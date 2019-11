Ahn Jae Hyun toát mồ hôi hột vì bị hỏi về Goo Hye Sun ngay khi xuất hiện bên "tiểu tam tin đồn"

Cách đây ít giờ, ekip đoàn làm phim Love With Flaws (Tên cũ: People With Flaws) đã có buổi họp báo ra mắt bộ phim tại Seoul, Hàn Quốc.

Tham dự sự kiện bao gồm các diễn viên chính của bộ phim như Ahn Jae Hyun, Oh Yeon Seo, Goo Won. Love With Flaws dự kiến sẽ chiếu trên MBC vào các tối thứ Ba, thứ Tư hằng tuần, nối sóng bộ phim vừa gây sốt Extraordinary You.

Trong buổi họp báo, Ahn Jae Hyun là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả cũng như giới truyền thông khi đây là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện công khai trước công chúng kể từ sau vụ ly hôn với Goo Hye Sun.

Dàn diễn viên phim Love With Flaws.

Đúng như dự đoán từ trước, Ahn Jae Hyun đã bị báo chí "bắt bài" khi bị hỏi về chuyện với người vợ cũ Goo Hye Sun. Trước câu hỏi này, nam diễn viên đã đổ mồ hôi hột và gửi lời xin lỗi đến ekip vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến rất nhiều người.

"Điều đầu tiên, tôi muốn làm là xin lỗi những khán giả cảm thấy không thoải mái vì lý do cá nhân của tôi. Tôi cũng thật sự rất có lỗi đối với các diễn viên cũng như ekip khi tham gia bộ phim này. Thật sự, ngay cả khi tôi ngồi ở đây, trên chiếc ghế này, tôi rất lo lắng rằng mình có thể là một trở ngại cho cuộc họp báo".

Ahn Jae Hyun đổ mồ hôi hột khi bị hỏi về Goo Hye Sun.

Khi được hỏi về vai diễn trong bộ phim, Ahn Jae Hyun cho biết: "Lee Kang Woo là một nhân vật bị tự ti về ngoại hình, sau đó làm việc chăm chỉ để khắc phục các khuyết điểm bên ngoài. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn luôn giữ được sự thuần khiết. Quá trình quay phim rất vui và tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi quay bộ phim này".

Ahn Jae Hyun nói về vai diễn của mình trong phim Love With Flaws.

Ahn Jae Hyun bên cạnh nàng "tiểu tam" từng bị Goo Hye Sun tố giật chồng.

Love With Flaws là bộ phim kể về Lee Kang Woo (Ahn Jae Hyun), một anh chàng đẹp trai, thích làm trung tâm của sự chú ý. Trong quá khứ, Lee Kang Woo đã bị bỏ rơi vì xấu xí. Kể từ giây phút đó, anh đã bị ám ảnh bởi ngoại hình của mình và cố gắng làm đẹp để hoàn thiện bản thân.

Trong khi đó, Joo Seo Yeon (Oh Yeon Seo) là huấn luyện viên ở một trường học. Cô không thích những người đàn ông đẹp trai, bởi vì bản thân đã trải qua rất nhiều rắc rối với 3 người anh đẹp trai của mình. Đối với Joo Seo Yeon - chàng trai lý tưởng của cô là một người gần gũi và bình thường.

Poster chính thức của Love With Flaws.

Love With Flaws phát sóng lúc 2g00, ngày 27/11 trên kênh MBC.