Qua 3 lần đẻ mổ "đau như chết đi sống lại", bà xã Tuấn Hưng chia sẻ xúc động chia sẻ về chồng con

Đầu tháng 8 vừa qua, gia đình ca sĩ Tuấn Hưng đã chính thức đón thêm thành viên mới là một bé trai. Nam ca sĩ tiết lộ, bà xã Thu Hương của anh sinh mổ và nhóc con ra đời nặng 3kg. Hiện tại, sức khỏe của Thu Hương đã ổn định hơn sau khi sinh, Tuấn Hưng cũng rất chăm sóc vợ con dù lịch trình bận rộn.

Việc đẻ mổ 3 lần liên tiếp không phải là điều dễ dàng, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ. Mới đây, bà xã Tuấn Hưng cũng đã có những chia sẻ xúc động về trải nghiệm sinh nở 3 lần trong cuộc đời mình.

"Vậy là em yêu hôm nay đã sinh ra đời được 12 ngày tuổi rùi, hôm nay mới lọ mọ tranh thủ lúc em ngủ để viết facebook.

Nhớ mãi đêm trước hôm đi đẻ 2 vợ chồng gần như thức trắng đêm, theo lịch là sáng mùng 5 sẽ là ngày đặt lịch mổ để sinh em, bác sĩ dặn 7 giờ phải có mặt ở viện nên 5 rưỡi sáng phải dậy chuẩn bị rồi, mà cả đêm hôm đấy quay qua quay lại cả 2 vợ chồng đều thức đến tận 4 giờ sáng mới chợp mắt được, nằm cứ trằn trọc thao thức mãi cả đêm mất ngủ...

Thật ra em biết, chắc sau này anh cũng biết sinh mổ lần 3 lại sát nhau quá là nguy hiểm nên chắc dù anh không nói ra cho em yên tâm nhưng trong lòng anh cũng lo lắng lắm. Chồng là người thích đông con, và khi biết có thêm em Sâm, hơn ai hết anh sẽ là người vui mừng nhất nên luôn khuyến khích động viên em cố gắng. Còn em vì nghén kinh khủng khiếp quá mà sợ chửa lắm, với tính em thích được điệu được đẹp và còn muốn được lo công việc nữa nên khi có bầu là lo lắng áp lực lắm nhưng vì chồng vì con mà lại cố gắng tiếp! Ai cũng nói sao mình liều thế, dũng cảm quá khi đẻ mổ mà lại còn 5 năm 3 đứa sao không lo sức khoẻ à, không sợ đau à?

Thật ra cũng hơi lo nhưng giây phút được nhìn thấy em Sâm chào đời thì nếu có phải liều gấp 10 lần như thế nữa thì mình vẫn sẽ quyết định liều để đẻ được ra em Sâm, trộm vía em đáng yêu quá. Tự cảm thấy gia đình mình vô cùng may mắn khi có được 3 đứa con đáng yêu như vậy vì con cái là tài sản vô giá của bố mẹ mà! Cả 3 lần khoảnh khắc các con trào đời mẹ đều rơi nước mắt, đến lần thứ 3 rồi mà vẫn không kiềm chế được cảm xúc! Sinh mổ lần 3 cả vết thương trên bụng bị rạch đi rạch lại và cơn co tử cung mẹ đau như chết đi sống lại, nhưng thật sự cứ nhìn thấy con là lại thấy đau cũng xứng đáng! Con vàng của bố mẹ, con lại còn hợp mệnh bố nữa, nên ai cũng nói khi sinh con ra gia đình mình sẽ càng thuận lợi, tốt cho bố và sẽ êm ấm hạnh phúc lắm, mà mẹ cũng thấy đúng thật. Cảm ơn em út đã xuất hiện trong cuộc đời bố mẹ, để mẹ lại tự an ủi bản thân mẹ tự thấy mẹ là người phụ nữ dũng cảm và làm được những điều phi thường lắm, không tính trước mà lại thành may mắn. Đúng là lộc ông trời cho nên không bao giờ tính được. Sinh em ra mẹ tròn con vuông xong rồi, giờ bố mẹ yên tâm để chuẩn bị lại kiếm tiền và lo làm ăn công việc tiếp thôi nào. Yêu bốn bố con", Thu Hương tâm sự.

Gia đình Tuấn Hưng giờ đã có 3 thành viên nhí cực đáng yêu

Ngay sau khi chia sẻ, bà xã Tuấn Hưng nhận được rất nhiều lời động viên, chúc mừng và cả sự thán phục của bạn bè, cộng đồng mạng. MC Thành Trung hào phóng khen ngợi Thu Hương là "bà mẹ ưu tú", "người vợ nhân dân". Nhạc sĩ Tú Dưa - bạn thân của Tuấn Hưng thì nể phục Thu Hương "quá siêu".

Riêng ông xã Tuấn Hưng thì để lại lời nhắn nhủ rất tình cảm với vợ: "Cuộc sống bây giờ của vợ chồng mình cần bình yên và hạnh phúc là đủ. Mọi thứ đã vượt quá 1 giấc mơ. Mẹ nhỉ?".