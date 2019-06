"Chiếc lá bay": Xuất hiện "bà nội thiên hạ" bắt nữ chính Baifern đẹp như tiên nữ quỳ lạy xin lỗi

Tập 5 của bộ phim Thái Lan đang gây bão cộng đồng mạng - Chiếc lá bay vừa lên sóng đã khiến người xem đứng ngồi không yên bởi loạt tình tiết hấp dẫn. Ngoài mối quan hệ của bộ đôi vai chính Nira (Baifern Pimchanok) - Chat (Push Puttichai), tập 5 còn khiến khán giả tức tối khi cho nhân vật chảnh chọe Now xuất hiện.

Đây là Nira - nhân vật chính của bộ phim.

Now là ngôi sao nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Mỗi bước đi của cô đều được giới truyền thông săn đón quyết liệt. Now được mời đến tham gia bữa tiệc đặc biệt của phu nhân, và ekip của Nira là những người nhận nhiệm vụ làm cho Now trở nên xinh đẹp nhất.

Vào ngày hẹn lấy số đo, thử mẫu make up - làm tóc, Now đột ngột giở thói ngôi sao đáng ghét. Cô nàng bắt ekip của Nira ngồi đợi, còn mình thì thoải mái chơi game. Đến khi sếp của Nira bực tức, chạy đến tìm gặp thì Now mới buông lời ngạo mạn rằng ekip Nira quá tệ, không đủ đẳng cấp làm cho cô ả thật nổi bật.

Thấy sếp mình bị xúc phạm, Nira đã lên tiếng bảo vệ. Trong cơn tức giận, Nira mắng Now là ngu ngốc. Lập tức, cô ả lồng lộn ép Nira phải quỳ lạy xinh lỗi mình. Nếu Nira không đồng ý, Now sẽ khiến cô không còn chỗ đứng trong showbiz. Now đe dọa rằng không làm việc với bất cứ ai hợp tác cùng Nira. Chẳng những vậy, Now còn hủy bỏ, không tham gia sự kiện do phu nhân tổ chức. Nếu có bất kỳ lời khiển trách phải chịu trách nhiệm nào thì Nira tự giải quyết.

Now là cô nàng có nốt ruồi duyên dáng trên mép đấy!

Dù yêu cầu của Now là cực kỳ vô lý nhưng Nira vẫn có ý nhún nhường. Nira không sợ mình bị dồn vào chỗ chết, cô chỉ lo lắng cho sự kiện của phu nhân vì mình mà không diễn ra theo ý muốn. Tuy nhiên, trước khi Nira quỳ lạy Now, sếp của cô đã ngăn lại. Người này còn tranh thủ mắng Now một trận rồi hiên ngang đưa Nira đi khỏi. Khán giả phải nhớ đấy nhé, có sếp bảo vệ mình như thế này thì mới gọi là nở mày nở mặt.

Muốn Nira quỳ lạy xin lỗi à, đừng có mơ nhé chị gái!

Sau khi rời khỏi, sếp của Nira gọi điện cho 1 số bầu show để tìm gương mặt mới. Vị này muốn trả thù Now bằng cách đào tạo "gà cưng" từ vô danh thành ngôi sao nổi tiếng vượt mặt cô ả kia. Đúng lúc này, sếp nhìn sang thấy Nira đang đứng và lóe lên ý nghĩ biến cô thành ngôi sao. Nira hội tụ tất cả yếu tố cần có: Trẻ trung, xinh đẹp, thần thái và có tài năng với nghệ thuật. Nhưng Nira có chấp nhận đi theo con đường do sếp vạch ra không? Câu trả lời sẽ có trong những tập phim tới.