Nước mắt ngày trở về của người phụ nữ sau 24 năm bị lừa bán làm vợ ở Trung Quốc: "Mẹ ơi, con về rồi, về thật rồi!"

Hạnh phúc ngày trở về

Ngày 18/7, chị Lê Thị Lan (43 tuổi, ngụ xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) được Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan Việt Nam và Trung Quốc giải cứu thành công, đưa trở về bàn giao cho gia đình.

Vừa về đến đầu ngõ, chị Lan chạy thật nhanh về phía dòng người đang đứng đợi rồi ôm chầm lấy người mẹ già gào khóc nức nở. Sau 24 năm xa cách, hạnh phúc vỡ òa khi chị được trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình.

Chị Lan (áo xanh) trong vòng tay người thân trong ngày đoàn tụ.

"Mẹ ơi con về rồi. Con về thật rồi", ôm ghì lấy người mẹ, chị Lan khóc nghẹn.

24 năm lưu lạc, làm thân trâu ngựa xứ người, chị không ngờ lại có ngày được trở về quê hương, gặp lại những người thân yêu của mình. Từng cái ôm, cái nắm tay xiết chặt của người thân khiến chị cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ.

Chị Lan là con gái đầu lòng trong gia đình có 5 chị em. Năm 1995, khi mới 19 tuổi, thay vì lập gia đình như những người bạn cùng lứa, chị lại quyết định đi làm thuê với ý định kiếm tiền về phụ cha mẹ chăm sóc đàn em. Chị không ngờ mình lại bị người lạ lừa bán qua Trung Quốc.

"Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, tôi đã bị lừa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông bản địa mua về làm vợ với giá 3.000 Nhân dân tệ. Một mình nơi xứ người, nhận ra mình bị lừa bán, tôi đã gào khóc, van xin nhưng bị nhà chồng đánh đập rất thậm tệ.

Đã nhiều lần tôi tìm cách bỏ trốn nhưng một mình nơi đất khách, không người thân, không tiền bạc, không ngôn ngữ nên đành chấp nhận số phận", chị Lan kể lại.

Chị Lan gào khóc nức nở khi gặp lại người mẹ sau 24 năm xa cách.

Trong vòng 24 năm, chị Lan bị bán qua tay cho 4 người đàn ông mua về làm vợ và có 5 người con.

"3 người chồng trước thường xuyên đánh đập, bắt tôi làm việc suốt đêm ngày. Họ còn ép tôi uống một thứ thuốc gì đó gần như mất hết trí nhớ.

May mắn người chồng thứ 4 hiện đang sống với tôi là người tốt, yêu thương tôi, không ép tôi uống thuốc và còn cho phép tôi tìm lại quê hương, gia đình", chị Lan chia sẻ thêm.

Đầu tháng 7/2019, chị Lan may mắn gặp một người phụ nữ Việt Nam cùng cảnh ngộ. Người này đã chia sẻ một đoạn video nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, tìm người thân cho chị Lan.

Dù không còn nói sõi tiếng Việt nhưng chị Lan vẫn nhớ rõ tên những người thân trong gia đình và địa chỉ. Chỉ sau 48 tiếng đồng hồ, chị may mắn được kết nối với gia đình và chờ ngày được đoàn tụ.

"Tôi muốn sống những ngày bình yên bên mẹ"

Thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng, bà Nguyễn Thị Liên (69 tuổi, mẹ chị Lan) gạt dòng nước mắt nhìn vui mừng.

"Ông ơi, con mình đã về rồi. Vậy là tâm nguyện cuối cùng của ông đã thành hiện thực. Ông yên lòng an nghỉ nhé".

Chị Lan đau đớn kể về chuỗi ngày bị lừa bán làm vợ xứ người.

Bà Liên chia sẻ thêm, không liên lạc được với con gái, suốt nhiều năm liền, vợ chồng bà tìm con khắp nơi nhưng tin tức vẫn bặt vô âm tín. Dù vậy, vợ chồng bà vẫn tin rằng con gái còn sống và luôn cầu chúc cho con được bình an dù bất cứ nơi đâu.

Ngày về, mọi thứ đối với chị Lan đều thay đổi. Bố mất. Mẹ đã già yếu nhưng điều khiến chị hạnh phúc là người thân, bà con lối xóm vẫn nhận ra mình.

Rất đông người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, chúc mừng gia đình chị Lan được đoàn tụ.

Nói về dự định của mình, chị Lan cho biết, hiện chị đang sống với người chồng thứ 4 và có 2 người con. Người chồng này rất tốt và đã đồng ý cho chị trở về quê hương tìm lại gia đình. Người phụ nữ này chưa nghĩ đến việc ở lại luôn hay tiếp tục ra đi nhưng trước mắt, chị muốn sống những ngày bình yên bên người mẹ già cho thỏa lòng mong nhớ.

"Trước mắt, tôi chưa nghĩ được gì, chỉ muốn sống những ngày bình yên, êm ấm bên mẹ và người thân sau hàng chục năm dài xa cách. Đến tận bây giờ, dù đã được về nhà, được ôm mẹ vào lòng nhưng tôi vẫn cứ sợ đây chỉ là giấc mơ.

Cảm ơn trời phật vì tôi vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu phụ nữ khác là còn có cơ hội trở về, thỏa mãn tâm nguyện", chị Lan chia sẻ.