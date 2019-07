Sang chảnh như nữ chính "Chiếc lá bay": Bị đánh ghen, bị mắng chửi, bị sỉ nhục gì cũng được, nhưng chị phải là nữ hoàng!

Tập 6 của bộ phim Chiếc lá bay sẽ lên sóng vào tối 1/7. Trong tập này, nữ chính Nira (Baifern Pimchanok) chính thức bước chân vào showbiz thông qua việc chấp nhận lời đề nghị trở thành ngôi sao của Yot.

Trước khi chương trình thời trang của phu nhân diễn ra, người mẫu chính - ngôi sao đỏng đảnh Now đã ra những yêu sách khó lòng chấp nhận được. Dù là người mẫu chính nhưng Now không chịu thử trang phục, không tập sân khấu cũng không chịu lên tông make up trước, hành động này khiến Yot tức giận đến mức muốn loại Now ra khỏi chương trình, đồng thời đôn Nira lên làm người thay thế.

Nira khoe thần thái sang chảnh khi chụp ảnh.

Đương nhiên, câu chuyện giữa Yot với Nira, Now hoàn toàn không hay biết. Cô ả còn mắng chửi và ép Nira phải quỳ xuống xin lỗi, lạy lục thì mới chấp nhận tham gia chương trình. Khi Nira không làm, Now lại đòi bỏ buổi trình diễn. Đến nước này thì Yot không thể nhường nhịn cô nàng được nữa. Vậy là "thuận nước đẩy thuyền", Yot cho Nira đi chụp ảnh, lên sân khấu tập thử với vai trò vedette.

Nhờ gương mặt xinh đẹp và thần thái sang chảnh, Nira dễ dàng hoàn thành tốt các bài tập mà Yot đưa ra. Vậy là đến ngày trình diễn, ngoài việc làm công việc của 1 chuyên viên make up, Nira còn sẵn sàng lên sân khấu làm vedette thay cho Now.

Buồn cười là trước khi tình tiết này xảy đến, Nira đã có pha chạm trán nhớ đời với vợ chồng Chat - Rong. Vì muốn lấy lòng Chat, Rong đã cố tình gọi anh đến buổi trình diễn, sau đó Rong hôn lên má Chat. Tình cờ làm sao, Nira lại chứng kiến cảnh này. Trong cơn tức giận, Nira đã toan bỏ đi, thế là Chat kéo cô lại, dí sát và tường và hôn môi. Cuối cùng, sau 6 tập phát sóng, Chat - Nira cũng có nụ hôn ngọt ngào đầu tiên. Chat còn bảo với Nira rằng anh như 1 kẻ điên và chưa từng có cảm giác cuồng nhiệt như thế này trước đó.

Nụ hôn thế này đã đủ nóng bỏng chưa!

Hôn Chat xong, Nira trở về phòng trang điểm để make up cho Rong. Cô nàng Rong lại được phen sỉ nhục, trách mắng Nira khá nặng nề. Rong một lần nữa khẳng định chủ quyền với Chat và yêu cầu Nira thôi mơ tưởng đến chồng cô.

Chị không cần đánh ghen đâu, là chồng chị cứ bám lấy tôi đấy!

Ở cuối tập 6, tình tiết được mong đợi bậc nhất đã đến khi Now đỏng đảnh đến buổi trỉnh diễn vào cuối giờ và yêu cầu Yot không dùng người thay thế. Nhưng Yot vẫn nhất mực không nghe, thậm chí còn khoe thành quả là đã đào tạo được Nira. Tập 6 khép lại với hình ảnh Nira sang chảnh, lộng lẫy như nàng công chúa trong chiếc váy trắng tuyệt đẹp. Ai trách móc gì cũng được, ai sỉ nhục thế nào cũng chịu, đến cuối cùng, Nira vẫn là nữ hoàng rồi đây!