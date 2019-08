Phương Oanh bức xúc, kêu gào bị hành xác quá cực khổ khi tham gia show thực tế

Tập 2 của chương trình truyền hình Mỹ nhân hành động vừa lên sóng vào tối 4/8 với sự góp mặt của 6 thí sinh gồm: Trương Quỳnh Anh, Phương Anh Đào, Jang Mi, DJ Oxy, Ngọc Thanh Tâm, Phương Oanh.

Gặp không ít sự cố và chấn thương không mong muốn, song các mỹ nhân vẫn thể hiện tinh thần cao trước khi tham gia vào cuộc tập huấn, thử thách đặc biệt. Trong diễn biến tập 1, Phương Anh Đào đang tạm dẫn vị trí đầu tiên trong bảng điểm. Tiếp theo đó là: Oxy, Trương Quỳnh Anh, Jang Mi, Ngọc Thanh Tâm và Phương Oanh.

Sang đến tập 2, 6 ứng viên cùng các chiến sĩ công an đồng hành được di chuyển đến địa điểm tập huấn. Tại đây, 6 cặp đôi đã lần lượt trải qua những cảm xúc khó quên khi ngày đầu tập luyện, sinh hoạt chung và phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt.

Như bốc thăm ngẫu nhiên ở tập 1, Trương Quỳnh Anh cùng đội với Thiếu úy Nguyễn Bá Thập - Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Phương Oanh cùng đội với Trung úy Cao Hữu Lập - Ban chính trị trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Ngọc Thanh Tâm cùng đội với Trung úy Nguyễn Tuấn Dũng - Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Kạn. Phương Anh Đào cùng đội với Trung úy Nguyễn Tiến Trung - Báo điện tử Công an nhân dân, Cục truyền thông Công an nhân dân; Jang Mi cùng đội với Thiếu úy Lê Hoàng Sơn - Tiểu đoàn 4 trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, Oxy cùng đội với Trung úy Bùi Đỗ Tuấn - Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai.

Với sự tập trung cao độ và nghiêm túc trong quá trình xem người chỉ huy làm mẫu, hầu hết các đội đều dễ dàng thực hiện phần tập huấn này. Riêng với đội của Oxy, do thiếu cẩn thận, cô đã bị ngã trong quá trình di chuyển.

Kết quả ở cuộc tập huấn đầu tiên, đội của Trương Quỳnh Anh - Nguyễn Bá Thập thực hiện tốt nhất và nhận 5 huy chương. Tiếp theo đó, đội Phương Anh Đào nhận 4 huy chương, đội Phương Oanh nhận 3 huy chương, đội Jang Mi nhận 2 huy chương, đội Ngọc Thanh Tâm nhận 1 huy chương và đội Oxy về cuối, không nhận được huy chương nào. Tạm xếp cuối, Oxy thể hiện tâm trạng thất vọng, buồn bã.

Theo luật chơi, 2 đội nhiều huy chương nhất sẽ được về nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn tối còn 4 đội xếp cuối sẽ phải tiến hành tăng gia sản xuất bằng việc thí sinh nữ nhổ cỏ trên luống rau và thí sinh nam cuốc luống cỏ trong 30 phút. Nắng nóng và lịch tập luyện dày đặc đã làm cho tâm lý Phương Oanh mệt mỏi, khó chịu. Và việc nhổ cỏ cũng trở thành một hình phạt nặng nề.

Khi hết thời gian quy định, cô bức xúc chia sẻ với ekip chương trình: "Lúc vào tôi khá là sốc với với format của chương trình rồi, đến cuối ngày tôi thấy chương trình sắp xếp như hành xác bọn tôi chứ không phải hành động nữa".

Sau sự bức xúc của Phương Oanh, đồng đội là Trung úy Cao Hữu Lập đã động viên nữ diễn viên cố gắng vì đây là một sự trải nghiệm của Mỹ nhân hành động. Oxy dù không được huy chương nào nhưng cô cho biết: "Tôi sẽ làm một huy chương riêng cho mình - "thánh nữ nhổ cỏ". Lúc tăng gia sản xuất được gặp những cây rau, cây cỏ, con heo, tôi thấy phấn khích hơn và quyết tâm hơn nữa, không được bỏ cuộc, không được mít ướt, không được nhõng nhẽo để anh Tuấn có thể mạnh mẽ hơn".

Cô nàng Jang Mi nhỏ nhắn thì tâm sự: "Lúc đầu tôi rất là sợ, bởi khi người công an đứng gần mình, tôi cứ có cảm giác lo lo dù mình không phạm tội. Ngày hôm nay đứng gần hơn nữa thì tôi càng áp lực, lo hơn. Nhưng có đồng đội bên cạnh, tôi có động lực hơn một chút".