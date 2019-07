Từ chối đổ xăng nợ, nhân viên bị đâm chết

Sáng nay (15-7), Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đã bàn giao Huỳnh Văn Giao Uớc (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ chiều 14-7, Ước chạy mô tô đến cây xăng Đồng Nai, thuộc xã Đức Hòa Đông , huyện Đức Hòa (Long An) để đổ xăng. Ước nói với nhân viên cây xăng mình không có tiền, nợ lại vài ngày sau sẽ ghé trả.

Anh Phạm Minh Duy (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) là nhân viên cây xăng Đồng Nai đã “từ chối” đổ xăng cho Ước với lý do anh này mới vào làm chưa biết ai. Nếu khách không quay lại trả tiền thì anh Duy không có tiền để bù vào trả cho chủ cây xăng.

Bực tức vì bị nhân viên cây xăng từ chối đổ xăng, Ước chạy xe đến tiệm tạp hóa gần đó, mua một dao nhọn rồi quay lại cây xăng kiếm chuyện gây sự với anh Duy. Sau một hồi cự cãi, bất ngờ Ước rút dao ra đâm trúng đùi anh Duy gây thương tích nặng.

Gây án xong, Ước lên xe bỏ chạy nhưng đã bị nhân viên cây xăng và người dân xung quanh khống chế, bắt giữ giao cho công an xử lý.

Anh Duy được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết dao đâm trúng động mạch chủ, mất rất nhiều máu nên đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.