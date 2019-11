Phụ nữ sinh vào ngày âm lịch này, trời định cả đời phúc lộc thọ tam toàn, càng lớn tuổi càng giàu có, vận may tăng theo từng năm

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng lại ra đời vào thời khắc hoàng kim, nhờ vậy mà cuộc sống tương lai muôn màu muôn vẻ, sự nghiệp hôn nhân đều gặt hái nhiều thành công tuyệt vời. Trong số những ngày âm lịch, có 3 ngày được xem là may mắn nhất vì được trời ban nhiều phước lành. Ai sinh vào một trong 3 ngày này, thời gian từ trung vận đến hậu vận đều may mắn, hạnh phúc, không lo cơm áo gạo tiền, làm việc đến đâu thăng tiến đến đó, tài vận ngày càng dồi dào. Nhìn chung, cuộc sống của những người sinh vào 3 ngày âm lịch này viên mãn vẹn toàn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cùng xem đó là những ngày nào nhé!

Ngày 16 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 16 có tính cách sôi nổi và vô cùng hiền lành, họ được xem là nguồn năng lượng cho gia đình và những người xung quanh. Những người này thường sinh ra trong gia đình vô cùng bình thường, không quá giàu có, nhưng họ lại là ngôi sao may mắn, đem lại nhiều tài lộc cho gia đạo. Tử vi học có nói, những người sinh vào ngày âm lịch này, sau 40 tuổi công thành danh toại chưa đủ mà cuộc sống còn được nâng lên tầm cao mới. Đặc biệt, đối với phụ nữ sinh vào ngày 16 âm lịch thì sự nghiệp, hôn nhân đều viên mãn. Nếu như họ không đi làm, ở nhà cũng được chồng cung phụng hết mực. Nhưng nếu vẫn ra đời làm việc thì đạt được thành công vang dội, quyền cao chức trọng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngoài ra, đối với những người độc thân thì cuộc sống cũng rất viên mãn và hoàn toàn tận hưởng được nhiều điều tuyệt vời.

Ngày 20 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 20 âm lịch có tính cách lạc quan, yêu đời, luôn suy nghĩ tích cực vì vậy mọi khó khăn đều vượt qua một cách ngoạn mục. Những người này thường không được sinh ra trong gia đình sung túc, nhưng họ lại được sinh vào thời khắc hoàng kim, chính là ngày 20 âm lịch, nhờ vậy mà cuộc sống tương lai tràn đầy màu hồng. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào ngày này thường gặt hái được nhiều thành công, được mọi người yêu mến và kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt đối với phụ nữ sinh vào ngày này, sau 40 tuổi sẽ xây dựng được cuộc sống thập toàn thập mỹ. Họ là những người vốn thông minh, tài giỏi, khi có cơ hội xuất hiện trước mặt, họ sẽ nắm bắt được và đổi đời. Nhìn chung, hậu vận của họ tươi sáng vẹn toàn, sức khỏe và phúc đức dồi dào.

Ngày 28 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 28 âm lịch, sống đơn giản, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, họ không suy nghĩ hay phức tạp bất cứ điều gì. Những người này thường yêu thương gia đình, và sẵn sàng làm mọi thứ để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc. Đa số những người này đều phải bươn chải từ sớm, do vậy mà họ hiểu được giá trị cuộc sống, biết trân trọng sức lao động và được nhiều quý nhân giúp đỡ. Bước vào giai đoạn trung vận, cuộc sống của họ không những thăng hoa rực rỡ mà tài vận ngày càng dồi dào. Đặc biệt, đối với phụ nữ sinh vào ngày này, sau 40 tuổi nếu không trở thành đại gia thì cũng là thiếu phu nhân được chồng yêu thương hết mực. Họ luôn được bảo vệ và che chở mọi lúc mọi nơi. Nhìn chung, cuộc sống của họ về những ngày tháng sau này không muộn phiền lo âu, an nhan hưởng phước con cháu.

(Nguồn: Sohu)