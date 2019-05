Phạm Hương "khoe" hình ảnh lọ kem mang tên mình, rục rịch kinh doanh nhưng lại bị vạch trần loạt chi tiết khó hiểu

Sau một thời gian ở ẩn và bị vướng vào tin đồn sang Mỹ sinh con, từ đầu năm 2019, Phạm Hương có vẻ như đã rục rịch quay lại showbiz. Tuy nhiên, cứ tưởng cô sẽ chỉ tiếp tục "trung thành" với sự nghiệp làm nàng Hoa hậu quốc dân, đi event, đóng quảng cáo, tham gia gameshow,... nhưng không, lần tái xuất này Phạm Hương bắt tay vào làm kinh doanh. Cụ thể là kinh doanh mỹ phẩm.

Mới đây thông qua chế độ story trên Instagram, Phạm Hương úp mở chia sẻ hình ảnh lọ kem dưỡng trắng có tên của chính cô in trên vỏ hộp. Đồng thời, cô viết: "Chờ đợi là hạnh phúc, sản phẩm sau khi chờ kiểm định của FDA hoàn tất đã được gửi về nhà để tự mình dùng thử. Sản phẩm dưỡng trắng da an toàn với nguyên liệu organic. Công nghệ của Mỹ nên hoàn toàn uy tín và an toàn nhé các bạn".

Từ xưa đến nay, chuyện "Hoa hậu quốc dân" Phạm Hương quảng cáo mỹ phẩm vốn không phải là chuyện hiếm, tuy nhiên lần này lại là mỹ phẩm của chính cô nên ngay lập tức hình ảnh lọ kem đã thu hút được khá nhiều sự chú ý của cộng đồng người dùng mạng, fan hâm mộ và cả antifan. Bất ngờ thay, sau khi tung hình ảnh lọ kem mang tên mình, Phạm Hương đã vướng phải loạt chỉ trích xoay quanh một số điểm khó hiểu được dân mạng vạch ra.

Nhiều người cho rằng, Phạm Hương chia sẻ thông tin chờ đợi FDA - Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kiểm duyệt thành phần kem dưỡng của mình nhưng trên vỏ lọ kem đã được in logo FDA từ lúc nào là bất hợp lý. Thậm chí, FDA cũng không hề cấp bất kỳ chứng nhận kiểm định nào cho mỹ phẩm.

Chưa kể, một số dân mạng tinh ý còn phát hiện Phạm Hương nói kem của mình là "sản phẩm dưỡng trắng da an toàn với nguyên liệu organic", trong khi đó thành phần của kem được in trên vỏ lọ lại chẳng hề organic chút nào. Một số khác lại bất ngờ trước "trình độ" tiếng Anh của Phạm Hương, có vẻ như cô nàng tự mình viết phần "hướng dẫn sử dụng" nên ngữ pháp còn rất nhiều sai sót. Bên cạnh đó, đa số đều đồng tình gật gù cho rằng, lọ kem của Phạm Hương có vẻ ngoài quá "kém sang", trông hệt lọ kem trộn được bày bán online tràn lan trên mạng xã hội.