Quán quân The Voice - Trần Ngọc Ánh say đắm khóa môi học trò Noo Phước Thịnh

Quán quân The Voice 2018 - Trần Ngọc Ánh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Nói Trước Bước Không Qua, đánh dấu màn trở lại đường đua Vpop của Quán quân The Voice 2018. Đây là một bản ballad về tình yêu được sáng tác bởi nhạc sĩ Vương Anh Tú. Phần MV cũng được Trần Ngọc Ánh và ekip chăm chút từng khung hình để mang đến một kịch bản cảm động.

Nội dung MV xoay quanh câu chuyện về một cô gái si tình, không hiểu lý do vì sao chàng trai lại rời xa mình để đến bên người khác, ca khúc này tập trung diễn tả sự dằn vặt, đấu tranh trong lòng cô gái. MV cũng có sự góp mặt của Samuel An – hot boy Việt kiều thuộc team Noo Phước Thịnh trong chương trình The Voice và Bùi Khánh Hà – cô nàng từng gây xôn xao bởi vẻ ngoài xinh xắn đúng chuẩn "Thư ký Kim" của Hàn Quốc.

MV "Nói Trước Bước Không Qua" - Quán quân The Voice Trần Ngọc Ánh

Trần Ngọc Ánh đảm nhận vai nữ chính của MV, khoe vẻ đẹp dịu dàng, mong manh trong từng khung hình. Nữ ca sĩ cũng khiến người xem xúc động khi thể hiện rất mượt mà, nhập tâm trong những cảnh khóc đầy đau khổ, dằn vặt.

Đặc biệt kịch bản MV còn có khoảnh khắc khóa môi của Trần Ngọc Ánh và Samuel An khá tình tứ. Dù lần đầu vào vai cặp đôi yêu nhau, nhưng cả hai nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc và diễn rất ăn ý. Thậm chí ở phân cảnh khóa môi, Samuel An chỉ cần diễn 1 lần duy nhất là đạo diễn có thể sử dụng luôn thước phim đó.

Nửa đầu MV là những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào của cặp đôi Trần Ngọc Ánh và Samuel An. Tuy nhiên, khán giả sẽ dễ lầm tưởng cô nàng Bùi Khánh Hà chính là "người thứ ba" xen vào cặp đôi đang hạnh phúc kia khi thấy trong nửa sau MV, Trần Ngọc Ánh phải âm thầm và đau khổ nhìn chàng trai mình yêu hẹn hò cùng người con gái khác. Chàng trai vẫn đưa người mới đến những nơi hai người từng đến trước đây, vẫn tặng người mới loại hoa cô yêu thích nhất.

Nhưng sự thật không phải là vậy khi trong đoạn kết, khán giả mới giật mình nhận ra cô gái này đã chết. Chàng trai vì không thể nào quên được người yêu cũ nên vội vàng tìm đến người mới để lấp đi những khoảng trống trong lòng.

Cho đến khi chuẩn bị hôn người mới, chàng trai vẫn nhớ về khuôn mặt của người cũ và chợt nhận ra mình không nên lợi dụng người mới, làm tổn thương cả hai. Tới tận lúc chàng trai chạy đến bên mộ người yêu trong sự hối hận, đau khổ thì cô gái mới nhận ra mình không hiện hữu trên đời nữa, chứ không phải do chàng trai rời xa mình.