Nửa đêm đang mặn nồng thì vợ chồng tôi dở khóc dở cười vì cô con gái 5 tuổi vùng dậy khóc "Bố đừng đánh mẹ con"

Hướng Dương ạ,

Vợ chồng tôi mấy ngày nay rối rắm lắm, cứ nhìn con gái là xấu hổ mà không biết phải giải thích với con thế nào. Chuyện là con gái tôi mới 5 tuổi, cháu ngoan, giỏi, nói nhiều, lanh lợi nên chồng tôi cưng lắm. Chúng tôi để con ngủ cùng phòng vì cháu sợ ngủ riêng.

Vì ngủ cùng con nên "chuyện ấy" của vợ chồng tôi rất khó khăn. Chúng tôi phải đợi con bé ngủ thật say mới hành động. Bình thường thì chúng tôi sẽ ra phòng khách nhưng đêm qua cao hứng quá nên chúng tôi làm liều. Thú thật cũng do tôi quá chủ quan, cứ nghĩ con đã ngủ say rồi.

Đang lúc hai vợ chồng mặn nồng, chồng tôi bỗng bị đánh vào người. Theo phản xạ, tôi cũng đưa mắt nhìn theo anh. Rồi cả hai chúng tôi đều chết sững người khi biết thủ phạm. Đó chính là con gái tôi mọi người ạ. Con bé vừa đánh vào người bố vừa khóc xin bố đừng đánh mẹ nữa.

Nếu lúc đó bật đèn sáng lên, chắc mặt chúng tôi chẳng khác nào quả cà chua. Tình thế nhạy cảm, tôi buộc phải vơ cái chăn che người rồi ôm lấy con an ủi. Con bé ôm lấy tôi, hỏi mẹ có đau không rồi bảo sẽ không chơi cùng bố, không thương bố nữa.

Từ hôm qua đến giờ, con bé lảng tránh bố hẳn. Chồng tôi làm thế nào con cũng không cho ôm hôn như thông thường. Con bé cứ bảo ghét bố lắm vì bố đánh mẹ. Tôi đau đầu quá Hướng Dương ạ. Phải giải thích thế nào cho con hiểu mọi chuyện mà không đi xa giới hạn đây? (Giấu tên)

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn.

"Chuyện ấy" khi có con nhỏ hẳn là vấn đề đau đầu với bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào. Nhưng làm sao để an toàn, không bị con trẻ nhìn thấy mới là vấn đề nan giải nhất. Vì con còn nhỏ, suy nghĩ còn đơn giản, nếu nhìn thấy, khả năng sẽ bị ám ảnh tâm lý, ảnh hưởng cảm xúc, có những suy nghĩ tiêu cực hoặc đi kể cho những người khác nghe. Thế nên cách tốt nhất để đảm bảo cho sự phát triển tâm lý của con là tập cho con ngủ riêng khi con hơn 3 tuổi.

Nếu con bạn đã 5 tuổi, khỏe mạnh thì Hướng Dương nghĩ đã đến lúc bạn nên cho con ngủ riêng. Điều này sẽ giúp con rèn luyện tính tự lập, tự quản cảm xúc, có một giấc ngủ an toàn và sâu hơn. Tuy nhiên bạn cũng cần chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, an toàn nhất cho trẻ và thường xuyên kiểm tra giấc ngủ của con. Nếu bé không chịu vì sợ, bạn có thể nằm bên cạnh, đợi con ngủ rồi nhẹ nhàng về phòng mình. Dần dần con sẽ thích nghi với việc ngủ riêng thôi.

Vợ chồng bạn đã bị con nhìn thấy khi đang quan hệ tình dục, điều này bạn hãy giải thích với con, đừng để con hiểu lầm bố kéo dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của trẻ. Bạn hãy đợi lúc hai mẹ con vào phòng rồi thủ thỉ giải thích rằng bố mẹ đang đùa nhau chứ bố không đánh mẹ.

Bạn cũng có thể kể những việc làm đầy tình yêu thương mà chồng bạn đã dành cho hai mẹ con để bé hiểu được vấn đề. Đừng lảng tránh lâu quá sẽ khiến con càng ác cảm với bố và tình hình khó cứu vãn hơn bạn nhé. Sau này, khi muốn quan hệ, bạn nên cẩn thận chốt cửa để tránh bị con sang bất ngờ và bắt gặp lần nữa.

Thân chúc gia đình hạnh phúc.

Hướng Dương.