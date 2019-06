Phụ nữ thuộc con giáp này và sinh vào tháng này thì xác định mang mệnh Phượng Hoàng, giàu có từ trung vận đến hậu vận, phú quý cả 3 đời

Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn, tuy nhiên bên cạnh đó có những người được xem là "con cưng" của thượng đế, khi họ vừa thuộc con giáp sung sướng vừa sinh vào tháng hoàng kim nên cuộc sống từ nhỏ đến lớn luôn gặp được nhiều may mắn. Bất kể gặp phải khó khăn, trắc trở gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ. Những người xung quanh luôn mang đến cho họ nhiều niềm vui, nhìn chung cuộc sống của những người này thường ấm no, sung túc, hậu vận nếu không thể trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có được mọi thứ, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên, cuộc sống vẹn toàn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cùng xem đó là những con giáp nào và sinh vào tháng nào nhé!



Tuổi Hợi sinh vào tháng 7 âm lịch

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu và được trời ban nhiều phúc đức. Trong cuộc sống, tuổi Hợi không quá tham vọng nhưng họ lại được nhiều hơn những thứ mình muốn. Bất kể làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, cuộc sống không bao giờ phải lâm vào hoàn cảnh bế tắc khó khăn. Đặc biệt, đối với những người tuổi Hợi sinh vào tháng 7 âm lịch thì lại càng sung túc và ấm êm hơn. Tử vi học có nói, tuổi Hợi sinh vào tháng này thường giỏi giang, thông minh, quan trọng hơn hết là họ có số mệnh phú quý, làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Bước vào trung vận, cuộc sống sang trang mới, giàu có và thịnh vượng hơn. Nhờ phúc đức của tuổi Hợi cộng với tháng 7 âm lịch hoàng kim, những người này sẽ được tận hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ.

Tuổi Thân sinh vào tháng 5 âm lịch

Trời sinh những người tuổi Thân vốn hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội tốt xung quanh với mong muốn xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Đa số những người tuổi Thân không sinh ra trong gia đình giàu có sung túc, nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. Bước vào trung vận, người tuổi Thân dần dần tạo được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp và kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt, đối với những người sinh vào tháng 5 âm lịch thì cuộc sống của họ lại càng viên mãn hơn. Tử vi học có có nói, người tuổi Thân sinh vào tháng 5 càng chăm chỉ sẽ càng tạo được nhiều giá trị vang dội. Hậu vận, họ không chỉ có được cuộc sống đủ đầy viên mãn mà còn được hưởng nhiều phúc đức, có thể để lại cho con cháu 3 đời.

Tuổi Dần sinh vào tháng 9 âm lịch

Trời sinh những người tuổi Dần vốn có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn có tham vọng trong cuộc sống. Đa số tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, họ luôn biết tận dụng những cơ hội trong cuộc sống để có thể đạt được điều mình mong muốn. Tuổi Dần không ngần ngại đối mặt khó khăn, họ tâm niệm rằng, cuộc sống càng thử thách, càng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Tử vi học có nói, tuổi Dần vốn được trời sinh mang số mệnh Phượng Hoàng, bước vào trung vận không những có sự nghiệp vững vàng mà còn trở thành người có quyền lực và giàu có. Đặc biệt đối với những người sinh vào tháng 9 âm lịch thì lại càng có quyền uy hơn. Nhìn chung, hậu vận của những người này thường được an nhàn tận hưởng sự giàu có phú quý, bên cạnh đó phúc đức của họ còn có thể để lại cho đời con đời cháu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)