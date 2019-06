Cho thôi việc cô giáo đánh học sinh đến bầm má, rách môi tại trường mầm non Ecokids

Bà Vương Hoài Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non song ngữ EcoKids (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã ra quyết định kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo tát trẻ 3 tuổi bầm mặt, tụ máu, dập rách môi.

Đoạn trích từ camera ghi lại cảnh giáo viên này đánh học sinh

Chia sẻ với chúng tôi, hiệu trưởng Trường Mầm non song ngữ EcoKids (Tòa R4, khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nói: "Khi xem lại hành động của cô giáo thì chúng tôi cũng không thể chấp nhận được. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước gia đình".

Lớp học trường Ecokids nơi xảy ra sự việc.

Nhà trường đã ra quyết định buộc thôi việc đối với cô giáo có hành vi tát trẻ. Hôm nay, cô giáo này đã không còn đến trường. Theo bà Vân, cô giáo tát trẻ là Nguyễn Thị T., sinh năm 1990 và vào làm việc tại trường đến nay khoảng 4 tháng.

"Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cô giáo cũng éo le. Cô từng mất một đứa con khi mới 2 tháng tuổi. Sau khi có con thứ hai thì hai vợ chồng cô lại chia tay nhau. Vì không đủ điều kiện nên cô phải để phía chồng giành quyền nuôi con. Trong tâm thế buồn chán, muốn kiếm tiền nuôi con thì cô Tâm đã xin vào làm việc tại hệ thống nhà trường. Tôi cũng nghĩ cuộc sống của cô bất hạnh nên cũng muốn tạo điều kiện cho cô làm việc tại trường", bà Vân nói.

Bà Trương Hoài Vân (ở giữa), Hiệu trưởng trường mầm non song ngữ Ecokids.

Theo bà Vân, trước đây, cô T. cũng từng làm việc 2 năm ở một trường mầm non khác. Cô T. đang trong thời gian và chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng về mầm non. "Thực ra ban đầu cũng không phải cô Tâm tự tìm đến xin việc mà do một người bạn trước đó cũng từng làm việc với cô và biết được hoàn cảnh nên giới thiệu đến đây. Nhà trường nhận cô vào cũng vì đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Trước đây, trong quá trình làm việc thì cũng không đến nỗi nào. Cũng rất chăm chỉ, chịu khó. Hành động bột phát của cô thì nhà trường cũng không ngờ tới và rất tiếc", bà Vân nói.

Bà Vân trao đổi với phóng viên.

Theo bà Vân, sáng nay, cô T. đã cùng mẹ của mình và đại diện nhà trường đến tận nhà cháu B.A để xin lỗi gia đình. Trên trang facebook chính thức của hệ thống, nhà trường cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu B.A và toàn thể phụ huynh.

Bản giải trình của hiệu trưởng nhà trường về vụ việc.

Bà Vân cho biết sẽ phối hợp với gia đình để trước mắt cho cháu B.A đi kiểm tra sức khỏe, ổn định tâm lý. Về phía gia đình cháu B.A, bố mẹ cháu cho hay đã thống nhất quyết định sẽ không cho con tiếp tục theo học tại trường này. Bởi những việc làm của cô giáo đã trái với những cam kết của nhà trường khi đăng ký nhập học.