Nữ nhân sinh vào 3 năm này, 2019 có sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống vạn sự như ý, bước qua năm Canh Tý may mắn đến liên tiếp

Theo tử vi phương Đông, trong một năm mỗi người đều có sao Cửu diệu chiếu mệnh tương ứng với năm sinh âm lịch. Trong số những sao Cửu diệu có sao hung tinh, cát tinh và trung tinh, ai trong đời cũng sẽ phải trải qua 3 sao này. Nếu như may mắn gặp được sao cát tinh thì hãy cùng tranh thủ cơ hội để đổi đời.



Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, những người sinh vào 3 năm này sẽ có sao cát tinh chiếu mệnh. Mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp nhiều may mắn. Cả năm gặp nhiều điều tốt đẹp chưa đủ, bước qua năm Canh Tý 2020, những người này sẽ gặp được nhiều may mắn hơn, không những có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu. Vì vậy, tranh thủ lúc vận may đang đến hãy xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Cùng xem đó là những năm nào nhé!

Năm 1980 (Canh Thân)

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách siêng năng, chăm chỉ, không ngừng cầu tiến để thay đổi cuộc sống, tìm cơ hội để xây dựng mọi thứ hoàn hảo sung túc. Đa số những người tuổi Thân đều không sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, những người tuổi Thân sinh vào năm Canh Thân (1980) có sao Thái Âm chiếu mệnh.

Đây được xem là sao cát tinh trong số những sao Cửu diệu. Trong năm 2019 này, nữ mạng Canh Thân được hưởng thiên thời địa lợi nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhìn chung, công việc trong năm tuy nhiều, áp lực lớn nhưng may mắn gặp được quý nhân, chỉ cần kiên trì sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng. Năm 2020 sẽ là một năm đáng mong chờ.

Năm 1990 (Canh Ngọ)

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, yêu đời, thích sống độc lập, tự do sáng tạo, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều cơ hội tốt để thăng hoa. Đa số những người tuổi Ngọ đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên đôi khi vận may không mỉm cười nên phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, những người tuổi Ngọ sinh vào năm Canh Ngọ (1990) có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây được xem là sao cát tinh trong số những sao Cửu diệu. Trong năm nay, nữ mệnh Canh Ngọ gặp sao hạn và vận niên tốt, những khó khăn trong công việc sớm được khắc phục. Ngoài ra, trong năm Canh Ngọ có mệnh vượng quý nhân, dù là đang làm công việc cũ hay thay đổi việc mới đều có sự hỗ trợ nhất định. Đặc biệt, trong năm 2020, Canh Ngọ sẽ gặp được hỷ sự và có tin vui về tài vận.

Năm 1997 (Đinh Sửu)

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Những người tuổi Sửu thường sống thực tế, không mơ mộng, họ tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, vì vậy dù cuộc sống vất vả khó khăn thế nào, họ cũng vẫn sẽ tự lực cánh sinh, dùng bản lĩnh trời cho để vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, những người tuổi Sửu sinh vào năm Đinh Sửu (1997) có sao Thổ Tú chiếu mệnh. Đây được xem là sao trung tinh, không quá xấu cũng không quá tốt, tuy nhiên nếu kiên trì nhẫn nại chống đỡ thì khó khăn mấy cũng vượt qua. Đặc biệt vào cuối năm nay, tình cảm của Đinh Sửu có cải thiện đáng kể, gia đạo yên vui. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, chưa thể mưu cẩu ổn định. Năm 2020 cuộc sống có nhiều biến động tích cực, vạn sự hanh thông, cuộc sống viên mãn.