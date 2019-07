"Quỳnh búp bê" Phương Oanh bật khóc liên tục vì gặp chấn thương nặng, biết lý do ai cũng bất ngờ

Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) vừa công bố thông tin phát sóng chương trình thực tế Mỹ nhân hành động từ ngày 28/7 tới. Trong chương trình, 6 mỹ nhân sẽ kết đôi ngẫu nhiên với 6 chiến sĩ công an tinh nhuệ, được tuyển chọn từ công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. 6 đội chơi cùng tham gia một kỳ huấn luyện trong môi trường kỷ luật khắc nghiệt nhất của những chiến sĩ cảnh sát mới.

Đồng thời, những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại như: thoát hiểm, ứng phó với tai nạn, thiên tai, rủi ro bất trắc trong cuộc sống, giải cứu tai nạn, vượt qua những vụ cháy cũng sẽ được huấn luyện để bắt đầu một hành trình cam go tiếp theo. Sau 6 tuần huấn luyện, các mỹ nhân cùng đồng đội của mình phải lên đường thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, là những thử thách "vô tiền khoáng hậu".

Sau khi công bố một số thông tin ban đầu, chương trình Mỹ nhân hành động cũng chính thức hé lộ nghệ sĩ đầu tiên tham gia cuộc đua giành ngôi quán quân trị giá 200 triệu đồng - diễn viên Phương Oanh.

Phương Oanh quen thuộc với khán giả qua những vai diễn có chiều sâu tâm lý, đậm chất nữ tính và có chút hơi mềm yếu như: Hoa trong Hoa bay, Sứa trong Lặng yên dưới vực sâu, Mai trong Ngược chiều nước mắt. Năm 2018, Phương Oanh khẳng định được tên tuổi khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình mang đề tài xã hội Quỳnh búp bê. Ngoài đời thường, Phương Oanh luôn xuất hiện với vẻ rạng ngời, gu thời trang quyến rũ, sành điệu.

"Ở ẩn" suốt nhiều tuần để tham gia cuộc huấn luyện và thử thách tại nhiều địa phương trên cả nước, "nàng Quỳnh" nhớ lại cảm xúc của những ngày đầu tham gia chương trình: "Ngay từ đầu, tôi đã gặp phải những vấn đề hạn chế về sức khỏe khi đứng trước những thử thách khó nhằn dồn dập và cả sự khắt khe, nghiêm khắc trong môi trường huấn luyện. Thật sự, tôi đã bị sốc và có phần sợ hãi. Nỗi sợ đó chính là sợ sức khỏe của mình không thích nghi được kịp, sợ sẽ bị cạn sức và gục ngã thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc của tôi. Thật sự tôi rất sợ. có lúc đã nghĩ hay là mình bỏ cuộc".

Phương Oanh còn tự hào bật mí về bài học lớn nhất mình nhận được: "Và sau chương trình này, tôi nhận ra được rất nhiều điều bất ngờ của bản thân, nhìn ra được rất nhiều vấn đề, cũng như giới hạn của mình để biết cách chế ngự, khắc phục, bớt đi những nỗi sợ hơn. Điều quan trọng, tôi nhận ra điểm mạnh nhất và điểm yếu nhất trong cốt lõi con người tôi là gì. Phải đứng giữa những thử thách sống chết, giữa lựa chọn được – mất, thì mình mới biết rõ mình là người như thế nào".

Khi được hỏi có khiến bạn trai thương xót khi tham gia thử thách khốc liệt và bị chấn thương, bầm tím khắp người, Phương Oanh vui vẻ trả lời: "Nếu có người yêu thì chắc tôi sẽ không tham gia được chương trình này rồi. Lắm lúc chấn thương, đau đớn, khóc ầm ĩ hết cả lên, nhưng có người yêu đâu nên cũng chẳng có ai xót xa mình hết. Hiện tại, chỉ có người thân, bạn bè và người hâm mộ ở bên cạnh, ủng hộ và xót xa cho tôi thôi".

Phương Oanh tin rằng nếu có ai đó nghĩ rằng những cô gái xinh đẹp, nổi tiếng nên ăn sung mặc sướng, được đại gia chăm sóc thì sau khi chương trình lên sóng, chắc chắn họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Cô cũng hy vọng có thể mang tới những hình ảnh đời thường, chân thật nhất của mình đến với khán giả thông qua chương trình này.