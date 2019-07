Phía sau hào quang của bộ đôi Diva lừng lẫy: Kẻ kết thúc cuộc đời trong nghèo túng và thuốc phiện, người trượt dài vì sở thích trụy lạc

Nhiều năm về trước, người ta hay nhắc nhau về một đế chế Diva hùng mạnh được tạo ra bởi Whitney Houston, Mariah Carey và Céline Dion. Người ta từng gọi họ là những tượng đài không gì lay chuyển được của âm nhạc đại chúng. Bằng chất giọng của mình họ đã nối liền mọi khoảng cách, xóa nhòa đi ranh giới sang giàu nghèo hèn để hàng triệu khán giả có thể cùng nhau đắm chìm trong những giai điệu tuyệt vời nhất.

Ảnh hưởng của bộ ba rộng rãi và sâu đậm tới mức làm thay đổi cả một nền âm nhạc. Đặc biệt là với Whitney Houston, Mariah Carey - danh hiệu Diva đã giúp họ đã cất lên tiếng nói của người da màu trong nền âm nhạc thế giới.

Mang trong mình hai dòng máu (bố là người gốc Phi và mẹ gốc Ireland) nên Mariah Carey sở hữu vẻ đẹp đầy hoang dại của cô nàng da màu và sự quyến rũ đậm chất Anh. Còn Whitney Houston, dòng máu Âu Mỹ chảy trong huyết quản mang đến cho giọng hát vừa ấm áp, mãnh liệt và trong vắt đặc trưng cùng vẻ ngoài quyến rũ, nóng bỏng.

Ít ai biết rằng, suốt một thời gian dài, khi nhắc tới hai Diva tân thời của thời điểm ấy người ta đều nghĩ tới mối quan hệ hận thù, không đội trời chung của cả hai. Cũng phải thôi, khi Whitney Houston là bà hoàng thì cũng chỉ có một đối thủ duy nhất là Mariah Carey. Mâu thuẫn, khinh miệt có vẻ như là những kịch bản hoàn hảo nhất mà báo chí có thể dựng lên để câu kéo về cho những độc giả ham vui.

Ngày 21/3/1999, trước hàng ngàn người ở Nhà hát Dorothy Chandler Pavilion, Whitney Houston và Mariah Carey đã khiến lễ trao giải Oscar lần thứ 71 trở nên hoàn hảo hơn với bản song ca When You Believe. Nhiều năm về sau, hình ảnh Whitney Houston và Mariah Carey đứng bên nhau cùng hòa giọng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ mọi thời của lễ trao giải này. Khi ấy chẳng ai biết rằng When You Believe là ca khúc đầu tiên - cuối cùng - duy nhất giữa Whitney Housotn và Mariah Carey.

Trước khi trở thành một Diva, Whitney Houston từng là một người mẫu, thậm chí, còn là một người mẫu thành công khi cô là người mẫu da màu đầu tiên được lên bìa tờ tạp chí "Seventeen" của Mỹ. Thế nhưng, ánh sáng rực rỡ nhất dành cho cô chính là trên sân khấu âm nhạc, chỉ có ở nơi đó, Whitney Houston mới trở thành nữ hoàng.

Whitney Houston sở hữu một giọng hát Big Voice hoàn hảo với âm sắc mềm mại và lộng lẫy. Tờ The New York Times không tiếc lời khen ngợi Whitney Houston rằng "giọng hát của cô ấy thanh khiết và mạnh mẽ, hầu như không dính sạn, rất thích hợp với những bản tình ca và những khúc ca hi vọng".

Năm 1991, hàng trăm triệu người lặng đi khi nghe Whitney hát quốc ca Mỹ, "Star Spangled Banner", trước trận tranh chức vô địch giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ Super Bowl. Nhiều năm về sau, màn trình diễn này vẫn được lấy ra làm thước đo thành công cho những nghệ sĩ hậu bối.

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Whitney Houston chỉ phát hành đúng 7 album nhưng số lượng bán đã hơn 200 triệu bản, con số đầy mơ ước đối với nhiều nghệ sĩ.

Mariah Carey được gọi là "diva thời đại mới", bởi tài năng có thể sáng tác, làm sản xuất và hát với giọng hát đặc biệt tròn trịa, hiếm hoi. "Bà hoàng quãng giọng" Mariah Carey sỡ hữu giọng hát nữ cao với belcanto (nghệ thuật hát chuẩn mực của opera)..

Nhìn Mariah Carey, người ta có thể chẳng tưởng tượng được cô là diva bởi ngoại hình đậm chất pop star của mình. Thế nhưng, Mariah Carey đã dùng giọng hát của mình chứng minh rằng danh hiệu Diva đã được dùng đúng chỗ.

Giáo sư âm nhạc Luke Dubois của trường đại học New York từng nhận xét: "Ngành công nghiệp âm nhạc chưa bao giờ trả công xứng đáng cho những người da màu và phụ nữ. Tuy nhiên, Mariah Carey - một người phụ nữ da màu - lại đạt được thành công lớn trong một hệ thống đầy rẫy sự kỳ thị như vậy".

Kỷ lục của Mariah Carey mà chưa ai có thể vượt qua đó chính là single đầu tiên của album - All I Want for Christmas is You do Mariah Carey sáng tác đã trở thành ca khúc Giáng sinh kinh điển được bật mỗi dịp lễ trong suốt 25 năm qua. Thậm chí, nó thường xuyên quay trở lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Là những Diva tiếng tăm lẫy lừng, đứng trên danh vọng, sở hữu khối tài sản triệu người mơ ước thế nhưng, cuộc đời của họ lại chẳng êm đềm như bao người. Trong bộ 3 Diva, người may mắn hiếm hoi không bị trượt dài trong những nỗi buồn danh vọng có lẽ là Céline Dion. Sau khi chồng qua đời vì căn bệnh ung thư, Céline Dion cố lấy lại niềm tin cuộc đời mình bằng âm nhạc và thời trang để tái sinh một lần nữa ở độ tuổi 50.



Còn Whitney Houston và Mariah Carey thì không "may mắn" như vậy.

Mariah Carey từng có rất nhiều ồn ào bởi là nạn nhân của body shaming (miệt thị ngoại hình) khi cô xuất hiện với thân hình phát tướng. Dù vậy, những ồn ào dữ dội đến với cuộc đời Mariah Carey lại chính là "nghiệp" tình ái. Nhiều gã đàn ông đã bước vào cuộc đời Mariah Carey rồi lại vội vã bỏ đi.

Mariah Carey từng nói về cuộc hôn nhân đầu tiên của mình với giám đốc âm nhạc Tommy Mottola là: "địa ngục trần gian, bị lạm dụng tinh thần và tình cảm". Sau đó, cô lại tiếp tục cuộc phiêu lưu tình ái của mình với một danh sách người nổi tiếng khác. Đến năm 2008, Mariah Carey lại thêm một lần làm vợ, lần này chồng cô là Nick Cannon. Với cuộc hôn nhân 7 năm này, Mariah Carey lần đầu "có lãi", đó là hai nhóc tỳ kháu khỉnh Moroccan Scott, Monroe.

Sau 2 lần lên xe hoa, Mariah Carey lại nên duyên cùng tỷ phú James Packer. Họ đính hôn vào tháng 1/2016 và hứa hẹn về một đám cưới hoành tráng giữa tỷ phú sòng bài và nàng Diva bốc lửa. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những dự định chẳng bao giờ thành khi James Packer đột ngột hủy hôn khi cả hai đang cùng nhau tận hưởng chuyn du lịch tình yêu. Người ta đồn thổi rằng, Jame Packer ngột thở vì khả năng tiêu tiền như nước của nàng Diva nước Mỹ.

Mới đây, câu chuyện mới chính thức được hé lộ khi tờ Daily Mail tung hình ảnh độc quyền cho thấy, Mariah đã ngoại tình với bạn trai hiện tại, vũ công kém 13 tuổi Bryan Tanaka, trong thời gian còn đính hôn với tỷ phú sòng bài 51 tuổi James Packer. Và đó chính là nguyên nhân khiến đám cưới thế kỷ không thể nào diễn ra. Không chỉ vậy, Mariah còn bị chỉ trích vì lối sống thác loạn và sở thích tình dục bệnh hoạn.

Mariah từng bị nam vệ sĩ Michael Anello tố quấy rối tình dục và khẳng định, cô đã mời anh vào phòng khi trên người chỉ mặc đồ ngủ xuyên thấu, còn có những cử chỉ thiếu đứng đắn.

Tháng 4/2018, Mariah bị Stella Bulochnikov Stolper, nữ quản lý cũ kiêm người bạn thân thiết, đệ đơn kiện quấy rối tình dục. Stella cho biết Mariah hiếm khi mặc quần áo, thậm chí có những cử chỉ khiêu gợi trong trạng thái khoả thân trước mặt cô.

Trước lối sống trăng hoa, thác loạn và sở thích tình dục bệnh hoạn của Mariah Carey, nhiều người khẳng định, cô không xứng làm người của công chúng.

Cái giá mà Mariah Carey phải trả cho lối sống truỵ lạc của mình mới chỉ là sự quay lưng của công chúng còn với Whitney Houston thì đó là cả mạng sống của mình. Nhiều năm sau cái chết của Whitney Houston người ta chỉ biết thở dài cảm thán rằng: Giá như…

Năm 1992, Whitney Houston tuyên bố kết hôn với ca sĩ nhạc R&B Bobby Brown sau 3 năm hẹn hò. Khi ấy, nhiều người ngỡ ngàng bởi đầy "chiến tích" vết nhơ với vô số tiền án tiền sự của Bobby Brown. Bước vào cuộc hôn nhân với Bobby Brown, sự nghiệp của Whitney Houston cứ trượt dài trong vô số tranh cãi về thái độ thiếu chuyên nghiệp.

Rồi mọi thứ bắt đầu sụp xuống khi Whitney Houston dính vào ma túy và rượu. Thay vì dành thời gian cho việc luyện tập thanh nhạc, các show diễn, các buổi trò chuyện với phóng viên hay gặp gỡ fan hâm mộ… Whitney lại đầu tư nhiều thời gian hơn cho những cuộc ăn chơi, chơi bời trác táng cùng chồng. Và cái cô nhận lại chính là sức khỏe xuống dốc trầm trọng vì ma túy và rượu cùng những trận đòn roi tới bên của ông chồng đầu gối tay ấp.

Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Whitney Houston khiến nhiều người chán chường với giọng hát xuống dốc, thiếu truyền cảm, thân hình gầy gò, mệt mỏi. Hình ảnh khán giả bỏ về giữa chừng, đòi lại vé như "cái tát" vào Whitney Houston những năm cuối đời.

Whitney Houston ly hôn nhưng những tàn dư mà cuộc hôn nhân với Bobby để lại thì vô cùng khủng hoảng. Từ nữ diva giàu có, sở hữu triệu đô trong tay, năm 2007, Whitney Houston lâm vào tình trạng nợ nần túng quẫn đến mức phải rao bán cả quần áo và nhạc cụ âm nhạc của mình. Không chỉ vậy, cô còn phải rao bán bộ đồ lót đắt giá của các hãng hàng hiệu.

13h thứ 7 ngày 11/2/2012, tại phòng 434 Khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles, Whitney Houston than phiền với viên trợ lý về chứng đau họng của mình do cô đã uống khá nhiều vào bữa tiệc trước đó. Trợ lý khuyên Whitney Houston nên đi tắm để chuẩn bị trang điểm thay trang phục cho buổi tiệc chào đón lễ trao giải Grammy chuẩn bị diễn ra vào tối cùng ngày.

Một giờ sau đó, người trợ lý trở về và không thấy Whitney Houston đâu. Mở cửa phòng tắm, người trợ lý phát hiện, Whitney Houston nằm úp mặt trong bồn tắm, mũi chảy máu, trán có vết thâm tím và xung quanh vẫn thoang thoảng mùi dầu ô liu mà nữ Diva hay dùng.

Cảnh sát và bác sĩ xuất hiện ngay sau đó nhưng chẳng thể nào cứu lấy sự sống cho Whitney Houston. Cảnh sát xác định Whitney chết lúc 15h55 theo giờ địa phương trong bồn tắm, kết thúc một hành trình rực rỡ của cô ở thế giới này.

Người ta hay đi tìm lý do cho những bi kịch, cố gắng tìm thấy một câu chuyện hợp lý giữa vô vàn điều vô lý. Ít nhất để họ cảm thấy được an ủi tâm hồn khi đi từ nỗi buồn này đến thất vọng khác. Có người cho rằng những cú trượt dài ấy nguyên nhân là do nỗi cô đơn giữa đỉnh hào quang, áp lực của người nổi tiếng… Nhưng suy cho cùng, nếu bạn muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó bởi trong vòng luẩn quẩn này có vô số thứ luôn chực chờ để xô ngã bạn xuống.