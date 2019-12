Qua lâu rồi cái thời nhân viên chỉ biết tôn thờ sếp, không dám phản kháng lại vì sợ bị đuổi việc!

Những người sếp hiện đại là phải biết nắm bắt tâm lý của cấp dưới tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng để giữ chân nhân viên ở lại lâu dài. Vậy các sếp nên làm gì để cải thiện hình ảnh của mình trong mắt cấp dưới?



1. Linh hoạt về thời gian

Những ngày nghỉ lễ luôn là khoảng thời gian bận rộn với mọi người bởi các chuyến đi chơi, kế hoạch giải trí xả stress đúng không nào?

“Các sếp nên hiểu tâm lý nhân viên và tạo điều kiện cho họ bằng cách linh động hơn trong lịch làm việc”, ông Deb Boelkes - tác giả cuốn sách “WOW Factor Workplace: How to create a Best Place to Work Culture" viết.

Ví dụ, nhiều công ty trên thế giới cho nhân viên tan ca sớm để đi mua sắm khi chỉ còn mấy tiếng nữa là hết đợt giảm giá hoặc để họ làm việc tại nhà thay vì đến văn phòng. Một số công ty còn sẵn sàng cho nhân viên thêm một, hai ngày nghỉ phép trong kì nghỉ lễ hay thậm chí có thể gia tăng thêm ngày nghỉ vào tuần lễ giữa Giáng sinh và năm mới.

2. Gửi lời cảm ơn hay tặng những món quà nhỏ

Mỗi nhân viên đều có những đóng góp đáng quý riêng lẻ, dù ít dù nhiều, dù hữu hình hay vô hình với sự phát triển của công ty thì họ cũng cần được khích lệ, động viên. Các sếp nên để ý và bày tỏ lời cảm ơn cũng như gửi lời chúc tốt đẹp đến họ và gia đình.

Ngoài ra, các nhân viên cũng sẽ rất thích thú nếu được sếp của mình đích thân chọn và tặng một món quà nhỏ nào đấy! Những món quà và lời nhắn ấy chính là cách thức tinh tế, khéo léo để các sếp thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tri ân với đội ngũ nhân viên đã theo mình bấy lâu.

Hào phóng hơn với nhân viên

Tại FlexJobs, một trang web tìm kiếm việc làm ở Mỹ, nơi có đội ngũ nhân viên làm việc từ xa, CEO của công ty là Sara Sutton cho biết năm nay công ty đã tài trợ bữa ăn trưa cho kỳ nghỉ của nhân viên qua giao hàng trực tuyến, mọi người được thoải mái chọn món ăn yêu thích của họ và công ty sẽ chi trả tiền mọi chi phí cho bữa ăn đó.

Ngoài ra, một khoản tiền thưởng “siêu to khổng lồ” được gửi đến bất ngờ hay một kỳ nghỉ được thanh toán trước toàn bộ cũng là những cách tuyệt vời để các sếp thể hiện sự trân trọng đối với nhân viên và điều ấy có thể khiến họ nhớ mãi.

3. Tạo điều kiện cho những bà mẹ bỉm sữa khi đi dự tiệc của công ty

Cuối năm, công ty nào mà chẳng tổ chức một bữa tiệc Year End Party. Nhưng đối với các nhân viên có con nhỏ, sẽ rất khó để họ có thể an tâm để con ở nhà không ai trông nom và vui vẻ ở buổi tiệc.

Để giải quyết vấn đề ấy, các nhà lãnh đạo công ty PayPal đã quyết định thuê dịch vụ giữ trẻ tại gia và tại chỗ miễn phí cho các nhân viên của mình để họ yên tâm “quẩy” cùng các đồng nghiệp sau cả năm trời làm việc vất vả, quả là hết sức tâm lý phải không chị em?

(Tham khảo CNN)