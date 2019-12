Nữ nhân sinh vào năm này, 2019 có sao cát tinh chiếu mệnh, tháng 12 âm lịch thần tài và quý nhân phù trợ, sự nghiệp có bước đột phá

Theo tử vi phương Đông, trong một năm mỗi người đều có sao Cửu diệu chiếu mệnh tương ứng với năm sinh âm lịch . Trong số những sao Cửu diệu có sao hung tinh, cát tinh và trung tinh, ai trong đời cũng sẽ phải trải qua 3 sao này. Nếu như may mắn gặp được sao cát tinh thì hãy cùng tranh thủ cơ hội để đổi đời.

Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, những người sinh vào 3 năm nay sẽ có sao cát tinh chiếu mệnh. Mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp nhiều may mắn. Tháng 12 âm lịch tới đây, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn, sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, tranh thủ lúc vận may đang đến hãy xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy, để năm sau thoải mái an nhàn. Cùng xem đó là những năm nào nhé!



Năm 1984 (Giáp Tý)

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, không những biết kiếm tiền mà còn có khả năng quản lý tài chính tốt. Trong số những con giáp, người tuổi Tý thường công thành danh toại, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống và sự nghiệp thật viên mãn đủ đầy. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, những người tuổi Tý sinh vào năm Giáp Tý (1984) có sao Thủy Diệu chiếu mệnh.

Đây được xem là sao cát tinh có thể đem lại nhiều tài lộc cho mệnh chủ. Trong năm nay, sự nghiệp và tài vận của Giáp Tý có nhiều khởi sắc, mặc dù chuyện tình cảm có chút trục trặc nhưng không đáng kể. Tháng 12 âm lịch tới đây, Giáp Tý sẽ hóa hung thành cát, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Về sức khỏe có chút thay đổi nhưng không đáng lo ngại, chỉ cần cẩn trọng và kiểm tra thường xuyên thì mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Năm 1990 (Canh Ngọ)

Trời sinh những người tuổi Ngọ lạc quan, vui vẻ, không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, ngược lại họ còn lấy thử thách làm động lực để tiến xa hơn trong cuộc sống. Trong số những con giáp, tuổi Ngọ là người luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng, họ tâm niệm rằng mọi cố gắng và nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, những người tuổi Ngọ sinh vào năm Canh Ngọ sẽ có sao Mộc Đức chiếu mệnh.

Đây được xem là sao cát tinh trong số những sao Cửu diệu. Mệnh chủ nào được sao này chiếu mệnh thì gặp nhiều điều tích cực về tiền bạc, tình duyên lẫn công việc. Canh Ngọ trong năm nay gặp được sao vạn niên tốt, những khó khăn đều được khắc phục. Đặc biệt, trong năm nay nữ mệnh Canh Ngọ kiếm được nhiều tiền, buôn bán có lộc, làm chủ được cuộc sống. Tháng 12 âm lịch tới đây, họ sẽ xây dựng được cuộc sống viên mãn và sung túc không ai sánh bằng.

Năm 2000 (Canh Thìn)

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, họ luôn mưu cầu sự giàu có và quyền lực, vì vậy cuộc sống dù khó khăn cách mấy, họ cũng có thể vượt qua được nhờ bản lĩnh phi thường. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không những xây dựng sự nghiệp vững chắc mà còn kiếm được nhiều tiền.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, những người tuổi Thìn sinh năm Canh Thìn (2000) sẽ có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Đây là sao cát tinh trong số 9 sao Cửu diệu, mệnh chủ nào có sao này chiếu mệnh thì năm nay vượng vận quý nhân, bất kể phương diện nào cũng có người giúp đỡ, mọi thứ đều thành công vang dội. Tháng 12 âm lịch năm nay, Canh Thìn tuy có gặp khó khăn nhưng không đáng kể, sau tất cả thì mọi thứ sẽ được cải thiện, năm sau sẽ gặp được nhiều may mắn và hỷ sự.