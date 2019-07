Nữ nhân viên cây xăng bị đâm tử vong: Nạn nhân bị cướp dây chuyền vàng?

Ngày 11/7, phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu đang trích xuất các camera của nhà dân dọc Quốc lộ 1A để truy tìm hung thủ đâm chị Trần Thị Ph. (37 tuổi), là nhân viên bán hàng của công ty Xăng dầu Nghệ An đang làm việc tại cây xăng dầu Quỳnh Giang, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu tử vong.

Hiện trường vụ án mạng.

Cửa hàng xăng dầu này hiện đang phải tạm dừng hoạt động. Lực lượng công an đã niêm phong camera an ninh của cửa hàng xăng dầu, khám nghiệm các dấu vết liên quan đến vụ án. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy các tài sản như tiền bán xăng, điện thoại của chị Ph. không bị mất.

Qua trích xuất camera tại cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông trắng ngắn tay.

Ông Nguyễn Bá Thái, Trưởng công an xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, cho biết: “Hung thủ ra tay rất nhanh và tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi vì mất máu nhiều”.

Hình ảnh nghi phạm camera chụp lại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 10/7, thời điểm này chị Ph. đang làm việc ca đêm tại cửa hàng. Sau khi đổ xăng cho một khách hàng, chị Ph. nằm nghỉ tại hành lang trước cửa. Cùng làm việc với chị Ph. còn có một nam đồng nghiệp nhưng người này nghỉ hết ca nên đã vào trong phòng ngủ.

Nghi phạm bất ngờ xuất hiện và lao đến giật chiếc vòng cổ của chị Ph., trong lúc giằng co đối tượng rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống rồi bỏ chạy. Nghe tiếng kêu, nam đồng nghiệp đã chạy ra đưa chị Ph. đến bệnh viện gần đó nhưng không kịp.

Được biết, chị Ph. quê ở TX.Cửa Lò, lấy chồng ở xã Quỳnh Giang, làm nhân viên ở cửa hàng xăng dầu gần nhà đã hơn 3 năm qua. Người thân chị Ph. cho biết, từ trước đến nay chị sống rất hòa đồng, vui vẻ với bạn bè, gia đình và không có mâu thuẫn với ai.