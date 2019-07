Rúng động: Điều tra vụ ném chai thuốc diệt cỏ vào bể nước khiến cả nhà nhập viện ở Phú Thọ

Chiều 15/7, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, một vị lãnh đạo UBND xã Cự Đồng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, chính quyền địa phương đang phối họp với cơ quan Công an điều tra vụ bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước khiến khiến 2 vợ chồng và một con nhỏ 2 tuổi phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa hôm qua (14/7) gia đình anh S. (xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) luộc rau thì phát hiện rau đổi màu.

Chai thuốc được gia đình anh S. tìm thấy trong bể nước ăn.

Do chủ quan nên anh Sơn không để ý và vẫn sử dụng bình thường, chiều cùng ngày sau khi ngủ dậy anh uống nước thì anh lại thấy nước có màu lạ nên bảo vợ đi kiểm tra nguồn nước.

Qua kiểm tra nguồn nước, vợ anh S. tá hỏa phát hiện một lọ thuốc trừ sâu trong bể nước. Sau đó, con trai anh S., (cháu 2 tuổi) có biểu hiện như: đau bụng, váng đầu. Hai vợ chồng anh S. cũng có dấu hiệu tương tự.

"Hiện tại (chiều 15/7) gia đình anh S. vẫn đang nằm viện để điều trị. Ngay khi nhận được tin chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an điều tra xử lý. Hiện cả Công an huyện Thanh Sơn và Công an tỉnh Phú Phú Thọ đã vào cuộc", vị lãnh đạo thông tin thêm với phóng viên.