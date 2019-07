Sang Trung Quốc lao động cùng chồng, người vợ mất tích một cách bí ẩn

Theo nguồn tin từ báo Tổ Quốc, trong đơn trình bày của anh Nguyễn Công Lợi (sinh năm 1994, trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết về trường hợp của vợ mình đã “biệt tăm biệt tích” nhiều tháng nay khi đang cùng đi lao động tại Trung Quốc.

Theo nội dung của đơn tường trình thì sự việc trên xảy ra trong thời gian cả hai vợ chồng anh Lợi cùng sang làm việc tại Trung Quốc. Vào ngày 2/5, chị Nguyễn Thị Hoài (vợ anh Lợi) đi ăn cùng một người bạn cùng phòng tên Bình. Sau hơn 3 tiếng không thấy vợ về, anh Lợi đã gọi điện thoại nhưng không được.

Sau đó anh Lợi cũng có liên hệ với người bạn tên Bình - người cùng đi ăn với chị Hoài nhưng cũng không xác định được chị Hoài đi đâu. Vụ việc ngay sau đó được anh Lợi trình báo với Công an Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Hoài (vợ anh Lợi). Ảnh: Người nhà cung cấp.

Tuy nhiên do chưa đủ chứng cứ nên công an Trung Quốc chỉ lập biên bản để tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân sự việc. Sau đó vì sợ liên lụy nên chủ xưởng của anh Lợi đã đuổi việc anh. Sau khi trở về Việt Nam, anh tiếp tục đến cơ quan công an để trình báo sự việc.



Ông Nguyễn Văn Duẩn, Trưởng công an xã Nam Lộc cũng cho biết, hiện tại địa phương đã nắm được những thông tin mà anh Lợi trình báo. Công an xã vẫn đang hướng dẫn gia đình làm các thủ tục liên quan để nhờ sự giúp đỡ từ các cơ quan cấp trên.