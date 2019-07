Về nhà đi con: Không chỉ thân chị Linh "phổi bò", Thư còn có "gia thế hiển hách" đảm bảo khiến Nhã tiểu tam hết hồn

Sau khi preview "Về nhà đi con" tập 68 được tung ra, ai nấy vô cùng hả hê với cảnh chị Linh – bạn thân của Thư "võ mồm", chửi Nhã không kịp vuốt mặt. Chị Linh cũng khẳng định với Nhã: "Mày nghĩ, mày xứng đáng là đối thủ của Thư á?". Chính vì thế, bên cạnh sự thích thú khi tiểu tam Nhã bị một phen ê chề, ai nấy đều mong chờ xem Thư sẽ xuất chiêu gì.

Đã không chấp thì thôi, chứ một khi cô nàng "Xính Lao" ra tay, gạo xay cứ phải gọi là ra cám. Gì thì gì, Thư cũng có gốc gác "hổ báo" lắm chứ đâu đùa. Vậy nên, dăm ba cô tiểu tam cáo già giả dạng nai tơ như Nhã, Thư không ngán!

Hãy cùng lật lại "gia thế" cực khủng của Thư nhé!

Con ruột Lương Bổng

Bố Sơn chỉ là vẻ bề ngoài, ông vẫn giữ sự cứng rắn và lạnh lùng của Lương Bổng.

Trong bộ phim "Người phán xử", NSND Trung Anh vào vai Lương Bổng - cánh tay phải của ông trùm Phan Quân. Vốn tính cách "hổ báo", Lương Bổng không ngại xử đẹp kẻ nào dám động tới con gái rượu của mình.

Bố Sơn hiền lành, nhẫn nhịn chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chính bố cũng từng tuyên bố: "Kẻ nào cần đánh, vẫn phải đánh!" khi Khải liên tục làm khổ con gái cả Thu Huệ đấy thôi. Vậy nên Nhã, hay Vũ cũng không ngoại lệ đâu nhé!

Em ruột My Sói

Chị Huệ mà bị "My Sói nhập" thì Nhã tiểu tam cũng xác định.

My Sói (Quỳnh Búp Bê) là nhân vật khét tiếng làng chơi không chỉ vì nhan sắc mà còn vì bản tính liều lĩnh, độc ác. Một khi My Sói đã điên lên, cô không ngại "giải quyết" sạch tận gốc đâu Nhã nhé. Lại còn cả gan "thả thính" em rể, khiêu khích em gái cưng, làm sao My Sói để yên cho được?

Chị ruột tomboyloichoi

Ánh Dương không ngại bất kì ai, từ anh rể vũ phu cho tới Quang côn đồ.

Ánh Dương là cô nàng ngổ ngáo, không để bất cứ ai làm hại tới gia đình mình. Có lần, cô nàng chân dài, sẵng giọng yêu cầu Ánh Dương nhường chỗ cho khi mua bánh mì mà đã bị xử đẹp, bị ngáng chân ngã sấp mặt. Hay tới anh rể vũ phu như Khải, Ánh Dương còn không ngán, dăm ba mánh khóe giả nai của cô nàng tiểu tam đâu có sá gì.

Con dâu Người phán xử

Phan Quân của Người phán xử vốn rất coi trọng gia đình.

Đường đường là một ông trùm thế giới ngầm, núp bóng một doanh nhân thành đạt, Phan Quân (Người phán xử) được người người kính nể. Tuy nhiên, khét tiếng là vậy, ông lại cực kì coi trọng gia đình. Ông từng tuyên bố: "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, mọi thứ khác có hay không, không quan trọng!".

Bởi vậy, Thư vô cùng may mắn khi được làm con dâu của ông trùm. Và chắc chắn, dù trực hay gián tiếp, bố chồng cũng có cách khiến cặp đôi Vũ - Nhã vài phen lao đao.

Con dâu bà chủ Lan Quế Phường

Mẹ Giang cũng từng có thời trẻ "khét tiếng giang hồ" đấy nha.

Có lẽ không ít người biết, mẹ Giang "Về nhà đi con" từng có thời bôn ba giang hồ, làm trùm Lan Quế Phường khét tiếng.

Vì thế, chuyện xử đẹp tiểu tam phá hoại hạnh phúc của con dâu, "Quế ma ma" đâu có ngán. Lần tới mà để bà bắt được, chắc chắn Nhã sẽ không chỉ bị "dằn mặt" nhẹ nhàng như khi ở trong bệnh viện nữa đâu.

Em vợ cũ của Khải vũ phu

Khải gây ám ảnh với chiêu "mũ cối thần chưởng".

Khải với chiêu "mũ cối thần chưởng" từng khiến khán giả vừa tức vừa khiếp vía trong những tập phim đầu. Tuy nhiên, vì không may đâm chết người, hiện tại Khải đang phải ngồi tù. Nhưng hội chị em luôn cầu mong ngày Khải trở lại với chiếc mũ cối thần thánh giúp dì Thư tiêu diệt tiểu tam.

Trên đây, chỉ là dân mạng đang nói vui về những vai diễn trước của các diễn viên trong "Về nhà đi con" mà thôi. Tuy nhiên, với sự thông minh của Thư, ai nấy vẫn tin rằng "Xính Lao" không đời nào lại chịu để yên cho tiểu tam Nhã lộng hành. Cùng chờ xem những diễn biến gay cấn trong những tập phim tiếp theo nhé!