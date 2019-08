9 phim Hàn nên xem trong tháng 8: Toàn trai xinh gái đẹp đổ bộ khiến khán giả “hoa mắt”

Sau tháng 7 đầy rộn ràng với màn "thắng lớn" của Hotel Del Luna (tạm dịch: Khách sạn ma quái), tháng 8 lại là một tháng cực kì sôi động đối với mọt phim Hàn khi có đến 9 tác phẩm liên tiếp đổ bộ màn ảnh. Hấp dẫn hơn nữa, trong tháng này, khán giả trẻ sẽ được gặp lại nhiều cái tên thân thuộc như: Rain, Im Siwan, "thần chết" Lee Dong Wook, "nữ hoàng cảnh nóng" Lim Ji-yeon, "em gái quốc dân" Moon Geun Young, Jiyeon… Hãy cùng điểm mặt 9 bộ phim sắp sửa lên sóng trong tháng 8 này.

1. Welcome 2 Life (2 Cuộc Đời)

Thể loại: Phim giả tưởng Thời gian khởi chiếu dự kiến: 5/8 Lịch phát sóng: Thứ 2, thứ 3 hàng tuần Kênh phát sóng: Đài MBC

Poster chính thức của Welcome 2 life

Welcome 2 life là bộ phim hài, giả tưởng với sự tham gia của 2 diễn viên chính là Rain và Lim Ji Yeon. Trong Welcome 2 life, Rain đảm nhận vai luật sư ích kỷ có tên Lee Jae Sang, chuyên giúp đỡ những người muốn lợi dụng kẽ hở của luật pháp để giành chiến thắng. Tuy nhiên do một tai nạn giao thông, Jae Sang bị rơi vào một thế giới song song và phải bắt đầu sống cuộc sống như một công tố viên chính trực.

Rain đảm nhận vai luật sư ích kỷ trong Welcome 2 life

Trong khi đó, "nữ hoàng cảnh nóng" Lim Ji Yeon vào vai Ra Si On, bạn gái cũ của Lee Jae Sang. Cô là một thám tử, luôn hành động trước khi suy nghĩ. Dù là một thám tử đầy sự cứng rắn nhưng Ra Si On lại là một người ấm áp và thuần khiết. Sau khi chia tay Lee Jae Sang 10 năm trước, hai người trở nên không ưa nhau. Tuy nhiên trong thế giới song song, cô lại là người ủng hộ Lee Jae Sang với tình yêu và sự tin tưởng dành cho anh ấy.

Rain và Lim Ji Yeon hứa hẹn sẽ có những màn chemistry trong phim.

2. Let Me Hear Your Song (Để Âm Nhạc Cất Lời)



Thể loại: Hài, lãng mạn, bí ẩn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 5/8 Lịch phát sóng: Thứ 2, thứ 3 hàng tuần Kênh phát sóng: Đài KBS2

Bộ phim Let me hear your song kể câu chuyện của một nữ nghệ sĩ chơi trống định âm cho dàn nhạc, nhưng không may mất hết kí ức sau khi thoát chết trong một vụ án giết người. Từ đây hành trình đi tìm sự thật bắt đầu khi một người đàn ông mắc chứng "điếc giai điệu" bất ngờ xuất hiện cung cấp cho cô thông tin bí ẩn.

Nữ chính trong phim không ai khác chính là "ngọc nữ thế hệ mới" Kim Sejeong trong vai Hong Yi Yong. Hong Yi Yong có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn trống, tuy nhiên cô lại có tính cách khá đơn giản, cẩn trọng trong tình yêu, đặc biệt quá khứ lại không hề đơn giản. Trong khi đó, Yeon Woo Jin sẽ đảm nhận vai nam chính Jang Yoon - chàng trai "tông điếc" bí ẩn. Anh là thành viên trong dàn nhạc hoà tấu và cũng là người giúp Hong Yi Yong chữa chứng mất ngủ.

Poster chính thức của Let me hear your song

Đặc biệt "tiểu Kim Tae Hee" Jiyeon (T-ARA) cũng trở lại màn ảnh sau 5 năm, cô vào vai nghệ sĩ vĩ cầm của dàn nhạc có tên Ha Eun Joo. Sang chảnh và lạnh lùng, cô đã làm tan vỡ trái tìm rất nhiều chàng trai và cũng là kẻ đối đầu với Hong Yi Yong.

Sejeong (Gugudan) và Jiyeon (T-ARA) trở thành "kỳ phùng địch thủ" trong phim

3. Seventeen year-old Condition (Tình Trạng Tuổi 17)

Thể loại: Phim teen Thời gian khởi chiếu dự kiến: 5/8 Lịch phát sóng: Thứ 2, thứ 3 hàng tuần Kênh phát sóng: Đài SBS

Seventeen year-old condition là câu chuyện kể về những nỗi đau và sự trưởng thành của đôi bạn Min Jae (Yoon Chan Young) và Seo Yeon (Park Si Eun) đang bước sang tuổi 17.

Min Jae là một học sinh trung học, anh ấy không nói nhiều và có chút tính cách nhạy cảm. Phần lớn khoảng thời gian của Min Jae đều dành cho việc học và không gây rắc rối cho bất kỳ ai. Trái ngược với Min Jae, cô bạn Seo Yeon học cùng trường lại có tích cách ương bướng hơn.

Poster chính thức của Seventeen year-old condition

Mặc dù Seventeen year-old condition chỉ kéo dài 4 tập phim nhưng hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của khán giả mới lớn, khi phản ánh thực trạng những đứa trẻ ở xã hội Hàn Quốc, hằng ngày phải đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, học tập.

4. Be Melodramatic (Bản Chất Của Lãng Mạn)



Thể loại: Hài lãng mạn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 9/8 Lịch phát sóng: Thứ 6, thứ 7 hàng tuần Kênh phát sóng: Đài JTBC

Be melodramatic là bộ phim kể về nhóm bạn thân gồm Im Jin Joo (Chun Woo Hee), Lee Eun Jung (Jeon Yeo Bin) và Hwang Han Joo (Han Ji Eun) đang chuẩn bị bước sang tuổi 30 – lứa tuổi phản ánh những bộn bề về cuộc sống, công việc, gia đình, con cái.



Poster chính thức phim Be melodramatic

Jin Joo là một biên kịch phim truyền hình với những thăng trầm cảm xúc. Mặc dù là một nhà biên kịch của phim truyền hình nhưng cô luôn cố gắng viết kịch bản mang phong cách văn học. Trong khi đó, Lee Eun Jung là một đạo diễn phim tài liệu, cô điều hành công ty sản xuất của riêng mình và là nhân viên duy nhất trong công ty. Cuối cùng, cô bạn Hwang Han Joo là trưởng nhóm tiếp thị cho một công ty sản xuất phim truyền hình dài tập, cô là một người mẹ đơn thân đang đấu tranh để cân bằng công việc và nuôi một đứa trẻ.

5. Hip Hop King (Ông hoàng Hip Hop)

Thể loại: Tuổi mới lớn, âm nhạc Thời gian khởi chiếu dự kiến: 9/8 Lịch phát sóng: Thứ 6 hàng tuần Kênh phát sóng: Đài SBS

Hip hop king gồm 6 tập, là bộ phim hiện đại tập trung vào nhạc hip hop, âm nhạc đích thực của nó mang lại sức sống cho thế giới. Phim cũng tập trung vào những câu chuyện của những người trẻ khi có niềm đam mê với bộ môn hip hop.

Hip hop king – thể loại "bình mới rượu cũ" quy tụ dàn diễn viên đều là những diễn viên xuất thân từ idol gồm Hoya (Infinite), Shin Won Ho (Cross Gene), Naeun (APRIL), và Han Hyun Min.

Hip hop king sở hữu dàn diễn viên xuất thân từ idol

6. Graceful Family (Gia Đình Đức Hạnh)

Thể loại: Bí ẩn, lãng mạn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 21/8 Lịch phát sóng: Thứ 4, thứ 5 hàng tuần Kênh phát sóng: Đài MBN

Poster chính thức của Graceful family

Graceful family là bộ phim xoay quanh câu chuyện của Mo Seok Hee (Lim Soo Hyang thủ vai), con một của một gia đình giàu có và có bố điều hành công ty lớn MC Group. Mo Seok Hee xinh đẹp, thông minh, có phần kiêu ngạo, nhưng luôn cố gắng tìm ra sự thật vì cái chết của mẹ mình 15 năm trước.

Heo Yoon Do (diễn viên Lee Jang Woo đảm nhận) là một luật sư, nhưng anh không có văn phòng riêng. Cho đến một ngày, Heo Yoon Do được mời tham gia nhóm TOP tại MC Group. Nhóm TOP quản lý các công việc của những người điều hành MC Group, công việc của họ bao gồm che đậy những hành vi bất hợp pháp. Tại đây, Mo Seok Hee và Heo Yoon Do gặp nhau, họ cùng nhau khám phá và biết được sự thật về những gì đã xảy ra khi mẹ Mo Seok Hee bị giết.

7. Love Alarm (Cảnh Báo Tình Yêu)

Thể loại: Lãng mạn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 22/8 Kênh phát sóng: Netflix

Love alarm là bộ phim được chuyển thể từ một trong những webtoon nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh những bạn trẻ muốn biết cảm giác của những người xung quanh trong xã hội hiện đại. Câu chuyện thú vị ấy bắt đầu với một ứng dụng điện thoại có thể thông báo cho người dùng biết nếu ai gần đó có cảm tình với họ trong bán kính 10m.

Poster chính thức của Love alarm

Trong phim, Kim So Hyun sẽ vào Kim Jo Jo, một cô gái luôn sống lạc quan, bất kể khó khăn gì. Bởi vì bố mẹ cô đã mất, Jo Jo phải sống với gia đình của dì, cô làm việc bán thời gian tại cửa hàng của dì để giúp chi trả chi phí sinh hoạt. Dù bị dì thờ ơ nhưng Jo Jo vẫn cố sống một cuộc sống đầy tốt đẹp và tươi sáng. Trái với Jo Jo, Hwang Seon Oh (Song Kang ) - một sinh viên giàu có, bên ngoài cậu có vẻ khó gần và lạnh lùng nhưng bên trong lại là một chàng trai có trái tim ấm áp. Seon Oh từng bị tổn thương rất nhiều và thiếu kinh nghiệm trong tình yêu. Người mà Seon Oh tin tưởng nhất là cậu bạn thân Hae Young.

Lee Hye Young (Jung Ga Ram đóng) là một chàng trai tốt bụng, hiếu học. Mẹ cậu làm công việc quản gia trong nhà của Seon Oh, nơi cậu và mẹ cậu sống. Hae Young là một người mạnh mẽ, người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Seon Oh thậm chí là tình yêu.

8. Catch The Ghost (Bắt Quỷ)



Thể loại: Hình sự, lãng mạn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 26/8 Lịch phát sóng: Thứ 2, thứ 3 hàng tuần Kênh phát sóng: Đài tVN

Poster chính thức của Catch the ghost

Catch the ghost kể về một thám tử tân binh tên Yoo Ryung do "em gái quốc dân" Moon Geun Young thủ vai. Em gái sinh đôi của Yoo Ryung bị tự kỷ đã mất tích. Để tìm em gái, Yoo Ryung nộp đơn vào đội cảnh sát tàu điện ngầm. Yoo Ryung có nhận thức không gian đặc biệt và cô đã sử dụng khả năng này của mình để giải quyết các vụ án khó khăn. Đồng hành cùng Yoo Ryung là Go Ji Suk (Kim Seon Ho), anh từng tham gia vào tổ điều tra giết người sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát. Tuy nhiên, Go Ji Suk đành phải thay đổi giấc mơ của mình sau khi trở thành người giám hộ cho người mẹ đơn thân bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Giấc mơ của Go Ji Suk bắt đầu nhen nhóm trở lại khi anh gặp được cô gái trẻ nhiệt huyết Yoo Ryung.

Tạo hình nhân vật của Moon Geun Young, Kim Seon Ho, và các diễn viên trong phim

9. Strangers From Hell (Người Lạ Tới Từ Địa Ngục)

Thể loại: Phim kinh dị Thời gian khởi chiếu dự kiến: 31/8 Lịch phát sóng: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần Kênh phát sóng: Đài OCN

Strangers from hell là một bộ phim kinh dị kể về những sự cố kỳ lạ mà chàng trai trẻ Yoon Jong Woo (Im Siwan) đã gặp phải sau khi anh chuyển từ một vùng quê đến Seoul sinh sống, và thuê một phòng trọ tồi tàn giá rẻ. Tại đây, anh đã gặp phải rất nhiều điều kì quái xoay quanh những người hàng xóm quái dị của mình, trong đó có nhân vật Seo Moon Jo (Lee Dong Wook thủ vai) một nha sĩ sở hữu một phòng khám gần nơi Jong Woo sinh sống.

Im Siwan sẽ vào vai chàng trai trẻ Yoon Jong Woo lên Seoul lập nghiệp và gặp phải những rắc rối khi sống trong căn phòng trọ của mình.