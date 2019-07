Quan sát camera, mẹ sốc nặng khi thấy con gái đại tiện ra quần nhưng cô giáo vẫn ung dung xem điện thoại

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước bài viết của một người mẹ trẻ có nickname N.N khi phản ánh về tình trạng đi lớp mầm non của con gái mình. Theo đó, người mẹ trẻ bức xúc kể lại: ''Em vừa đi đón con ở trường về lúc 12h trưa nắng nóng với đầy nước mắt.

Cho con đi học em cũng đã nghĩ là mình chọn trường tốt nhất cho con theo khả năng tài chính để con có được sự săn sóc và quan tâm tốt, vậy mà quan sát qua camera em đã nhầm.

12h trưa con vẫn bơ vơ một mình không một ai quan tâm tới nó, ngồi ngủ gật trên ghế mà em chỉ sợ con rơi xuống đất, sau đó con tự giác rời khỏi ghế nằm ngang, nhưng vẫn không có một cô giáo nào chạy lại bế hay dỗ cho bé ngủ mặc dù các cô đều trong lớp, ngồi nói chuyện hay cầm điện thoại.

Em không biết có phải là do em chưa bồi dưỡng cho các cô hay không mà so với bạn khác con em không có được sự quan tâm bằng. Một bạn ngủ chẳng may lăn ra khỏi giường thì lập tức một cô giáo chạy lại bế bạn lên ôm ấp và sau đó lót bạn ngủ, còn con em vẫn bơ vơ một mình.

Sau đó em chạy lên trường ngay tức khắc dù trường cách nhà tầm 5 phút đi xe máy để đón con về, lên thấy cô nằm, cô ngồi còn con em vẫn một mình trên ghế, mồ hôi tóc tai phờ phạc. Thấy mẹ là ôm chầm, bé em ở với mẹ trưa nào cũng ngủ, muộn cũng 11h30 là ngủ rồi. Kiểm tra em phát hiện con em ị ra bỉm quần nhưng không ai kiểm tra và thay đồ cho nên bạn ấy rất khó chịu, không thể ngủ được.

Em không biết các mẹ cho con đi họ như thế nào nhưng như này là em thắt ruột và không thể chấp nhận nổi luôn rồi. Trường C.E.C mà em không nghĩ nó tồi tệ thế này".

Bài viết đã nhận về hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Đính kèm bài đăng là hình ảnh được chụp từ camera lớp học, theo đó, một bé gái ngồi 1 mình ở ghế, lúc bé ngồi, lúc lại nằm rạp xuống. Xung quanh các bạn đều đã ngủ say trên giường nhỏ của mình, duy chỉ có cô bé bơ vơ. Trong khi đó, lớp có khá nhiều giáo viên nhưng không một ai chạy đến chỗ em bé.



Bé gái ngồi bơ vơ 1 mình giữa lớp, thậm chí ngủ gật tại ghế trong khi các bạn đã tròn giấc ngủ trưa

Mẹ bé gái đã tức tốc đến đón con vì quá xót con.

Về nhà, mẹ bé gái phát hiện ra con đi đại tiện ra bỉm nhưng không được các cô thay, vì thế nên con khó chịu, không ngủ được.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã nhận được hàng nghìn lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Phần lớn mọi người đều vô cùng bức xúc trước thái độ của các cô giáo mầm non đối với em bé. Số khác còn khuyên người mẹ hãy chuyển trường cho con vì giá trị và niềm tin đặt sai chỗ.

Thành viên T.T bình luận: ''Thật không thể hiểu được, mình người ngoài nhìn mà còn xót xa huống hồ mẹ bé".

''Xem xong xót ruột luôn. Trường đắt mà không đi đôi với chất lượng thế này thì phải chuyển trường ngay thôi bạn. Con mình, mình xót. Nhưng trước khi chuyển trường phải gặp hiệu trưởng để làm rõ mọi việc bạn ạ'', nickname L.L bình luận.

Tuy nhiên, cũng không ít người lại cho rằng: ''Các mẹ hãy bình tĩnh ạ, vì bình thường mình chăm con mình đã thấy mệt, các cô 1 lúc chăm mấy em bé thì cũng phải có lúc này lúc khác chứ ạ, không ai trọn vẹn hết được, nên dù sao cũng nên nhắc nhở, góp ý với các cô thôi. Nghề nào cũng áp lực, cô giáo mầm non còn mệt hơn gấp bội''.

Đồng quan điểm, tài khoản Đ.J thì phân tích: ''Mọi người hãy quan sát camera giờ nhảy, hãy nhìn hình ảnh rồi hãy phán xét. Thứ nhất, thời gian chỉ trong 3 phút (chú ý giờ). 11h52 không thấy cô nào. 11h55 cô bế trẻ vì trẻ khóc phải dỗ chứ không trẻ khóc nhiều hơn, còn biết em ị mới dẫn ra đó chuẩn bị đi rửa thì trẻ kia khóc, dỗ trước đã. Các mẹ hãy để ý lúc này có 1 cô, giờ này là giờ ăn cơm của các cô có lẽ cô đi lấy cơm,

Cùng giờ 11h55 mẹ lên liền, dẫn em về, có khi đôi co với cô này nọ kia, không cho cô rửa để lấy đó làm bằng chứng ''bóc phốt'' đăng lên. Mấy cô làm nghề này rất vất vả, mọi người phải thông cảm và hiểu. Ai cũng muốn chăm con mình tốt hơn, làm sao đáp ứng ok hết cho tất cả mọi người cùng lúc hả mọi người?".

Có lẽ việc con gửi đi nhà trẻ lúc nào cũng là mối bận tâm thường trực của các bậc phụ huynh, chính vì thế, việc con được quan tâm, săn sóc ra sao luôn là câu hỏi thường trực trong đầu của mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Tuy vậy, công việc nào cũng có những khó khăn, áp lực và hạn chế riêng mà để biện minh ai cũng có phần, sai, phần đúng.

Câu chuyện trên vẫn đang là đề tài khiến các mẹ xôn xao bàn tán, tranh luận.