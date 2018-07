Ai bảo béo không đẹp, là phúc tướng trời cho đấy, 3 con giáp này phải mũm mĩm thì mới phát tài, mua nhà mua xe là chuyện cỏn con

Trong xã hội hiện đại, bên cạnh việc chăm sóc nhan sắc thì việc giữ gìn vóc dáng cũng khiến các cô gái trẻ đau đầu. Nhiều người không ngần ngại sử dụng đến những phương pháp giảm cân để có được thân hình như ý nhưng không hề biết trong nhân tướng học, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tài vận của bạn. Trời sinh mỗi con giáp mỗi số mệnh, và tạo hóa cho mỗi người mỗi vóc dáng nhất định. Có những người sinh ra đã có tướng phúc khí, giàu sang. Đa số họ là những người có da có thịt và luôn cười, tuy nhiên vì cuộc sống khó khăn khiến họ thay đổi vóc dáng của mình hoặc bản thân họ cố tình thay đổi, điều đó hoàn toàn có ảnh hướng sự may mắn của bản thân. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp có tướng phú quý, phải có da có thịt mới mong phát tài, hậu vận cuộc sống sẽ an nhàn, hạnh phúc không ai sáng bằng. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!



1. Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, thông minh và luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Họ có đầu óc sáng tạo và vô cùng khéo léo trong giao tiếp, nhờ vậy mà được lòng mọi người xung quanh. Trong nhân tướng học, đa số những người tuổi Tỵ thường có thân hình mảnh mai và dẻo dai, tuy nhiên không ít người bị áp lực khi phát tướng nhưng trên thực đó đó chính là lúc bạn gặp được nhiều may mắn và quý nhân. Sự khỏe mạnh về thể chất sẽ giúp tuổi Tỵ minh mẫn, làm việc ngày càng hiệu quả hơn, bên cạnh đó, những người có da có thịt luôn thu hút được tài vận, dễ làm giàu và xây dựng cơ ngơi ổn đinh. Vì vậy, những lúc cảm thấy vận may đang đến, tuổi Tỵ đừng dại dột giảm cân, làm mất phúc khí, hãy tranh thủ đầu tư kinh doanh để kiếm được khối tài sản to lớn hơn, muôn mua gì cũng được, chẳng phải phụ thuộc vào ai.

2. Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có tính cách tốt, nhân cách tốt, mọi điều may mắn mà họ có được đều nhờ vào phúc tướng. Trời sinh tuổi Mùi cần đầy đặn, khỏe mạnh thì mới mong làm giàu, mua nha sắm xe, muốn gì có đó. Trên thực tế, đa số những người tuổi Mùi đều có dáng người thanh mảnh, thậm chí có người ăn mãi cũng không lên cân. Tuy nhiên, đều quan trọng nhất chính là tinh thần minh mẫn và lạc quan. Nếu tuổi Mùi mập mạp thì cứ hãy giữ thân hình này, đừng dại gì giảm cân sẽ làm ảnh hưởng đến vận may và túi tài. Ngược lại, nếu ăn mãi không lên cân thì cứ hãy giữ tinh thần yêu đời, tích cực thì chắc chắn mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận lời, xảy ra theo đúng ý muốn. Bên cạnh đó, tử vi học có nói, tuổi Mùi sau 35 tuổi sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, dù muốn giữ gìn sắc đẹp nhưng tuyệt đối không để thân hình quá ốm, như thế sẽ không thu hút tài lộc. Chị em nhớ nhé!

3. Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần đã có số mệnh giàu sang, phú quý, họ có quyền lực và làm chủ được cuộc sống của chính mình. Đối với những người xung quanh, tuổi Dần có trách nhiệm và không bao giờ để mọi thứ rơi vào cảm giác khủng hoảng. Bên cạnh đó, tuổi Dần còn là người biết chăm sóc cho bản thân mình. Họ tâm niệm rằng, mình khỏe mạnh thì mới mong xây dựng được cuộc sống viên mãn, hoặc ít nhất có thể chăm sóc cho người thân trong gia đình. Bước vào giai đoạn trung niên, sự giàu có của tuổi Dần cũng có liên quan phần nào đến phúc tướng của họ. Vì vậy, dù gặp phải ý kiến gì, tuổi Dần cũng không được có ý định giảm cân, nếu không tài vận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ai nói tuổi Dần béo là không đẹp, đấy là phúc tướng trời cho, họ giàu có, sang trọng vì vẫn ngời ngời hơn bất cứ ai.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)