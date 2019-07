Phi vụ lật mặt "tiểu tam" gay cấn hơn phim hành động: Vợ lập Excel theo dõi từng bài post FB của chồng, mua hẳn fanpage để tiếp cận cho dễ

Những ngày này, nếu đặt ra câu hỏi ai là người đang bị réo tên xỉa xói nhiều nhất trên MXH thì câu trả lời của 9/10 chắc sẽ là tiểu tam Nhã của "Về nhà đi con". Thói đời mà, miệng nói đạo lý mà hành động lại không ra gì, biết người ta có vợ con mà vẫn lao vào mồi chài thì tất nhiên, bị ném đá không trượt phát nào là điều dễ hiểu. Và nếu phải gọi Nhã theo ngôn từ Facebook thì ok, Nhã chính là Tuesday!

"Tuesday" chính là cách gọi mới mà cư dân mạng dành cho người thứ ba - những kẻ không được ai chào đón khi ngang nhiên xen vào tình yêu, mối quan hệ của người khác. Và tất lẽ dĩ ngẫu, nhân vật mang tính phản diện này sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người, ngược lại, công cuộc "tróc nã" Tuesday chắc hẳn sẽ khiến dân tình hả hê.

Đó là lý do mà một bài viết có tựa đề "Tôi đã tìm thấy Tuesday như thế nào?" được đăng tải trên fanpage Ngoa mới đây đã nhận về tới 73k like cùng 21k shares. Con số khủng khiếp này có được một phần là do sự bức xúc của dân tình dành cho vấn nạn người thứ ba nhưng một phần khác phải kể đến công kể chuyện hấp dẫn và những tình tiết điều tra chuyên nghiệp như điệp viên FBI của cô nàng chủ post.

Post hot nhất Facebook hôm nay thuộc về bài viết chia sẻ cách một cô vợ đã tìm ra người thứ ba xen vào mối quan hệ của mình và chồng như thế nào

Theo đó, cô vợ trong bài viết biết việc chồng mình đang đi ngoại tình. Thay vì giận dữ đến mất lí trí, cô nàng lại đủ bình tĩnh để lên nguyên một kế hoạch bài bản để tìm kiếm ra bằng được danh tính "bồ nhí" của chồng. Các bước được cô nàng thực hiện lần lượt, bắt đầu từ việc xác định tên tuổi của Tuesday.

Nhờ hiểu được thói quen dùng MXH của chồng, cô nàng lập hẳn một bảng Excel các bài đăng của anh cùng số người tương tác với bài đăng đó, thông tin tóm gọn của mỗi người. Chỉ cần một cái like mới xuất hiện, cô nàng sẽ ngay lập tức phát hiện và xếp riêng profile người đó ra, cho vào danh sách tình nghi. Chưa hết, để tiện theo dõi chồng, cô nàng còn lập rất nhiều clone để chồng không nghi ngờ. Nếu anh chồng có cảnh giác chặn vợ trong các bài đăng thì cũng không sao, cô nàng vẫn có thể follow qua các nick clone khác.

Cuối cùng, chỉ một bài đăng liên quan đến du lịch Bình Thuận vừa đăng đã thấy biến mất trên Facebook chồng cùng một chiếc "phẫn nộ" đến từ một cô nàng lạ hoắc, cô vợ đã nhanh chóng tìm được Tuesday mình đang cần tìm. Nhưng đến lúc này, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở thông tin người thứ 3 đến từ Bình Thuận, đang tìm phòng trọ quanh khu vực Đền Lừ (chỗ công ty người chồng).

Mọi diễn biến trên MXH của chồng đều được cô vợ này kiểm soát bằng những chiếc bảng Excel

Tiếp đó, bằng thông tin có được ở trên, cô vợ chuyển sang bước xác định chỗ làm của Tuesday. Bước này gặp chút khó khăn vì không biết có phải có tật giật mình hay không mà người thứ ba khóa hết mọi ảnh ọt, bài đăng trên Facebook mình ngoại trừ một bức ảnh khoe bản thân được bằng đại học xuất sắc.

Công cuộc tìm kiếm tưởng đi đến ngõ cụt nhưng không, cô vợ trong câu chuyện đâu dễ nản lòng đến thế. Cô nàng còn sẵn lòng bỏ tiền ra để mua một fanpage bán hàng, mua một chiếc nick Facebook cũ từ lâu để phục vụ công tác điều tra. Biết Tuesday đang tìm nhà, cô nàng gia nhập group cho thuê nhà, thậm chí còn đăng ảnh phòng em gái mình lên để minh họa. Và vì căn phòng rất đẹp nên Tuesday đã "cắn câu" còn cô vợ thì thành công có được số điện thoại của Tuesday.Từ số điện thoại này, cô nàng tiếp tục truy tìm thành công địa chỉ shop online mà Tuesday mở cùng người bạn. Cũng từ đây, những thông tin như tên thật của Tuesday, chỗ làm cũ và Instagram của Tuesday dần lộ diện. Bằng chút thủ thuật giả làm bạn chung fandom, cô vợ nhanh trí còn được Tuesday chấp nhận lời yêu cầu follow và đã chụp lại được bằng chứng chồng mình "hú hí" cùng tiểu tam để đổi lại việc bị "block" do xem hết một lượt story tiểu tam đăng.

Chuyên nghiệp, bài bản, đầu tư có lẽ là những gì dân tình muốn gửi tới chị vợ trong bài

Do biết được thông tin Tuesday đã nghỉ chỗ làm cũ, cô vợ lại phải chuyển sang tìm chỗ làm mới. Phần này có vẻ dễ hơn một chút vì với nghiệp vụ điều tra, cô nàng nhanh chóng tìm được người bạn thân khác của Tuesday. Cô bé bạn thân có sở thích chơi Tiktok, thích đăng tải mọi thứ lên đó và không bao giờ quên tag Tuesday vào. Trong một lần chơi trò khoe phiếu lương, cô bé bạn thân tiếp tục tiết lộ thông tin về Tuesday. Nhưng buồn thay, một lần nữa Tuesday đã nghỉ việc.

Câu chuyện stalk Tuesday được tạm dừng ở đây với lời hứa hẹn sẽ sớm chia sẻ phần tiếp theo. Và dù lửng lơ chưa biết kết thúc như thế nào nhưng với đủ các tình tiết hấp dẫn, người ta vẫn cứ điên cuồng chia sẻ bài đăng của cô vợ.

Tất nhiên, bên dưới không thể thiếu được 1001 các comment khen nức nở tài điều tra của cô nàng: "Sau này có thất nghiệp em gái nên mở văn phòng thám tử, anh chị em sẽ ủng hộ nhiệt tình", "Sợ thật sự các chị! Có lẽ các chị nên chuyển sang tổ cảnh sát điều tra hình sự! Sợ thật sự luôn!", "Lâu lắm rồi mình mới đọc được 1 bài viết còn cuốn hơn cả thể loại pháp y, vụ án ly kì, thế giới ngầm mà mình yêu thích, đọc hoài không chán nữa", "Chị này nên chuyển nghề làm thám tử mới hợp lý, đảm bảo các chị vợ nghi chồng sẽ kéo đến tấp nập không lo thiếu việc làm"...