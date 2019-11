Là khu chợ bỏ sỉ quần áo đầu mối lớn nhất Sài Gòn, chợ Tân Bình nằm đối diện địa chỉ 476 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình. Bạn có thể gửi xe ở cổng chính với giá 7.000 đồng/xe rồi vòng ra sau để tới khu bán đồ cưới. Hoặc bạn có thể chạy xe vào đường Lê Minh Xuân, gửi xe sau cổng số 1 của chợ Tân Bình, sau đó quẹo phải là tới khu chợ đồ cưới.



Chợ mở cửa từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Quy mô chợ không quá lớn, chỉ có khoảng 25 - 30 gian hàng với đa dạng các sản phẩm khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là soa-rê (váy cưới), áo dài và áo vest nam.

Cổng chính chợ Tân Bình

Bạn có thể gửi xe máy tại đây với giá 7.000 đồng/xe

Các gian hàng bán váy cưới ở đây không bày biện váy cưới theo tông trắng như ở các cửa hàng lớn mà xếp váy thành những hàng dài với đủ các tông màu bắt mắt, chất liệu cũng đa dạng với sheer, vải lưới và satin. Các “hot trend” năm nay được cập nhật khá đầy đủ ở đây, từ váy công chúa đính hạt, váy trễ vai, váy tông hồng pastel cho đến váy tay bồng.

Những bộ váy cưới đủ màu rực rỡ, kiểu dáng đa dạng dành cho cô dâu mùa cưới 2020

Tuy nhiên không có nhiều thiết kế mang lại cảm giác cao cấp. Ngoài ra, không hiểu vì sao những bộ váy cưới màu trắng tinh khôi đều bị xếp trong cùng hoặc xếp ở góc khuất.

Hầu hết những chiếc váy cưới tông trắng tinh khôi bị xếp ở góc khuất hoặc trong cùng

Váy cưới chủ yếu được chủ tiệm may tại xưởng, mỗi tiệm đều có sẵn dịch vụ chỉnh sửa váy cho vừa với phom người. Mỗi mẫu có giá từ vài trăm ngàn cho đến cả triệu đồng. Một số váy sử dụng chất liệu cao cấp, đính hạt cầu kỳ có giá lên tới hơn 4 triệu đồng. Dù vậy, mức giá này vẫn rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng “xịn” - nơi mà váy cưới có giá tối thiểu từ 8-9 triệu đồng trở lên. Theo một chủ tiệm váy cưới chia sẻ, khách đến đây phần lớn là khách tỉnh lẻ, họ chủ yếu thuê váy cưới chứ không mua.

Váy cưới ở đây có giá chỉ từ vài trăm tới khoảng trên dưới 4 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với những cửa hàng lớn hay studio

Xen kẽ giữa các gian hàng váy cưới là những tiệm may và kinh doanh áo dài. Ngoài mua, khách hàng còn có thể đặt thiết kế riêng. Giống như váy cưới, các mẫu áo dài rất đa dạng về kiểu dáng và chất liệu. Bạn có thể lựa cho mình một bộ áo dài may bằng lụa, chiffon, voan hoặc ren tùy theo sở thích. Bên cạnh những kiểu dáng truyền thống, trong chợ còn bày bán những bộ áo dài cách tân. Khách tới mua có thể thử và sửa áo ngay tại chợ.

Những bộ áo dài đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu

Hầu hết các bộ áo dài ở đây đều sử dụng khuy kéo sau lưng thay vì nút bấm như kiểu truyền thống. Giá áo dài dao động từ 400 - 600 nghìn đồng/bộ kèm mấn, tùy vào chất liệu và độ cầu kỳ trong thiết kế.

Nhiều bộ áo dài được bán kèm mấn, những bộ đính thêm các chi tiết cầu kỳ hoặc sử dụng chất liệu lụa đắt đỏ sẽ có giá nhỉnh hơn

Áo dài dành cho tầm tuổi trung niên trở lên có giá rẻ hơn, có bộ chỉ tầm 300 ngàn đồng. Không thể phủ nhận mức giá này rất rẻ, nhưng chắc chắn bạn không thể kỳ vọng quá cao vào chất lượng. Hãy kiểm tra kỹ đường may, chất vải và màu vải trước khi quyết định mua. Bởi ở đây, hàng đã mua là không thể trả lại.

Khách đến mua sẽ thử ngay tại quầy

Là chợ đồ cưới dành cho các cặp đôi, những gian hàng bán vest nam ở đây cũng thu hút một lượng lớn khách hàng. Các mẫu vest có giá từ 550 - 950 ngàn đồng, chỉ bán chứ không cho thuê. Ngoài ra, một số chủ hàng cũng nhận đặt may vest nếu khách có nhu cầu.

Vest ở đây rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc, đặc biệt có cả những màu khá “nữ tính” như… màu hồng. Nhưng đa phần đó đều là hàng may sẵn nên khó vừa size với tất cả mọi người.

Có cả những chiếc áo vest màu... hồng dành cho những chú rể cá tính

Vest cũng chủ yếu là loại mỏng để phù hợp với thời tiết miền nam, thường được bán kèm nơ cổ hoặc cà vạt với giá chỉ từ 15-50 nghìn đồng/chiếc.

Nơ cổ, cà vạt luôn được bán kèm với giá chỉ từ 15 - 50 nghìn đồng/cái

Nhiều cô dâu chú rể tới đây không chỉ để tìm đồ cưới mà còn để sắm phụ kiện chụp ảnh, trang trí và phục vụ cho đám cưới, đám hỏi.

Hoa cưới có giá từ 250 - 370 nghìn đồng/bó

Các món phụ kiện đều ghi giá rõ ràng. Lúp (voan) có giá chỉ khoảng 45 - 60 nghìn đồng/chiếc, cài bông voan chỉ khoảng 150 nghìn đồng/chiếc.

Hoa cài, bông tai có giá chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/chiếc.

Mấn đội đầu có giá từ 110 - 350 nghìn đồng/chiếc tùy độ cầu kỳ và kích cỡ

Vương miện có giá từ 250 - 350 nghìn đồng/chiếc

Một khay trầu và rượu dùng trong đám hỏi có giá từ 110 - 140 nghìn đồng, chủ yếu bán theo set từ 6-8 khay

Còn nếu bạn muốn mua trang sức xịn và lung linh hơn, bạn có thể ra ngay cổng chính của chợ Tân Bình. Đó là nơi đặt các quầy hàng bán vàng, trang sức đá quý.

Hãy ra cổng chính nếu bạn muốn mua trang sức xịn và lung linh hơn nhé

Ngoài ra, chợ còn bán nhiều mặt hàng đa dạng phục vụ cho chụp ảnh đám cưới như dù ren, tóc giả, hoa giả, voan giả váy, đồ dùng make up. Một số tiểu thương còn có dịch vụ giao hàng tận nơi, có người còn kiêm luôn dịch vụ trang điểm, làm tóc cho cô dâu trong ngày trọng đại.

Bên cạnh việc mua sắm, người tiêu dùng nên lưu ý một số chi tiết nhỏ khi ghé thăm chợ đồ cưới Tân Bình. Do đây là chợ bán sỉ nên hàng đã mua sẽ được trả lại. Các gian hàng có sự chênh lệch nhẹ về giá, vì vậy, bạn nên so giá… từ đầu đến cuối chợ để tránh tình trạng bị mua “hớ”. Và đương nhiên, hãy mặc cả nếu có thể, nhưng vì mức giá ở đây đã rất rẻ so với bên ngoài nên hầu như giảm được nhiều. Cuối cùng, bạn nên kiểm tra kỹ chất lượng trang phục, đường may, xem màu vải có dễ bị phai hay không trước khi mua.

Bạn nhớ lưu ý một số chi tiết nhỏ khi mua sắm tại chợ đồ cưới Tân Bình nhé!

Kết luận:

Nhìn chung, chợ đồ cưới Tân Bình là điểm đến phù hợp cho người tiêu dùng thu nhập thấp và vừa phải, mẫu mã sản phẩm đa dạng với mức giá rẻ hơn nhiều so với thuê hoặc mua ở các studio/cửa hàng đồ cưới sang trọng. Nếu muốn chụp một bộ ảnh cưới lung linh, tổ chức một đám cưới xinh xắn mà vẫn tiết kiệm chi phí, bạn hãy thử một lần ghé thăm khu chợ này nhé!