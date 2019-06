Mariah Carey - Diva đình đám trở nên xấu xí với loạt sở thích bệnh hoạn, lộ “phốt” ngoại tình hot nhất thế giới những ngày qua

Mọi người đều dễ dàng bắt gặp cái tên Mariah Carey ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ. Cô là một trong số ít những giọng ca tài năng có thể tự gọi mình bằng danh xưng "diva", được xếp bên cạnh những Diana Ross, Madonna, Whitney Houston...

Nữ ca sĩ sinh năm 1970 nổi danh sau khi phát hành album đầu tay "Mariah Carey" vào năm 1990, giành chứng nhận đĩa Bạch kim và ra mắt 4 đĩa đơn giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Hoa Kỳ; "Vision of Love", "Someday", "I Don't Wanna Cry" và "Love Takes Time".

Cô sở hữu một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với hàng loạt thành tích đáng nể, bên cạnh sự nghiệp thì đời tư của nàng diva cũng được đem ra "mổ xẻ" liên tục trên các mặt báo lớn nhỏ. Trong những ngày gần đây, scandal gửi ảnh nóng cho trai trẻ Tanaka, "cắm sừng" vị tỷ phú người Úc đã gây ra những luồng ý kiến khác nhau xoay quanh câu chuyện này.

Lịch sử tình trường nhiều rắc rối của diva nhạc pop một thời

Tài năng âm nhạc và những đóng góp không hề nhỏ của Mariah Carey là điều mà không một ai có thể phủ nhận, song đời sống tình cảm của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngán ngẩm với hàng tá các người tình trong suốt sự nghiệp cầm mic của cô.

Mariah đã kết hôn tổng cộng 2 lần. Tháng 5/1991, cô hẹn hò với giám đốc điều hành âm nhạc người Mỹ Tommy Mottola. Họ đính hôn được 5 tháng và kết hôn vào ngày 5/6/1993. Cuộc hôn nhân đã tan vỡ sau 4 năm với hàng loạt những tin đồn lạm dụng. Hai người không có với nhau đứa con nào, Tommy sau đó đã xin lỗi về sự sụp đổ hôn nhân với Mariah thông qua cuốn sách "Hitmaker: The Man and His Music".

Mariah Carey cùng người chồng đầu tiên Tommy Mottola

Vào năm 1999, cô xác nhận "tay trong tay" với Miguel - một ca sĩ người Mexico. Mối quan hệ những tưởng ổn định đã kết thúc vào năm 2001. Khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2003, Mariah có mối quan hệ cùng chàng ca sĩ người Mỹ Eric Benét. Trong khi hẹn hò với anh, nữ diva đã từng có tin đồn cặp kè bên rapper nổi tiếng Eninem trong suốt năm 2002.

Mariah Carey cùng chàng ca sĩ Mexico Luis Miguel

Những cuộc hẹn hò rồi chia tay cứ kéo dài liên miên, mối tình của cô với Mark Sudack "trụ" được trong 2 năm và sau đó là Christian Monzon - một người mẫu Mỹ từ 2005 đến 2006. Ngoài những mối quan hệ chóng vánh, Mariah đã có một quyết định kết hôn gây sốc chỉ với 2 tháng hẹn hò cùng Nick Cannon vào ngày 30/4/2008. Cặp đôi có hai con từ cuộc hôn nhân này, cặp song sinh Moroccan Scott và Monroe. Sau 7 năm, vào tháng 8/2014, Nick đệ đơn ly hôn với Mariah.

Mariah Carey thời còn bên Nick Cannon

Cuộc tình "suýt cưới" với vị tỷ phú người Úc James Parker - những tưởng chia tay vì bị "đá" thành ra "kẻ cắm sừng" vì gửi ảnh nóng cho trai trẻ

Tin tức hẹn hò của diva đình đám và vị tỷ phú người Úc đã tốn không ít giấy mực của báo giới, họ bắt đầu hẹn hò và đính hôn vào tháng 1/2016. Vào tháng 10 cùng năm, James là người chấm dứt mối quan hệ với Mariah khi cặp đôi đang trong kỳ nghỉ tại Hy Lạp.

Có hàng loạt những nghi vấn, tin đồn kể từ sau cuộc chia tay này. Có những thông tin như James không thích phơi bày tình cảm riêng tư với dư luận, trong khi Mariah từng dự tính đưa mối quan hệ này vào chương trình truyền hình thực tế Mariah's World.

Hay cả chuyện cô tiêu xài hoang phí cũng được đem vào bàn luận làm lí do chia tay: từ việc chi 45.000 đôla một năm cho các phương pháp trị liệu spa cho chú chó yêu quý đến việc bỏ ra 100.000 đô la mỗi tháng để đặt những bông hoa kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới để giao đến bất cứ nơi nào cô tới.

Mối tình "đáng nhớ" với vị tỷ phú người Úc James Parker

James đã gọi mối tình của họ là một sự sai lầm cho cả hai bên. Anh đã mở lòng chia sẻ về chuyện tình cảm thất bại với Mariah Carey trong cuốn tiểu sử mang tên "The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer" (Tạm dịch: Cái giá của sự giàu có: Câu chuyện chưa kể về James Packer).

Mối quan hệ ban đầu của anh và Mariah ban đầu rất lãng mạn và "đầy thú vị". Doanh nhân 51 tuổi nhớ lại thời kỳ đẹp đẽ của hai người: "Ở bất kỳ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi cũng được xếp ngồi bàn tốt nhất, đó là vì có cô ấy. Mariah đã rất tử tế và quan tâm tôi".

Mọi chuyện xấu đi không lâu sau khi anh cầu hôn Mariah. Tháng 2/2016, James rơi vào khủng hoảng tâm lý vì công việc làm ăn "bết bát" cùng việc phải gồng gánh trên mình đống nợ hàng tỷ USD để trả nợ cho chị gái.

Cuốn sách trải lòng của James Parker

Giữa lúc tài chính khốn đốn, James lại phải chịu thêm áp lực tổ chức đám cưới. Chỉ riêng chi phí may váy cưới cho Mariah Carey đã lên tới 250.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng). Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn trong kỳ nghỉ tại Hy Lạp vào tháng 9/2016, James và Mariah đã tranh cãi nảy lửa về chuyện cưới xin.

Mariah nổi giận bỏ về và sau đó tỷ phú thông báo hủy hôn. Theo MailOnline, James đã phải bồi thường tổn thất cho Mariah Carey 50 triệu USD sau khi hủy hôn. Mariah Carey chỉ biết tin mình "bị đá" khi đọc báo. Điều này thực sự là một cú sốc lớn với cô ấy.

Một tháng sau đó, cô hẹn hò cùng vũ công trẻ Bryan Tanaka. Nữ ca sĩ dường như rất hận tình cũ và không muốn nhắc đến tên James Packer một lần nào nữa. Trong cuộc phỏng vấn tại Israel, khi phóng viên hỏi về James, Mariah đáp: "Tôi làm sao biết được kẻ khốn kiếp đó ở đâu chứ? Tôi chẳng quan tâm".

Nữ diva và tình trẻ Bryan Tanaka

Những câu nói đầy ghét bỏ với James đã khiến mọi người tin rằng cô là người tổn thương thực sự sau mọi chuyện, bị hủy hôn trong ngỡ ngàng và đầy nước mắt. Nhưng tấm ảnh nóng bỏng gửi cho tình trẻ Tanaka bị lộ ra mới đây như một con dao sắc nhọn, cứa mạnh vào từng "mảnh niềm tin" người hâm mộ dành cho cô. Nhìn loạt ảnh, lại nhìn những hành động gợi cảm khi nhảy của 2 người thì thực sự khó có thể nói rằng họ không làm sai điều gì cả.

DailyMailTV thu được độc quyền, bên trong khách sạn D'Angleterre ở Copenhagen, Đan Mạch, vào tháng 3/2016 khi cô đang ở đây tham gia buổi hòa nhạc. Trong đoạn clip trên điện thoại di động, Mariah ăn mặc cực kỳ khiêu gợi nhảy bên cạnh Tanaka, chiếc áo phông trắng của anh được kéo lên, bàn tay thì vươn lên để kéo váy của nữ ca sĩ 49 tuổi, chạm vào đùi trên của cô khi đang nhảy.

Khi video được quay, Mariah vẫn đang đính hôn với James Parker. Người phát ngôn của nữ ca sĩ chia sẻ với DailyMailTV: "Chúng tôi không được biết về chuyện này và cũng không thể xác nhận nó đến từ đâu cũng như khi nào, tuy nhiên Mariah chắc chắn không phải người đa tình".

Theo những người trong cuộc, nàng diva đã say mê vũ công trẻ trong khi vẫn còn hẹn hò với James. Cô ấy cũng ra lệnh cho các nhân viên của mình chụp những bức ảnh để gửi cho Tanaka, người có nickname riêng là "Tiger".

Trong số đó có sáu bức ảnh bán và hoàn toàn khỏa thân được chụp trên du thuyền của cô trong kỳ nghỉ với tỷ phú vào tháng 7/2016. Một bức ảnh cho thấy Mariah đang tạo dáng trên cầu thang mặc bộ bikini đính sequin vàng, trong khi một bức khác là cận cảnh bộ ngực mặc bikini của nữ ca sĩ.

Những bức ảnh khác cũng được trao đổi trong tin nhắn văn bản giữa Carey và Tanaka bằng điện thoại của một nhân viên, vào ngày 20/5/2016, Mariah chụp hình tạo dáng cùng chiếc áo khoác da hở hang, Tanaka đã đáp lại bằng một chuỗi dài những tiếng vỗ tay và biểu tượng "pháo hoa". Thậm chí, hai người còn có kế hoạch kỹ lưỡng mỗi khi qua đêm và trốn khỏi ống kính phóng viên.

Một đoạn tin nhắn giữa Tanaka và nhân viên của Mariah:

Tanaka: "Kế hoạch hôm nay của cô ấy là gì? Có phải cô ấy sẽ ở khách sạn cho đến khi đi khớp lại show đúng không?"

Một nhân viên của Mariah: "Này T.... Tôi đã đặt phòng bằng thẻ công ty của mình nhưng anh phải ngăn chặn các sự cố... đừng quên nhé... cảm ơn."

Tanaka sau đó kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách cảm ơn đội ngũ nhân viên.

Tin tức sau khi nổ ra đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, sững sờ trước sự "đảo chiều" của câu chuyện đã xảy ra từ 3 năm trước, "mũi dùi dư luận" trực tiếp nhắm vào nữ ca sĩ và sau scandal này cô vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích nào. Hiện nay, Mariah và Tanaka vẫn đang cực kỳ hạnh phúc bên nhau.