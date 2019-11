Từ giờ đến hết năm 2019, 3 cung Hoàng đạo sau sẽ trải qua nhiều sóng gió và thử thách nhất

Bọ Cạp (23/10 - 22/11)

Hai tháng cuối năm này, Bọ Cạp phải hứng chịu áp lực không nhỏ cùng với những cuộc "kiểm tra sự nhẫn nại" không mong muốn. Dưới ảnh hưởng của sao Thủy nghịch hành, sự nghiệp và những mối quan hệ xã hội của Bọ Cạp phải hứng chịu đả kích nghiêm trọng. Hết việc nọ đến việc kia đổ ập đến làm Bọ Cạp thở không ra hơi. Nhưng khi vận hạn qua đi, may mắn lại đến với Bọ Cạp. Mọi vấn đề đều đột nhiên xuất hiện cách giải quyết, bước sáng tháng 12 sự nghiệp trở lại bình ổn, ngược lại vấn đề tài chính nảy sinh chút căng thẳng. Nguyên do cũng là vì bạn đã tiêu tiền quá tay, nguồn thu không đủ so với chi ra. Nếu muốn thuận lợi bước sang năm mới cần chú ý hơn đến vấn đề tiền bạc đó Bọ Cạp nhé!

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Nửa cuối năm nay số phận của Kim Ngưu thật chẳng ra sao, nếu bạn là một Kim Ngưu có ngày trôi qua ngày trong bình dị đã rất đáng mừng rồi. Nếu muốn làm gì đó đột phát thoát ra khỏi nghịch cảnh thì càng thêm khó khăn. Trong hai tháng cuối năm 2019 này Kim Ngưu càng trở nên bối rối, cuộc sống mất đi nhịp sinh hoạt thường ngày, những mối quan hệ xã hội bỗng hóa phức tạp và có xung đột. Khi bị hiểu nhầm Kim Ngưu đơn thuần trở nên bức xúc chứ không còn dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng như trước đây. Lúc mọi thứ xung quanh biến đổi, Kim Ngưu bỗng thất vọng cùng cực, ảnh hưởng lớn đến tâm trạng làm việc khiến công việc đã sai lại càng sai thêm. Kim Ngưu cần có công tác chuẩn bị tâm lý hoặc lắng nghe người khác một chút để giải tỏa cõi lòng.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình vốn luôn có một cuộc sống khá độc lập tự do, bạn không thích đi theo trào lưu và cũng chẳng thích giải thích với ai về những việc mình làm. Vì thế nên Bảo Bình có thể sẽ bị hiểu nhầm, bị hàm oan. Nhưng với bạn, điều này cũng không hề quan trọng bởi chỉ cần Bảo Bình quyết định thì tất cả sẽ rất khó để đổi thay. Hai tháng cuối năm này tính cách đặc trưng đó của Bảo Bình càng được thể hiện rõ, đặc biệt là trong hoàn cảnh khá éo le, nảy sinh mâu thuẫn trục trặc với người khác. Trong công việc cũng không được suôn sẻ, dù bận rộn nhưng lại không bình tĩnh dễ dẫn đến sai lầm, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc và kết quả chung. Càng rối bời như vậy áp lực của Bảo Bình càng lớn, bạn sẽ cần rất nhiều công sức để điều chỉnh được tâm trạng của mình.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)