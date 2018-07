Phụ nữ bắp chân to là quý tướng, cả đời sung sướng, mang phúc phần đến cho cả gia đình

Những nét đẹp trong nhân tướng học rất khác biệt so với chuẩn mực về cái đẹp thông thường. Nếu phụ nữ thường cảm thấy khó chịu vì phần bắp chân to và ra sức tập luyện để bộ phận này nhỏ đi thì trong mắt của các nhà nhân tướng học, bắp chân to là quý tướng, ai may mắn lắm mới có. Phụ nữ sở hữu bắp chân to không chỉ là những người hay gặp may mắn trong cuộc sống mà còn mang may mắn, phúc phần đến cho cả gia đình.

(Ảnh: Internet)

Trong nhân tướng học, phụ nữ có bắp chân to có tính tình nóng nảy, bộc trực, thẳng tính. Bù lại, họ là những người có lý trí, rất quyết đoán, mạnh mẽ, việc gì đã muốn làm là sẽ phải hoàn thành bằng mọi cách, vận dụng hết năng lực của bản thân để đi đến mục tiêu đã đề ra. Cũng vì vậy mà sự nghiệp của những phụ nữ có bắp chân to thường rất xán lạn, thành công như mong đợi, làm đúng việc mình muốn. Cộng với sự may mắn vốn có, con đường sự nghiệp cứ thế rộng mở, tài lộc càng dồi dào hơn nhờ khả năng biết quản lý tiền bạc.

Không chỉ vậy, họ còn rất tự tin, có sức quyến rũ, thu hút đặc biệt. Họ yêu bằng lý trí và biết cách để đối phương say mê mình như điếu đổ dù khi yêu, họ không bao giờ bày tỏ tình cảm một cách vồ vập. Ở họ có một sự uyển chuyển trong cách xử lý vấn đề, kể cả trong tình yêu. Khi yêu họ rất dịu dàng nhưng cũng có lúc cứng cỏi, biết cách làm mới bản thân khiến đàn ông chưa bao giờ thấy họ hết hấp dẫn. Phụ nữ sở hữu quý tướng này còn rất biết suy nghĩ cho người khác.

Khi kết hôn, họ trở thành một người vợ có số vượng phu ích tử, mang may mắn đến cho chồng, con cái lại thành đạt, giỏi giang. Bằng sự thông minh, nhạy bén và những kinh nghiệm có được trong công việc riêng, phụ nữ sở hữu quý tướng này có thể đưa ra những lời khuyên hợp lý cho chồng, giúp công việc làm ăn của chồng ngày càng phát triển. Song song đó, họ còn là một người mẹ rất biết cách dạy con. Vì vậy, khi còn bé, chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, lớn lên rồi có công danh rạng rỡ, hiếu thảo với bố mẹ.

(Nguồn: Tổng hợp)