Phụ nữ sống lâu luôn thực hiện 6 thói quen đơn giản này vào buổi tối, bạn cần biết để thay đổi bản thân

Sức khỏe và tuổi thọ là 2 mục tiêu mà con người đã theo đuổi kể từ thời cổ đại, ở thời điểm đó chúng ta đã không ngừng tìm kiếm bí mật của sự bất tử. Nhưng ở thời hiện đại, mong muốn lớn lao của con người chỉ đơn giản là có thể sống lâu và sống khỏe mà thôi.

Nhờ y học phát triển, tuổi trọ trung bình trên toàn thế giới đang ngày một gia tăng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo cáo vào tháng 4 năm nay, cho thấy tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới đã tăng thêm 5,5 năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2019, trong đó nữ giới sống lâu hơn nam giới.

Tại Việt Nam, tuổi thọ trung bình hiện ở mức 73,5 (nam là 70,9 tuổi và nữ là 76,2 tuổi). Còn ở tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản – đất nước có tuổi thọ trung bình lớn nhất thế giới là 87,32 với nữ giới và 81,25 với nam giới.



Để có được tuổi thọ cao, chúng ta phải hình thành những thói quen sống tốt. Theo Sohu, những người phụ nữ sống thọ thường có chung 6 thói quen này vào buổi tối, ai cũng nên biết để có thể thay đổi kịp thời.

6 thói quen vào buổi tối chỉ có ở những phụ nữ sống thọ:

- Ăn uống lành mạnh: Những phụ nữ thích ăn những món nhiều chất béo vào ban đêm, cơ thể dễ tăng cân hơn và dễ bị mắc bệnh mỡ máu và tiểu đường. Ngược lại, nếu bạn ăn những món nhẹ nhàng vào ban đêm như rau, canh nấm, súp… thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn.

Ngoài ra, bữa tối không nên ăn quá no, với những phụ nữ sống thọ, họ sẽ chỉ ăn no một nửa hay no 7-8 phần vào bữa tối.

Thời gian lý tưởng để bạn ăn bữa tối tốt nhất là cách xa giờ ngủ khoảng 3 tiếng. Nếu bạn đi ngủ vào 10-11 giờ, thì bạn nên ăn từ lúc 6-8 giờ tối. Thời gian để ăn xong 1 bữa tối chỉ nên trong khoảng 20-30 phút.

- Tập thể dục nhẹ nhàng: Tất cả những người phụ nữ sống thọ đều có thói quen tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi tối. Việc này không chỉ giúp cơ thể tiêu thụ năng lượng mà còn ngăn chặn sự xuất hiện của ba cao đó là "cao huyết áp, cholesterol cao, lượng đường trong máu cao". Ngoài ra, tập thể dục vào buổi tối có thể giúp chị em kiểm soát cân nặng, cải thiện khả năng miễn dịch.

Nếu muốn tập thể dục buổi tối, bạn nên chờ sau khi ăn tối ít nhất 1 tiếng, bữa tối cũng không nên ăn quá no. Không nên tập quá nặng nề trong thời điểm này vì có thể khiến não rơi vào trạng thái hưng phấn, tuy dễ ngủ nhưng chất lượng giấc ngủ lại không cao. Thay vào đó, bạn nên đi bộ ngắn hoặc tập một vài động tác yoga hay ngồi thiền sẽ khiến trạng thái cơ thể và tinh thần trở nên thư thái hơn.

- Tắm nước nóng: Nhiệt độ cơ thể là yếu tố rất quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Thói quen tắm nước nóng vào buổi tối rất tốt. Nó giúp kích thích các dây thần kinh và hệ tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể, giúp bạn có cảm giác thư giãn hơn…

Tuy nhiên, mọi người nên tắm sau khi ăn cơm khoảng 2 giờ hoặc trước khi ăn 1 giờ. Không tắm khi quá no hay quá đói vì dễ mắc bệnh đường ruột, dạ dày. Từ sau 23 giờ là thời điểm bạn đặc biệt không nên tắm, nhất là vào mùa đông.

- Uống sữa ít béo vào ban đêm: Sữa rất cần thiết cho phụ nữ. Uống sữa đúng cách có thể bổ sung canxi và nó cũng có thể giúp ngủ ngon hơn. Bạn nên uống một ly sữa nóng ít béo trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ. Thói quen này còn có thể giúp bạn đẩy lùi quá trình lão hóa và có thể hấp thụ tối đa những dinh dưỡng có trong sữa.

- Đi ngủ sớm: Một người phụ nữ có cuộc sống lâu dài sẽ không bao giờ thức đêm, họ sẽ luôn có thói quen đi ngủ sớm, ngủ đủ để tinh thần có thể tỉnh táo, thoải mái hơn vào ngày hôm sau.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Sealy UK (Anh), những người ngủ trung bình 9 giờ và 10 phút mỗi đêm sẽ có diện mạo tươi trẻ nhất vào ngày hôm sau. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thời gian tốt nhất để đi ngủ là lúc 9 giờ 45 phút tối và thức dậy lúc 6 giờ 55 phút sáng.



- Không bao giờ ăn đêm: Những phụ nữ có tuổi thọ cao không bao giờ ăn đêm vì thói quen này rất có hại cho dạ dày, có thể gây loét dạ dày, gây viêm tụy và thậm chí là ung thư dạ dày.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học National Autonomous ở Mexico đã chỉ ra rằng, ăn vào ban đêm có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim và bệnh tiểu đường bởi thói quen này đã phá vỡ đồng hồ sinh học của cơ thể.

Thói quên ăn khuya còn gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe được nhiều nghiên cứu khác chứng minh như tăng cân, béo phì, cao huyết áp... Do đó, phụ nữ nếu muốn sống lâu và sống khỏe thì không nên có thói quen ăn khuya.



So với đàn ông, phụ nữ thường sống lâu hơn cũng một phần vì phụ nữ thường tuân thủ các thói quen sống lành mạnh. Nếu bạn có đủ cả 6 thói quen thì xin chúc mừng, chắc chắn bạn là một người có sức khỏe rất tốt. Nhưng nếu chỉ có nhiều nhất 2 thói quen trong danh sách trên, bạn cần thay đổi gấp kẻo bệnh tật sẽ có lúc gõ cửa.