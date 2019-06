Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này thì hôn nhân hạnh phúc viên mãn, chồng ăn nên làm ra, con cái lại hiếu thảo thành đạt

Nhiều người tiêu cực thường cho rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng hạnh phúc hay khổ đau lại là do sự lựa chọn của mỗi con người. Phụ nữ khi được người đàn ông yêu thương trân trọng thì kết hôn lại chính là điểm khởi đầu của hạnh phúc. Theo tử vi số học, bên cạnh con giáp và năm sinh thì tháng sinh âm lịch cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của mỗi người. Phụ nữ sinh vào những tháng âm lịch sau được cho là tháng thịnh vượng trong hôn nhân, chỉ cần kết hôn là sẽ đem may mắn đến cho chồng con, cuộc sống hậu vận hạnh phúc, bình an.

Tháng 4 âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng 4 âm lịch là những người biết cách yêu và luôn được yêu thương trân trọng. Người này không bao giờ mù quáng trong tình yêu. Từ khi còn rất trẻ, họ đã có ý niệm sâu sắ về tình yêu và luôn đưa ra cho mình sự lựa chọn đúng đắn. Đối mặt với người mình thích, họ luôn chủ động bày tỏ tình cảm của mình bằng những cách tế nhị và chân thành nhất. Bên cạnh đó, đây cũng là một người có con mắt tinh tường, vậy nên họ sẽ không bao giờ chọn nhầm người đàn ông của đời mình. Sau khi kết hôn, người chồng của họ như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp thăng tiến thịnh vượng, không bao giở để vợ con phải thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, dưới bàn tay nuôi dạy và chăm sóc của người phụ nữ sinh tháng 4 âm lịch, con cái sẽ luôn thành đạt, ngoan ngoãn, tài giỏi và hiếu thảo.

Tháng 10 âm lịch

Những cô nàng sinh vào tháng 10 âm lịch là người lạc quan, kiên định, tuy có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm mại, dịu dàng. Đây là người không thích dựa dẫm vào ai, có thể một tay gây dựng lên sự nghiệp lớn, thế nhưng, sau khi kết hôn, phụ nữ sinh tháng âm lịch này sẵn sàng lui về chăm sóc gia đình. Với tài quản lý tài chính và khả năng "mềm nắn rắn buông", người đàn ông của họ sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một người phụ nữ như vậy ở bên. Có họ ở phía sau trợ giúp, người chồng sẽ luôn nỗ lực hết mình trong sự nghiệp và đem về cho gia đình cuộc sống đầy đủ, sung túc. Là người mẹ đảm, họ cũng biết cách nuôi dạy con cái thành tài, hiếu thảo và ngoan ngoãn. Nhìn chung, cuộc sống hôn nhân của người này sẽ vô cùng viên mãn, hạnh phúc và nhiều niềm vui.

Tháng 12 âm lịch

Những người sinh vào tháng 12 là người độc lập trong suy nghĩ và độc đáo trong quan điểm. Họ không bao giờ nghĩ rằng hôn nhân là sự kết thúc của tình yêu hay là một nhiệm vụ, một gạch đầu dòng phải hoàn thành trong cuộc đời. Phụ nữ sinh vào tháng này biết yêu thương đúng cánh và luôn chân thành với người mình yêu. Với đầu óc thông minh và trí tuệ cảm xúc cao, họ luôn có thể tìm được một người đàn ông tốt cho mình. Đây cũng là người coi trọng tình cảm hơn tiền bạc, vì thế, người đàn ông đó dù chưa có sự nghiệp tiền bạc trong tay thì họ cũng không màng. Sau khi kết hôn, họ sẽ cùng chồng nỗ lực tạo dựng một tương lai sung túc, giàu có. Với tài năng của mình, họ sẽ là quý nhân của chồng và luôn giúp chồng đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Chưa hết, phụ nữ sinh tháng này cũng là người của gia đình, họ luôn biết chăm lo cho cuộc sống của mọi thành viên và dạy dỗ con cái trưởng thành, hiếu thảo.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)