phẩm này cũng mang đến cho "đả nữ" nhiều cơ hội để mở đường cho điện ảnh Việt tiến xa hơn và đến gần với điện ảnh quốc tế. Mới đây, Ngô Thanh Vân tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi xác nhận đóng phim cùng với "đóa hồng gai Hollywood" Charlize Theron trong phim mới của nữ minh tinh tên The Old Guard.

Ngô Thanh Vân đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình và dẫn link một bài báo nước ngoài nói về bộ phim The Old Guard kèm theo dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc và tự hào của mình. Nữ diễn viên - nhà sản xuất đã khiến không ít người tò mò với vai diễn trong tác phẩm điện ảnh Hollywood lần này của cô khi đính kèm dòng trạng thái: "Thật vinh hạnh cho tôi vì tiếp tục có cơ hội làm việc cùng các đồng nghiệp tại Hollywood. Tiếp tục với vai "đả nữ" hay vai thùy mị đằm thắm đây ta?".

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, ngoài việc hé lộ rằng tên của Ngô Thanh Vân nằm trong danh sách các diễn viên của The Old Guard thì không hề có bất cứ thông tin nào hé lộ về nhân vật của cô. Nhân vật của "đả nữ" vẫn là một ẩn số với khán giả. Cũng chính vì là ẩn số nên các fan của Ngô Thanh Vân lại càng tò mò và mong chờ hơn cả.

Trước khi tham gia vào The Old Guard của Charlize Theron, Ngô Thanh Vân cũng từng góp mặt trong những bộ phim quốc tế đình đám khác như "Ngọa hổ tang long 2", "Bright", "Star Wars: The Last Jedi". Nữ diễn viên cũng từng không ít lần khiến nền điện ảnh nước nhà tự hào với những thành tích mà cô mang lại.

Về Charlize Theron, cô được mệnh danh là "đóa hồng gai của Hollywood" là nhờ những vai diễn sắc đá, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ của mình trong quá khứ. Gia tài phim điện ảnh của Theron có không ít những cái tên đình đám như Mad Max: Fury Road, Snow White and the Huntsman, Fast and Furious 8...