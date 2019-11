Phụ nữ sinh vào thời khắc hoàng kim này, năm 2020 thăng hoa rực rỡ, hóa hung thành cát, sớm muộn cũng đại phúc đại quý

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch, thậm chí là giờ sinh đều có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy, nhưng lại không gặp được nhiều may mắn khiến cuộc sống chật vật khó khăn. Ngược lại, có những người dù không có ai bên cạnh nhưng lại được trời ban nhiều phước lành khi được sinh vào thời khắc hoàng kim, nhờ vậy cuộc sống ngày càng thăng hoa thịnh vượng. Dưới đây là 3 thời khắc được cho là may mắn và thịnh vượng nhất, vì vậy phụ nữ nào sinh vào một trong 3 giờ vàng này thì xác định cả đời viên mãn sung túc. Đặc biệt trong năm 2020 tới đây, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, được định sẵn sẽ có một năm thăng hoa, với nhiều điều may mắn tốt đẹp. Cùng xem đó là giờ nào nhé!



Giờ Ngọ (từ 11 giờ - 13 giờ trưa)

Trời sinh những người sinh vào khung giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ trưa) là những người gặp được nhiều may mắn trong cuộc đời. Từ bé đến lớn họ luôn có quý nhân bên cạnh che chở, thậm chí còn gặp được nhiều cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp và vun đắp cuộc sống thập toàn thập mỹ. Vào năm 2020 này, cuộc sống của những người sinh vào khung giờ này không chỉ may mắn mà còn gặp được nhiều tốt lành. Mọi khó khăn đều được giải quyết triệt để, bên cạnh đó họ còn gặp được nhiều niềm vui, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn, gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp của họ trong năm mới có nhiều triển vọng, với sự chiếu cố của thần tài và quý nhân, họ sẽ thăng hoa rực rỡ, không chỉ bản thân mà gia đạo cũng hưng thịnh không kém.

Giờ Hợi (từ 21 giờ - 23 giờ khuya)

Trời sinh những người sinh vào giờ Hợi (từ 21 giờ đến 23 giờ khuya) là những người hiền lành, nhân hậu, được hưởng nhiều phước lành trời ban. Những người này khi còn bé được bố mẹ yêu thương đùm bọc, đến lớn được bạn bè quý mến, cuộc sống tương lai trải đầy hoa hồng, đi đến đâu tài vận và vận may theo đến đó. Đặc biệt, trong năm 2020 tới đây, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như tìm được sự viên mãn trong hôn nhân. Bên cạnh đó, những người này sinh ra được trời ban sự chân thành và khiêm tốn, nên càng lớn tuổi họ càng gặp được nhiều may mắn. Bước vào giai đoạn trung niên, những người này công thành danh toại chưa đủ mà còn phải được tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

Giờ Dần (từ 3 giờ - 5 giờ sáng)

Trời sinh những người sinh vào giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng) là người có ý chí mạnh mẽ, kiên định và luôn có mục tiêu sống rõ ràng. Những người này không ngừng nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống với mong muốn xây dựng được mọi thứ thật viên mãn. Họ vốn là những người cầu toàn, nhiệt huyết và sẵn sàng đánh đổi để tìm được sự thành công. Trong năm 2020 tới đây, những người này sẽ gặt hái được thành quả ngoài mong đợi. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều hanh thông suôn sẻ. Bước vào giai đoạn trung niên, những người sinh vào giờ này sẽ tìm được cuộc sống tươi đẹp, tuy rằng đôi lúc gặp phải khó khăn nhưng sau đó đều vượt qua. Sau tất cả họ luôn nhận được sự viên mãn sung túc về tiền bạc lẫn vật chất.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)