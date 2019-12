Chiều 3/12, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, thành viên nhóm nhạc Kpop Surprise U kiêm diễn viên Cha In Ha đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong. Cảnh sát hiện đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam tài tử công ty Fantagio.

Cha In Ha sinh năm 1992, qua đời ở tuổi 27, được biết đến qua các tác phẩm như You, Deep Inside of Me, Work of Love, Clean with Passion for Now và mới đây nhất là bộ phim People With Flaws (Tạm dịch: Nhân vô thập toàn) đóng cùng Ahn Jae Hyun và Oh Yeon Seo.

People With Flaws là bộ phim mà Cha In Ha tham gia cuối cùng trước khi qua đời.

Ngay sau thông tin Cha In Ha qua đời được phía công ty chủ quản xác nhận, đại diện nhà sản xuất của People With Flaws cũng đã đưa ra thông báo sẽ cố gắng cắt bỏ những phân cảnh của Cha In Ha trong phim, nhằm tôn trọng người đã khuất cũng như khán giả xem phim.

Nhà sản xuất thông báo sẽ cắt bỏ các cảnh quay của Cha In Ha trong People With Flaws.

Trong People With Flaws, Cha In Ha vào vai Joo Won Suk - anh trai của Joo Seo Yeon (Oh Yeon Seo), một cô nàng khá bướng bĩnh, có tính khí thất thường. Mặc dù thế, Joo Won Suk vẫn rất nuông chìu cô em gái của mình, thậm chí là sẵn sàng trở thành bạn nhậu mỗi khi Joo Seo Yeon buồn tình.

Cha In Ha vào vai anh trai của Oh Yeon Seo trong phim.

Dù đất diễn của Cha In Ha trong People With Flaws được tiết lộ không nhiều, tuy nhiên sự ra đi của nam diễn viên cũng sẽ ảnh hưởng đến bộ phim khi People With Flaws vừa lên sóng 2 tập đầu tiên đã bị khán giả chê nhạt với rating trong 2 tập vừa qua lần lượt là 3% và 2,2%.

Trước đó, People With Flaws cũng từng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi của khán giả khi bấm máy ngay vào thời điểm nam diễn viên chính Ahn Jae Hyun vướng lùm xùm ly hôn với Goo Hye Sun khiến nhiều người bày tỏ sẽ tẩy chay bộ phim này.

Với thất bại ngay từ hai tập mở đầu như vậy cộng với những biến cố liên tục xảy ra đối với Love With Flaws, liệu bộ phim sẽ còn chiêu bài nào để kéo lại sự quan tâm của khán giả? Đón xem Love With Flaws sẽ lên sóng vào thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên đài MBC.