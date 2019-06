Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này, trung vận công thành danh toại, hậu vận tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc như tiên

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của con người. Có phải ai sinh ra cũng may mắn, hạnh phúc, họ đều phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả mới gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, trong số đó, vẫn có những người vốn là "con cưng" của thượng đế, vì họ sinh vào thời điểm hoàng kim và may mắn. Trong số 12 tháng, có 3 tháng được xem là thời gian vàng, nếu ai sinh vào giai đoạn này thì xác định cuộc sống ấm no sung túc. Lúc bé không chỉ được bố mẹ yêu thương cưng chiều mà đến lớn cũng gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, trung vận công thành danh toại, hậu vận được tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy, muốn gì có đó, tình tiền đều có đủ. Cùng xem đó là những tháng nào nhé!



Tháng 2 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 2 âm lịch thường có tính cách hoạt bát, cởi mở, họ sống chan hòa với tất cả mọi người nên được mọi người xung quanh yêu quý, luôn dành cho họ những tình cảm tuyệt vời nhất. Tháng 2 được xem là tháng mùa xuân, khi muôn hoa đua nở, vạn vật cũng sống lại một cách tươi mới. Tử vi học có nói, người sinh vào tháng 2 âm lịch thường vui vẻ, lạc quan, nhờ vậy mà làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió. Những người sinh vào tháng này, bước qua 30 tuổi, sự nghiệp không những thăng hoa rực rỡ mà tài vận còn dồi dào. Từ giai đoạn này trở đi, họ khẳng định được vị trí trong xã hội, mỗi năm mỗi phát triển. Đến hậu vận, cuộc sống viên mãn đủ đầy, chỉ cần an nhàn tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Tháng 5 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 5 âm lịch thường có tinh thần nhiệt huyết cao. Những người này có trách nhiệm với công việc, bản thân và gia đình. Một khi đã quyết định làm việc gì, họ sẽ dốc hết tâm sức và mong muốn đạt được thành công cao nhất. Tháng 5 được xem là tháng giao mùa chuẩn bị bước sang mùa hè, vì vậy những người sinh vào tháng này luôn máu lửa trong việc kinh doanh đầu tư. Đặc biệt, đối với phụ nữ sinh vào tháng 5 lại càng hăng say và tài giỏi hơn. Những người này thường gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, khi bước vào trung vận, sự nghiệp của họ ngày càng vững vàng hơn. Mỗi dự định kế hoạch đều được thực hiện từng bước hoàn hảo, nhờ vậy mà công thành danh toại. Tử vi học có nói, những người sinh vào tháng này không chỉ giàu có mà còn hạnh phúc.

Tháng 9 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 9 âm lịch thường có tính cách điềm đạm, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh khó khăn. Những người sinh vào tháng này thường không quá tham vọng nhưng được trời ban nhiều phúc đức, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, càng lương thiện sẽ càng giàu có. Tháng 9 được xem là tháng của mùa thu se lạnh, và những người sinh vào tháng này bên ngoài trông lạnh lùng nhưng bên trong lại là người sống tình cảm, luôn biết thấu hiểu cho người khác. Trong cuộc sống, họ là người thấu tình đạt lý, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công trong công việc hay quan hệ giao tiếp hằng ngày. Trung vận, họ không chỉ được quý nhân giúp đỡ, ngày càng giàu có, mà đến hậu vận sự nghiệp hôn nhân đều thập toàn thập mỹ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(Nguồn: Sohu)