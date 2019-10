Phụ nữ sinh ngày âm lịch này, trời sinh cốt cách thiếu phu nhân, đi đến đâu tài vận theo đến đó, cả đời sống trong vinh hoa phú quý

Người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, có những người tuy xuất thân trong gia đình nghèo khó, không được đầy đủ và sung túc nhưng được trời ban tính cách vàng, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Lúc bé những người này có thể gặp nhiều trắc trở vất vả, nhưng đến lớn lại gặp được nhiều phước lành, cuộc sống từ trung vận đến hậu vận viên mãn đủ đầy. Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của một người. Đặc biệt trong số những ngày âm lịch, có những ngày sau đây được xem là thời khắc hoàng kim nhất. Vì vậy, phụ nữ nào sinh vào một trong những ngày này thì xác định cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Nửa đời sau không những giàu có viên mãn mà đời sống tình cảm cũng hạnh phúc ấm êm. Cùng xem đó là những ngày nào nhé!



Ngày 2 và 9 âm lịch

Trời sinh những người phụ nữ sinh vào ngày 2 và 9 thường có sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai. Họ không sợ đối mặt với những khó khăn, vất vả mà luôn tiến về phía trước, không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Những người này thường có sức mạnh và ý chí vững vàng, tương lai họ có thể trở thành người quyền lực, có sức ảnh hưởng đến người khác. Tử vi học có nói, những người sinh vào 2 ngày này thường mang mệnh vượng phu ích tử, không những có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp mà còn giúp chồng làm giàu. Ngoài ra, những người này thường có ước mơ, hoài bão to lớn, nhờ bản lĩnh trời ban mà họ có thể làm những chuyện phi thường. Vì vậy, nhìn chung cuộc sống hậu vận của những người này thường viên mãn đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ngày 13 và 19 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 13 và 19 âm lịch thường được ngậm thìa vàng, sung sướng từ trong trứng nước, họ có xuất thân từ những gia đình giàu có sung túc nhưng lại luôn không ngừng nỗ lực vươn lên và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong cuộc sống, những người này thường sở hữu tính cách điềm đạm, dù có đầy đủ mọi thứ nhưng họ không tự mãn, biết tự lao động và hưởng thành quả từ công sức mình bỏ qua. Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung vận, những người này thường công thành danh toại, có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vững chắc. Đặc biệt, sau 40 tuổi, họ có thể trở thành những người quyền lực và có địa vị trong xã hội, đi đến đâu tài vận theo đến đó, hậu vận an nhàn hưởng phúc con cháu.

Ngày 21 và 23 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 21 và 23 âm lịch thông minh và tài giỏi. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc. Hầu hết, họ đều có điều kiện kinh tế tốt và một môi trường nuôi dạy vững vàng. Những người này tưởng rằng khi được gia đình che chở bảo vệ sẽ khó hòa nhập với xã hội, nhưng trên thực tế họ lại có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn. Họ không những có bản lĩnh phi thường mà còn không ngần ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở. So với những người khác, thì những người này gặp nhiều may mắn hơn. Trong cuộc sống chẳng may gặp khó khăn cũng chỉ là giai đoạn nhất thời. Tử vi học có nói, bước vào trung vận, họ không những được thần tài chiếu cố mà cuộc sống còn thăng hoa mỹ mãn. Sau 35 tuổi sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)